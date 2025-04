Mercedes-Benz je (na chvíli) první. Jak jezdí elektrotahač s nejlepšími parametry?

Vývoj elektrického pohonu je ve světě těžké nákladní dopravy podobně překotný jako v té osobní. Výrobci co chvíli přicházejí s tahači s čím dál lepšími parametry a vzájemně se překonávají. Aktuálně nejpozoruhodnější vozidlo, které je už v provozu, má v Evropě Daimler Truck, eActros 600 ujede 500 kilometrů a je připravený na megawattový charger. Projeli jsme se s ním.

Tento článek vyšel v Hospodářských novinách.

Nebude to trvat dlouho, proto by si měl Mercedes-Benz tuhle chvíli, kdy je na výsluní, pořádně užít. Model eActros 600 je bateriový tahač určený pro dálkovou mezinárodní přepravu, který se těší nejlepšími parametry a překonává konkurenci, která je aktuálně na evropském trhu.

Daimler Truck představil už v roce 2023 a výrobu spustil loni na podzim, v té době přišel do oblasti silniční nákladní dopravy nejvyšší kategorie - tedy těžkých tahačů, které mají zvládat velké vzdálenosti - s novým standardem, kterým předběhl konkurenci.

Model eActros 600 zvládá ujet na jedno nabití přes 500 kilometrů, což znamená, že z Prahy dojede třeba do Krakova nebo do Innsbrucku. A samozřejmě do Mnichova a ještě kousek dál. Skutečně tak slibuje využití i v dálkové přepravě.

Tahač s třícípou hvězdou v masce zvládne táhnout soupravu o hmotnosti do 44 tun. Standardně se nabíjí výkonem až 400 kW, je ale připravený na nabíjení technologií MCS, tedy megawattový charger. Až bude tato technologie v Evropě na veřejných nabíječkách dostupná, eActros 600 se nabije z 20 na 80 procent za půl hodiny.

Daimler Truck přitom s nejvyšší řadou elektrotahačů přišel později než konkurence. Na rozdíl od ní značka dlouho vyvíjela technologii nové hnací nápravy s integrovanými komponenty - v zadní nápravě jsou integrované dva elektromotory a čtyřstupňová převodovka, takže se vůz obejde bez kardanového hřídele.

To umožňuje využít celý prostor pod rámem pro akumulátorové baterie, které jsou napříč zavěšeny pod rámem, a vejde se jich sem proto víc. Celý hnací agregát je tedy kompaktnější a lehčí. A především sofistikovanější.

Výrobci tahačů sice už s nabídkou elektrických modelů v posledních letech dost pokročili, obvykle šlo ale o řešení, kdy se baterie instalují po stranách vozidla, kde má klasický dieselový tahač nádrže na palivo, případně se baterie ještě přidávala za kabinu, čímž se zase ubíral prostor pro náklad či nástavby. A mnohdy použili standardní převodovky, jen upravené pro elektropohon.

Mezitím co přišel Mercedes-Benz eActros 600 s tímto důmyslnějším řešením, ale zase postoupily ve vývoji ostatní značky. A tak Volvo představilo nové FH Electric s dojezdem přes 600 kilometrů, Renault Trucks má od letoška nabízet model E-Tech T s dojezdem rovněž 600 kilometrů, DAF má pro dálkovou přepravu XF Electric s dojezdem 500 kilometrů, vylepšený elektrotahač připravuje i Scania.

Elektromobilita jde v nákladních autech zkrátka neuvěřitelným tempem kupředu. Jenže tyto vylepšené tahače se srovnatelnými parametry, jako má Mercedes, se teprve začaly či začínají vyrábět, eActros 600 na rozdíl od nich už půl roku brázdí silnice. Brzy ho už ale zase naopak předběhne zmíněná konkurence…

Nabíjení do plna není problém

Velký Mercedes má slušné výkonové parametry. Pohání ho dva elektromotory s trvalým výkonem 400 kW, krátkodobě až 600 kW. Srdcem stroje jsou zmíněné tři vysokokapacitní baterie, každá má 207 kWh. Soustava má tak kapacitu s více než 600 kWh. Jde o technologii lithium-železo-fosfátových článků, které jsou známé svou delší životností v porovnání s akumulátory s lithium-iontovou technologií. Také jim tolik neškodíte, když se vozidlo nabíjí častěji nad 80 procent své kapacity. Zkrátka její potenciál lze víc využívat, což se u tahače určeného pro práci hodí.

"Praxe nám ukázala, že naložený tahač skutečně zvládne ujet 500 kilometrů," dodává tiskový mluvčí a šéf marketingu v českém zastoupení Daimler Truck David Chleboun, který mi na cestě dělá "závozníka". Vyrážíme s eActrosem 600 z pražských Stodůlek směrem na dálnici D6. Nabitý tahač ukazuje dojezd vysoko přes 700 kilometrů, aby ne, když nemáme připřáhnutý náklad.

Co je ještě podstatnější údaj, je odhad, že auto s touto elektrickou zásobou zvládne být v provozu přesně 10 hodin. K dispozici jsou navíc tři jízdní režimy - Power, Range a Economy - a rozdíl mezi nimi přidává či ubírá 60 kilometrů.

Ostatní řidiči kamionů se za námi ohlížejí, aerodynamická kabina s tykadly místo zpětných zrcátek a neobvyklé LED světlomety působí futuristicky.

Výhody uhlazenější "budky", jak se kabině v nákladní hantýrce říká, jsou nesporné, a tak je vyvíjejí všichni velcí výrobci nákladních aut, v případě Mercedesu vylepšuje aerodynamiku až o devět procent, proto je spotřeba podle výrobce lepší asi o tři procenta. Každý litr paliva nebo ušetřená kWh se zkrátka počítá a u rekordních nájezdů nákladních aut je pak rozdíl v účtech za palivo či elektřinu značný.

S vizuálně výrazným a téměř neslyšně se pohybujícím tahačem jedeme po D6 až k odbočce na Lány a Smečno, projíždíme kolem smečenského zámečku směrem ke Slanému, po D7 na Chomutov a po otočce zase zpátky do Prahy. Mercedes skvěle a pružně zrychluje a předvádí špičkovou dynamiku. Co je na něm nejpříjemnější, je nejen hladký chod, ale především ticho v kabině. Po celodenním řízení se musí člověk cítit daleko odpočatější, než když pod ním vrčí a vibruje "nafťák".

Zároveň to ale klade velký nárok na chování jezdce. Zkrátka šlapat na pedál plynu jako "bezmozek" se v elektrickém tahači prostě nevyplácí. Jezdit s elektrickým kamionem vás naučí předvídat víc než dřív a být daleko jemnější při zrychlování a chytřejší a předvídavější při brzdění. Musíte to brát jako hru sám se sebou, a jestli si vedete dobře, vám ukazuje palubní počítač. Ten přísně měří, jak prediktivním řidičem jste.

Naučit se to přitom není zase taková fuška. Autu pomáhá chytrý tempomat, systém dokáže i předvídat, co je na trase, ať už jde o topografii cesty, nebo dopravní značení, a samozřejmě využívá data z reálného provozu. Jde tak bez překotného brzdění a zrychlování využít energii v baterce a prodlužovat si dojezd, pomáhá i účinná rekuperace.

K tomu slouží páčka vpravo pod volantem, místo které mají běžné nákladní vozy klasický brzdový retardér. Má dokonce pět poloh (Volvo má tři) a při jízdě z kopce se dá opravdu efektivně rekuperovat.

Po třech hodinách eActros vyhodnotil hospodárnost naší jízdy na 92 procent a po ujetí 200 kilometrů jsme z baterie odčerpali čtvrtinu energie. Zatímco s nákladem auto obvykle spotřebovává okolo 100 kWh/100 km, samotný tahač měl spotřebu o čtvrtinu nižší.

Cena jde pomalu dolů

Tím nejdůležitějším faktorem, zda se elektrické tahače v nákladní dopravě rozšíří, je ale samozřejmě cena. A platí totéž co v případě osobních elektromobilů, kdy se postupně rozdíl oproti konvenčním naftovým modelům snižuje, i když pomaleji. Ještě před dvěma lety ve Volvo Trucks přiznávali, že bateriový tahač může být v porovnání s ekvivalentním konvenčním modelem dražší třikrát až čtyřikrát.

"Dnes jsme v situaci, kdy standardní dálkový tahač Mercedes-Benz stojí zhruba 100 až 130 tisíc eur, elektrický je dražší zhruba dvaapůlkrát. Nicméně pokud má dopravce zajištěnou elektřinu za rozumné částky, dejme tomu třeba kolem pěti až sedmi korun za kWh, je návratnost investice s ohledem na životnost a nájezd reálná. A hraje roli i to, pokud se dají uplatnit dotace na pořízení," připouští Chleboun.

V Česku by se s největší pravděpodobností měly spustit dotace na nákup elektrických nákladních vozidel letos, podmínky ale zatím zveřejněné nejsou. Na první elektrický eActros 600 s českými značkami se však teprve čeká.

"Už jsme zažili i případ, kdy jsme demo vůz půjčili dopravci, který s ním byl spokojený, ale koupil si ho nakonec v Německu, kde na něj dotaci dostal. Proto doufáme, že podpora se rozběhne i v Česku," dodává Chleboun.

Elektrotahač s třícípou hvězdou je úspěšnější v zahraničí, například Amazon začátkem roku objednal flotilu 200 aut, jde přitom dosud o největší objednávku elektrokamionů v Evropě, jakou kterýkoli velký dopravce uskutečnil.

Zkušenost s řízením Mercedes-Benzu eActros 600 potvrzuje, jak rychle se elektrický pohon vyvíjí v kategorii, u které se to ještě před pár lety nečekalo. A že bateriová kamionová přeprava je reálnější, než si kritici myslí. Teď ještě mít opravdu funkční nabíjecí síť pro těžkou dopravu a dostupnou elektřinu…