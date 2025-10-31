Auto z Číny, na které Češi čekali. Leapmotor T03 je elektromobil levnější než Dacia

"Auto v ceně jízdního kola." Titulek z italského trhu, který v posledních týdnech asi zaznamenal leckdo. Kombinací slevy automobilky a vysoké státní dotace se totiž některé malé elektromobily dostaly k ceně nebezpečně blízké sto tisícům korunám. Vedle Dacie Spring to byl třeba právě Leapmotor T03, který je po opravdu dlouhé době konečně konkurent rumunského elektromobilu. Minimálně v otázce ceny.
Na českém trhu T03 tak levně nekoupíte, s cenou 470 tisíc korun je ale dostupnější právě jen zmíněný Spring. A to ještě v osekané výbavě. Čínské miniauto totiž dostanete "napěchované" až po střechu. Klimatizace? Máme. Navigace? Máme. Kompletní sada bezpečnostních asistentů? Máme.
T03 dostala dokonce sledování mrtvých úhlů, jen se upozornění zobrazuje na digitální přístrojový štít, nikoliv přímo v zrcátkách. Zkrátka Leapmotor je typický "Číňan", u něhož je to všechno, nebo nic. Kromě 15 tisíc za jeden ze čtyř laků se nepřiplácí vůbec za nic. Spring sice stojí necelých 420 tisíc, jenže srovnatelná verze Extreme s vyšším výkonem už je dražší než Leapmotor. A to ani nemluvíme o příplatku 15 tisíc za rychlonabíjení, který Dacia má.
A to je přitom čínský mrňous výrazně dospělejším autem. Interiér je sice plný tvrdých plastů, ale i ty působí hodnotněji než ve Springu. Lepší se nám zdálo i zpracování nebo celkové odhlučnění. Je pravda, že auto trpí na šířku jen 1652 mm. Vpředu je to tak sotva na dva dospělé muže, kteří do sebe neustále nenarážejí lokty.
Najdou se i další kompromisy. Třeba pozice za volantem je něco, co zkrátka budete muset přijmout. Volant se nastavuje jen výškově, rozsah nastavení sedačky není kdovíjaký, a tak bude pravé koleno často narážet do dolního rohu dotykové obrazovky. Ta má 10,1 palce a celkem slušnou, i když rozhodně ne jemnou, grafiku. Je na ní vidět, že někde se peníze zkrátka ušetřit musely. Nicméně rychlost reakcí nebo intuitivnost zaslouží určitě pochvalu.
Výbava Leapmotoru T03
Základní výbava T03 obsahuje 10,1palcový multimediální systém s navigací, klimatizaci, zadní parkovací senzory a kameru, sadu asistentů včetně adaptivního tempomatu nebo sledování mrtvých úhlů, automatická halogenová přední světla, panoramatickou střechu nebo 15palcová litá kola.
Zatím se také čeká na českou lokalizaci nebo Android Auto či Apple CarPlay, český dovozce to druhé řeší dodatečným zařízením, které auto s mobilem propojí.
Nicméně vestavěná navigace fungovala nakonec více než obstojně, jednoduché pokyny uměla přenést i do přístrojového panelu. Spotřebu je sice třeba hledat v menu palubního systému, alespoň ji ale zobrazit T03 umí. Na rozdíl od malých elektroaut Stellantisu… Překvapil nás také solidní zvuk jen čtyřreproduktorového audiosystému. Na to u takto laciných aut zvyklí nebýváme.
Chyběly nám klasické ovladače klimatizace, lovit za jízdy opravdu titěrnou ikonu na spodní liště už tak nízko umístěné obrazovky bylo neergonomické a chvílemi i docela nebezpečné. Navíc z obrazovky nikdy nevyčtete konkrétní teplotu, tu tak odhadujete jen podle toho, kde se zrovna pohybujete na barevné liště. A samozřejmě dle pocitu. T03 pak pozbývá tepelné čerpadlo, takže hlavně v zimě bude topení určitě ubírat z nevelkého dojezdu.
I když nevelký je hodně diskutabilní slovo. V městském provozu totiž LFP baterka s 37,3 kWh (využitelných je 36 kWh) stačí na skoro 300 kilometrů. A není to nějaká fabulace, po spotřebě 12,5 kWh / 100 km, kterých jsme právě v městském a příměstském provozu dosáhli, by to tak vycházelo i reálně.
A město je revír T03. Auto se ulicemi proplétá velmi hbitě, zaparkujete prakticky všude a vejdete se i tam, kam si myslíte, že už to nejde. S parkováním pomáhají standardní couvací kamera a zadní parkovací senzory. Zamrzí, že ani v nejvyšším stupni rekuperace nejde auto ovládat jedním pedálem. Ono sice dobrzdí takřka na nulu, ale nedokáže samo aktivovat funkci Auto Hold.
Rekuperace, mimochodem ve třech stupních, ale funguje opravdu nadprůměrně a jste díky ní schopni během jízdy ledacos do baterky dostat zpátky. Spring má rekuperaci jen v jednom stupni, ta ale ani není tak efektivní jako právě u T03. S předním elektromotorem o výkonu 70 kW je Číňan navíc opravdu výrazně dynamičtější a pružnější. Změnit to ale může blížící se omlazený rumunský prcek se 75 kW.
Na dálnici sice narazíte na limity vozu dané i omezenou rychlostí na 130 km/h. Ale tam se T03 podívá stejně asi jen zřídkakdy - a když už, chová se velmi stabilně a předvídatelně. Jen spotřeba pak leze nahoru. Mimochodem kombinovaný dojezd je papírově 265 kilometrů, více než v Dacii.
Jízdní vlastnosti vzhledem k velikosti umí překvapit. T03 se chová dospěle a velmi předvídatelně, nevadí ani užší a vyšší karoserie. Na komfortní notu hraje naladění podvozku nebo řízení. Dobrou zprávou je, že oproti Dacii tady není tolik slyšet aerodynamický šum, Leapmotor také celkově jezdí lépe než Spring. To poznáte třeba stabilitou v zatáčkách.
Nabíjecí výkon je maximálně 48 kW - AC dává 6,6 kW -, což je více než u Springu, který slibuje 30 kW (minimálně do doby, než přijede mírně omlazená verze se 40 kW). A výrazně lepší je i nabíjecí křivka, koneckonců z 30 do 80 procent se dostanete zhruba za 36 minut. Spring má navrch alespoň možností nabíjet z baterky pomocí adaptéru i externí elektrospotřebiče.
A zároveň třeba také frunkem pod přední kapotou. Ten T03 nemá a nabízí i menší kufr s 210, respektive 880 litry. Vstupní otvor je užší a má vyšší nakládací hranu, zadní lavice je pak sklopná jen vcelku a vznikne nepraktický schod. Spring má otvor větší, pravidelnější tvar a sklopená opěradla vytvoří rovinu. Více místa má Rumun i vzadu, ačkoliv Leapmotor je na tom pořád v rámci třídy a s 2,4metrovým rozvorem celkem slušně. Jeho výhodou jsou pohodlnější přední sedačky než ve Springu.
Vnější vzhled je pak vpředu docela hravý, světly trochu připomínající pandu (a nemyslíme tím Fiat). Vzadu se ale úzká a vysoká stavba karoserie projevuje naplno a jakýkoliv zajímavější nápad tam designéři nacpat nedokázali. Z profilu pak T03 připomene minulé Twingo nebo Smart forfour. Ale tohle auto není stylovka, tohle je městský dělník.
A jako druhé auto do rodiny pro někoho, kdo může nabíjet doma, nebo třeba mladého začínajícího řidiče či starší pár funguje Leapmotor T03 výborně. Spotřeba ve městě je velmi slušná - auto mimochodem v ulicích komfortem i efektivitou funguje lépe než větší elektroauta od Stellantisu jako Grande Panda nebo ë-C3 -, dynamika plně dostačuje a jízdní vlastnosti jsou nezáludné. Zvyknout si je potřeba na agresivnější pípání jízdních asistentů, které ale beztak každý před jízdou vypne, i užší karoserii a z ní plynoucí kompromisy třeba v kufru. Jinak je to ale více než zdatný rival Dacie Spring.
Leapmotor T03
Motor: elektromotor vpředu, pohon předních kol
Výkon: 70 kW / 95 k
Točivý moment: 158 Nm
Nejvyšší rychlost: 130 km/h
Zrychlení 0-100 km/h: 12,7 s
Využitelná kapacita baterie: 36 kWh
Spotřeba energie: 16,3 kWh/100 km
Dojezd: 265 km (WLTP)
Rozměry (d / š / v): 3620 / 1652 / 1577 mm
Rozvor náprav: 2400 mm
Objem zavazadlového prostoru: 210 / 880 l
Cena od: 470 000 Kč
Dost také dokáže vykompenzovat cena v poměru s výbavou. Důvěru zvedá i tovární záruka na pět let nebo 150 tisíc kilometrů a partnerství se skupinou Stellantis. I v Česku totiž mnoho velkých a zavedených dealerů Opelu, Peugeotu nebo Citroënu přidalo do nabídky Leapmotor.