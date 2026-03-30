Velrybě, jež opakovaně uvázla na mělčinách na severu SRN, se podařilo vyprostit

Velrybě, která opakovaně uvázla na mělčinách Baltského moře na severu Německa, se v pondělí večer znovu podařilo vyprostit. Není ale jasné, jakým směrem poplave, uvedla agentura DPA s odvoláním na ministerstvo životního prostředí Meklenburska-Předního Pomořanska.
O tom, že by se keporkak nacházející se nedaleko Wismaru mohl osvobodit v odpoledních hodinách, kde byl očekáván vzestup hladiny, dnes na tiskové konferenci mluvili zástupci místních úřadů a ochranáři. Zároveň ale poukázali na to, že se zvířeti nedaří dobře, je velmi slabé a dál slábne.
Poprvé velryba uvázla na písčině u města Timmendorfer Strand nedaleko Lübecku před týdnem. V následujících dnech se ji lidé pokoušeli vyprostit, a keporkakovi se pak podařilo odplout v noci na pátek. Už v sobotu se ale o pár desítek kilometrů dál znovu dostal na mělčinu. V neděli se sice sám z místa dostal, brzy ale poblíž uvázl znovu.
Ministr životního prostředí Meklenburska-Předního Pomořanska Till Backhaus v pondělí řekl, že se velryba u německých břehů pohybuje už přinejmenším od 3. března. Informoval také o tom, že bude zřízena "velrybí stráž", a vyzval, aby lidé dopřáli kytovci klid k nabrání sil.
Osud velryby měřící 12 až 15 metrů pečlivě sleduje veřejnost i novináři. Od některých keporkak dostal jméno Finn. Souvisí to nejspíše s počátečním omylem, kdy si záchranáři mysleli, že jde o plejtváka myšoka (Finnwal), pak se ale ukázalo, že je to keporkak (Buckelwal). Později se ovšem ujalo spíše jméno Timmy podle města Timmendorfer Strand, u kterého velryba uvázla poprvé.
