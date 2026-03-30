Přeskočit na obsah
Benative
30. 3. Arnošt
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Zahraničí

Velrybě, jež opakovaně uvázla na mělčinách na severu SRN, se podařilo vyprostit

ČTK

Velrybě, která opakovaně uvázla na mělčinách Baltského moře na severu Německa, se v pondělí večer znovu podařilo vyprostit. Není ale jasné, jakým směrem poplave, uvedla agentura DPA s odvoláním na ministerstvo životního prostředí Meklenburska-Předního Pomořanska.

Humpback whale gets stuck again in shallow waters of the Baltic Sea
Pomocníci a odborníci zkoumají keporkaka z lodi, zatímco leží na písečné mělčině v mělkých vodách Wismarského zálivu v Baltském moři poblíž Wismaru v Německu, 30. března 2026.Foto: REUTERS
O tom, že by se keporkak nacházející se nedaleko Wismaru mohl osvobodit v odpoledních hodinách, kde byl očekáván vzestup hladiny, dnes na tiskové konferenci mluvili zástupci místních úřadů a ochranáři. Zároveň ale poukázali na to, že se zvířeti nedaří dobře, je velmi slabé a dál slábne.

Poprvé velryba uvázla na písčině u města Timmendorfer Strand nedaleko Lübecku před týdnem. V následujících dnech se ji lidé pokoušeli vyprostit, a keporkakovi se pak podařilo odplout v noci na pátek. Už v sobotu se ale o pár desítek kilometrů dál znovu dostal na mělčinu. V neděli se sice sám z místa dostal, brzy ale poblíž uvázl znovu.

Ministr životního prostředí Meklenburska-Předního Pomořanska Till Backhaus v pondělí řekl, že se velryba u německých břehů pohybuje už přinejmenším od 3. března. Informoval také o tom, že bude zřízena "velrybí stráž", a vyzval, aby lidé dopřáli kytovci klid k nabrání sil.

Osud velryby měřící 12 až 15 metrů pečlivě sleduje veřejnost i novináři. Od některých keporkak dostal jméno Finn. Souvisí to nejspíše s počátečním omylem, kdy si záchranáři mysleli, že jde o plejtváka myšoka (Finnwal), pak se ale ukázalo, že je to keporkak (Buckelwal). Později se ovšem ujalo spíše jméno Timmy podle města Timmendorfer Strand, u kterého velryba uvázla poprvé.

Mohlo by vás zajímat
Nejnovější
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

ŽIVĚ Zelenskyj navrhl Rusku příměří o Velikonocích, informují média

Ukrajina je připravena přistoupit na příměří během velikonočních svátků a také k energetickému příměří, řekl v pondělí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj novinářům. Zelenskyj podle portálu Ukrajinska pravda zdůraznil, že Ukrajina podporuje jakoukoli podobu příměří a obecně ukončení války, pokud nepovede ke ztrátě nezávislosti. Ruská oficiální reakce zatím není známa.

Zastropování marží ale neznamená, že by benzin a nafta měly zlevnit, říká Boris Tomčiak, odborník na finanční trhy a spolumajitel investičního portálu Finlord.

Omezovat marže? Ti levní pak zdraží, popisuje expert recept na drahou naftu a benzin

Vláda Andreje Babiše (ANO) se chystá zasáhnout do cen benzinu a nafty. Připravuje zastropování marží distributorů a ve hře je i snížení spotřební daně. Rozhodnout se má v nejbližších dnech. Boris Tomčiak, odborník na finanční trhy a spolumajitel investičního portálu Finlord v rozhovoru pro deník Aktuálně.cz popisuje, co by to znamenalo.

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump addresses House Republicans at the Kennedy Center in Washington

ŽIVĚ Pokud Írán neuzavře dohodu, USA zničí jeho elektrárny i ostrov Charg, prohlásil Trump

Pokud nebude brzy dosaženo dohody o ukončení války a otevření Hormuzského průlivu, Spojené státy zcela zničí íránské elektrárny, ropné vrty, ostrov Charg a možná i odsolovací zařízení, napsal v pondělí na sociální síti americký prezident Donald Trump. Washington podle šéfa Bílého domu vede jednání s „novým a rozumnějším režimem“ v Teheránu, během nichž došlo k významnému pokroku.

