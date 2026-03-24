Druhý pokus s evropským nádechem. Carevna se zase vrací, Volha ale pořád není ruská

Ruský automobilový průmysl dál padá do propasti a lokální velcí hráči se dál snaží vymyslet, jak z toho ven. Pomalu tak reinkarnují zaniklé značky z dob Sovětského svazu, které mají místním zákazníkům hrát na trochu nostalgickou notu. Vrátil se Moskvič a už nějakou dobu se měly vyrábět i Volhy. Z původního projektu ale zůstaly jen trosky, takže se auto s jelenem musí vrátit znovu a jinak.
V květnu to budou dva roky od chvíle, kdy se v Rusku po dlouhé době objevila nová auta se jménem Volha. Šlo o přeznačené modely čínského Changanu, vlastní vývoj by trval příliš dlouho. A tehdy toho bylo moc už i na ruského premiéra Michaila Mišustina, který se možná lehce ironicky při premiéře ptal, jestli by alespoň volant auta nemohl být ruský.
Nová Volha, tentokrát jako samostatná značka, a ne modelová řada automobilky GAZ, měla tehdy velké plány a ukázala hned tři modely. Na podzim loňského roku ale vyšlo najevo, že růžové to se značkou nebude. Changan totiž z projektu odstoupil a Volha mohla začít nanovo. Hledání nového partnera ale nakonec netrvalo příliš dlouho.
Ačkoliv to obě strany podle ruských médií vehementně popírají, zatím odhalené obrázky Volhy K50 to ukazují jasně: ruská strana se spojila s Geely a adaptovala SUV Monjaro. Což je i s ohledem na evropské automobilky docela zajímavý model.
Především jej nabízí i Renault, ačkoliv jen mimo Evropu. V Jižní Koreji, kde se i vyrábí, jako Grand Koleos, na dalších trzích pak jako Koleos. Kromě toho stejnou techniku používá i Renault Filante. No a především, Monjaro stojí na platformě CMA koncernu Geely. A tu pro změnu využívají i některá Volva včetně XC40. Rusové se tak dostanou k veskrze moderní technice.
Však také tamní zákazníci adaptaci Geely kvitují s povděkem: „Je dobře, že už alespoň využívají auto populární v Číně, a ne jako Moskvič, který si vybral nepoužitelné modely JAC,“ píše jeden z diskutujících pod článek ruského webu Autorevju.
Podobně to vidí i ruský novinář Denis Bobilev, který píše pro jeden z ruských webů o čínských autech. „Produktově vypadá Volha K50 jako velmi zajímavé auto. Koneckonců Monjaro si drží vysokou prodejní popularitu z dobrého důvodu,“ připomíná pro web Za rulem pozici dárcovského Geely. To bylo loni pátým nejpopulárnějším novým autem na jinak propadajícím se ruském trhu.
Ne všechny hlasy jsou ale pozitivní, jiní diskutující si všímají neustálých aktualizací softwaru auta na čínském trhu, jiní poukazují na vyšší spotřebu. Každopádně čínská auta v Rusku nejsou kdovíjak populární a zákazníci často vzpomínají na auta zavedených značek. Často si je pak kupují skrze takzvané paralelní importy třeba z Číny. To se týká třeba i škodovek. Každopádně za odchod zavedených značek může ruská vláda, protože nejen automobilky se stáhly kvůli útoku na Ukrajinu v únoru 2022 a následným sankcím.
Mimochodem nová Volha (v Rusku už dokonce nepoužívají azbukou psané jméno nebo logo s jelenem, ale pouze latinkou stylizovaný nápis „Volga“) má se Škodou něco málo společného. Bude se totiž vyrábět v závodě v Nižním Novgorodu, kde do února 2022 vznikaly kodiaqy nebo octavie. Závod od Volkswagenu získal GAZ, který ho pronajal firmě PLA, stojící za výrobou nových volh.
Informace o autě samotném jsou zatím kusé, každopádně prodej by měl začít už letos v létě za zatím neupřesněné ceny. Pod kapotou je dvoulitrový přeplňovaný benzinový čtyřválec se 175 kW spojený s osmistupňovým automatem a pohonem všech kol. SUV má pak na délku 4770 mm a mezi nápravami 2845 mm. Jde tak o rivala třeba Škody Kodiaq.
Volha na svém webu slibuje „elegantní evropský styl“ a také „jeden z největších interiérů v segmentu“. Design palubní desky zatím značka zveřejnila jen na skicách na sociálních sítích Telegram a Vkontakte: vyplývá z nich ale mimo jiné použití tří obrazovek podobně jako u Monjara.
SUV K50 má být navíc jen začátek ofenzivy Volhy (ano, to stejné se říkalo už v květnu 2024 při první reinkarnaci značky). Počítá se podle webu Autonews také s dalším SUV a sedanem, oba modely mají spadat do střední třídy. Právě díky nabídce větších aut, která aktuálně ruští ani čínští výrobci tolik nepokrývají, si Volha prodejně věří.
A podle zástupců velkých ruských dealerství, které Autonews v souvislosti s Volhou zpovídalo, zákazníky reinkarnace značky zajímá. Především proto, že mají zájem o modely domácí značky. Konkrétní prodejní čísla se ale zatím předpovídat nedají.
Mimochodem Moskvič, výše od zákazníků kritizovaný za spolupráci s JAC, ukázal v posledních týdnech výsledky partnerství s jinou čínskou automobilkou. Z portfolia SAIC do své nabídky adaptoval dvě SUV jako sérii M, z nichž minimálně jedno dobře znají i Češi.
Pod označením M70 se totiž ukrývá ruská verze MG HS, v Číně známého jako Roewe RX5. Jako M90 pak Rusové prodávají Roewe RX9, který dorazí letos i do Česka jako plug-in hybridní MGS9. V Rusku mají obě auta klasické benzinové přeplňované motory doplněné o automatickou převodovku.
