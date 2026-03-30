Nová Škoda zvedla ze židle i klidné Italy. Pod růžovou se schovávají netradiční kliky

Zatímco se některé automobilky s elektromobily trápí, Škoda je dokázala proměnit ve zlato. Z Elroqu a Enyaqu jsou evropské bestsellery a Epiq má díky ceně našlápnuto oba minimálně dorovnat. Posledním dílkem do skládačky se během léta stane sedmimístný Peaq. Toho se sice neprodá tolik, zvyšuje ale prestiž české značky. V Itálii jsme se mohli poprvé přesvědčit, jestli je to skutečný vrchol nabídky.
Lidé ze Škodovky o Peaqu svorně hovoří jako o vrcholu. Nejlepším modelu, který mladoboleslavská automobilka nabízí. Koneckonců anglické slovo peak znamená vrchol, Škoda jen vyměnila „k“ za typické „q“. Poprvé také elektrické auto s okřídleným šípem nezačíná na písmeno „e“: i tím se má vlajková loď odlišit od ostatních.
Peaq se zatím schovává pod silnou kamufláží, kterou částečně také tvoří vrcholy hor. Příznačně. Růžová barva navíc budí pozornost. Kolona čtyř SUV projíždějící kolem jezera Como zvedne z barových židlí i jinak nonšalantní Italy, kteří obvykle reagují spíše na zvuk vytočeného desetiválce.
Čím je nová škodovka vrcholem? Třeba už jen velikostí: na délku má 4874 mm a mezi nápravami 2965 mm. To je o 116, respektive 174 mm více než u Kodiaqu. Právě k němu má být Peaq elektrickým ekvivalentem. Nejdelším modelem značky ale nebude, toto privilegium zůstává vyhrazené Superbu.
Je nasnadě, že uvnitř je více místa než v Kodiaqu. Platí to hlavně pro druhou řadu sedadel, která je posuvná a má i polohovatelná opěradla. Tam je před koleny místa královsky. Třetí řada sedadel je volitelná, a ačkoliv nástupní otvor je větší než v Kodiaqu, místa hlavně při delších cestách nabídne nadále především dětem.
Klasickou parádní disciplínou značky je zavazadlový prostor. I v sedmimístném uspořádání zbývá 299 litrů, v pětisedadlové konfiguraci už se bavíme o kubíku místa. K tomu nechybí variabilita, háčky, síťky a také frunk, tedy kufr vpředu. Ten má 37 litrů, nečekejte ale odkládací box, místo něj je výlisek s přesně danými segmenty pro uložení nabíjecích kabelů, příslušenství nebo třeba krycí roletky z kufru.
Kliky, které se jen tak nevidí
Velikost a jméno ale nejsou jediná odlišnost od zbytku nabídky. Tak třeba to je první model značky s prosklenou střechou rozdělenou na devět segmentů s dynamickým řízením zastínění s tekutými krystaly. Nepotřebuje proto roletku. Spolupráce se specialistou na audiosystémy Sonos zase přinesla Peaqu poprvé i dva reproduktory v horní části předních sloupků. Celkem jich má čtrnáct.
Sedadla mají relaxační polohu, která se bude hodit při čekání na nabíječce. Úplnou novinkou jsou pak v nabídce značky výsuvné kliky. Ty si na začátku vývoje asi před třemi a půl lety vymohli designéři, pomáhají ale i aerodynamice. Nebyla by to však Škoda bez „simply clever“ řešení.
A tak kliky sice jsou elektricky výsuvné, uvnitř i vně jsou ale spojené s bovdenem. Auto lze otevřít bez problémů a větší námahy i mechanicky, pokud by to z nějakého důvodu bylo potřeba. Pulzním mechanismem se budou kliky snažit dostat třeba zpod vrstvy ledu, a když v nich náhodou necháte prsty, bezpečnostní mechanismus nedovolí jejich přiskřípnutí.
Jiné jsou i vnitřní kliky, které mají podobnou formu jako třeba v novém T-Rocu. Jsou tedy plně integrované do loketní opěrky. Opět jde o designérské přání.
Jako první Škoda dostane Peaq baterii s nominální kapacitou 91 kWh. Využitelných je 87 kWh. Nabídnou ji verze 90 a 90x s pohonem zadních, respektive všech kol. U obou slibuje dojezd přesahující 600 kilometrů a především nabíjení výkonem 195 kW. Výkon elektrického pohonu je 210 kW u verze 90 a 220 kW u verze 90x.
Na kouli teď také elektrická Škoda zvládne utáhnout až dvě tuny, čímž vyslyšela přání zákazníků.
Základem nabídky bude Peaq 60, jehož baterie má využitelných 59 kWh. U ní je slibovaný dojezd přes 460 kilometrů, nabíjecí výkon je sice nižší, z 10 na 80 procent se ale dostane baterka za 27 minut. U větší varianty je to 28 minut. Nižší je i výkon elektromotoru: 150 kW. U obou baterek nechybí funkce V2L, umožňující její využití jako obří powerbanky.
Pod růžovým polepem
Ačkoliv novináři už auto bez kamufláže viděli – a designově se velmi podobá konceptu Vision 7S, který před necelými čtyřmi lety poprvé načrtl nový jazyk Škody – veřejnost se dočká až zhruba v polovině roku. Do té doby budou inženýři ladit detaily, nastavení, materiály v interiéru.
Nicméně popsat lze design alespoň slovem. Škoda oproti konceptu zachovala optiku světel ve tvaru písmene T vpředu i vzadu, vpředu jsou pak Matrix LED moduly. Ne všechna auta budou tento typ světel s vykrýváním protijedoucích aut u stálého dálkového svícení mít, ale u všech půjde doobjednat i po zakoupení auta. Jejich aktivace bude jen otázkou softwaru a dodatečné platby.
Světla spojuje černá maska, v některých verzích decentně podsvícená lištou v horní části. Překvapí C-sloupek, který je hodně mohutný a obsahuje i nápis „Škoda“. Kola pak mají 19 až 21 palců a počítá se i se sportovně laděným modelem Sportline.
Zajímavý je fakt, že oba nárazník jsou poprvé u sériového vozu Škoda vyrobené za použití granulátu, tedy dalšího recyklovaného materiálu. Ten se vyrábí z nárazníků jiných aut, které značka získá třeba na vrakovišti. Ten se následně chemicky vyčistí od barvy, rozemele a pak se z něj vyrobí nárazník nový.
Z deseti kil starých nárazníků je Škoda za pomoci externích firem schopná udělat 6,5 kila nárazníků nových. Použít lze díly téměř všech aut, plast je u nich prakticky stejný, s výjimkou exotických typu Ferrari, používajících často karbon a další specifické materiály.
Kabina je úplně jiná než u stávajících modelů. Primárně díky vertikálnímu 13,6palcovému tabletu uprostřed. Ten dostal nový software na základě Androidu, takže poprvé bude k dispozici i obchod s aplikacemi, které do auta půjdou nainstalovat. Třeba YouTube nebo Spotify.
Navigace využívá některé prvky od Googlu, ale nejde čistě o Google Mapy jako v renaultech. Vítanou novinkou je schopnost uložit si nastavení auta po předchozí jízdě, což zahrnuje i asistenční systémy a jejich vypnutí, a následně ho jednoduše aktivovat. Před řidičem jsou 10,25palcové budíky, které umí promítnout i obraz z navigace. Doba maličkých displejů Elroqu a Enyaqu je pryč.
Co potěší, je zachování fyzických tlačítek pro nastavování klimatizace a hlasitosti audia. Rovněž na volantu zůstávají tradiční tlačítka. Bezdrátové nabíjení telefonů je chlazené a má výkon 25 W.
Za volantem
Jak se předsériový kousek chová na silnici? Protože šlo o jízdu ve vláčku, nebylo úplně možné vyzkoušet dynamický potenciál verze 90 s 210 kW. Cítit ale je, že i když má auto výrazně přes dvě tuny, loudat se nebude. Testovaný kus měl podvozek DCC s adaptivními tlumiči, který ještě přispěl k jízdnímu komfortu. Komfortně ale má být naladěný i standardní podvozek.
Leckdo ocení ovládání jedním pedálem ve dvou intenzitách rekuperace. Zároveň ale při vypnuté rekuperaci auto skutečně plachtí. A je také překvapivě mrštné, což prověřily úzké italské uličky. Poloměr otáčení je ostatně 9,9 metru, konkurenti výrazně přesahují deset metrů. Technicky už jde prý téměř o finální nastavení, ladí se ale ještě materiály a další drobnosti v kabině.
U předsériového auta potěšila spotřeba pod 16 kWh / 100 km, ačkoliv znovu: autem jsme jezdili ve vláčku a po městech, maximálně okreskách. Nejde tedy o kombinovaný provoz.
Premiéru bude mít Peaq v polovině letošního roku, výroba odstartuje na konci léta po celozávodní dovolené. Vyrábět se sedmimístné SUV bude v Mladé Boleslavi po boku Elroqu, Enyaqu a Octavie. Ceny zatím známé nejsou, s výjimkou obecného konstatování, že Peaq bude dražší než Enyaq.
