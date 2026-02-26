Vydrží baterie elektroaut déle, než se čekalo? Dotace podrývají důvěru v ojetiny

„Nebojte se ojetých elektromobilů,“ potvrzuje nejnovější studie zaměřená na stárnutí jejich baterií. I průměrné osm až devět let staré auto stále nabízí 85 % původní kapacity baterie a překonává tak výrobcem slibované záruční podmínky.
Britská společnost Generational, která se mimo jiné zabývá prověřováním stavu baterií elektromobilů, analyzovala stav trakčních akumulátorů osmi tisíc elektrických a plug-in hybridních osobních a lehkých užitkových vozidel. Stáří aut od 36 různých výrobců se pohybovalo do 12 let, přičemž nájezd dosahoval až 260 tisíc kilometrů.
„Potenciální kupci elektromobilů logicky kladou velký důraz na stav baterie. Chtějí mít jistotu, že tahle kritická součást auta splní jejich požadavky bez nepříjemných překvapení,“ popisuje Philip Notard z britské asociace prodejců ojetých vozidel VRA (Vehicle Remarketing Association).
Pro celou řadu motoristů je pak stav baterie ojetého elektromobilu i nadále velkým strašákem, který je od koupě takového auta odrazuje. Podle studie společnosti Generational se ale rozhodně nejedná o systematický problém, na který se dříve hojně poukazovalo.
Automobilky hrají se zárukou na jistotu
I osmiletá až dvanáctiletá auta běžně splňují podmínky záruky, kterou výrobce na baterii dává a v níž již nejsou. Zbytková kapacita se průměrně pohybuje okolo 85 procent, pod 82 klesá jen u čtvrtiny nejhorších aut.
Třeba u Škodovek Enyaq a Elroq výrobce garantuje, že po dobu osmi let nebo do ujetí 160 tisíc kilometrů kapacita baterie neklesne pod 70 procent. Podobně to má i většina dalších výrobců. Takové baterie se ale podle Generational již hodí pro tzv. druhý život, tedy pro použití v úložištích elektrické energie.
Autoři studie navíc poukazují na to, že by automobilky mohly být, co se týče záruk, odvážnější. Pokud by navíc proaktivně sdílely stav baterií svých elektrických vozidel, jen by podpořily důvěru ve své produkty a bojovaly s předsudky, které se životnosti baterií týkají.
V průměru u všech osmi tisíc prověřovaných aut kapacita odpovídala 95,12 procenta původní hodnoty. Okolo padesáti procent zkoumaných vozidel bylo starých tři až čtyři roky. V jejich případě klesla kapacita pod 93 procent původní hodnoty jen u čtvrtiny nejhorších.
Výsledky podle stáří přinášíme v tabulce. Pro vysvětlení, 25. percentil znamená, že 25 procent zkoumaných aut vykázalo horší hodnotu, tři čtvrtiny naopak hodnotu lepší.
Stáří vozidla (v letech)
25. percentil
50. percentil
75. percentil
0-1
97,91
100,00
100,00
1-2
97,23
99,26
100,00
2-3
95,00
96,94
99,89
3-4
92,98
95,17
98,19
4-5
91,64
93,53
96,49
5-6
89,01
92,26
96,00
6-7
88,13
90,75
93,50
7-8
87,96
90,00
93,85
8-12
82,00
85,04
90,00
Zdroj dat: Generational
Nájezd nehraje takovou roli
Studie rovněž poukazuje na to, že rozptyl 25. a 75. percentilu se s rostoucím věkem vozidel zvětšuje. To kvůli tomu, že do hry více vstupuje rozličné chování jejich majitelů. O to důležitější tak je nutnost prověrky stavu baterie, kterou by si měl zajistit každý zájemce o elektroojetinu.
Generational rovněž poukazuje na to, že nájezd elektromobilu má na jeho stav často menší vliv než u klasické spalovací ojetiny. Auta s více než 160 tisíci najetými kilometry často vykazují zůstatkovou kapacitu mezi 88 a 95 procenty.
„Pokud se používalo vhodným způsobem a dostalo patřičný servis, může být tříleté auto z firemní flotily s nájezdem 150 tisíc kilometrů často lepší koupí než šestileté s třetinovým nájezdem,“ uvádí studie.
Kromě zažitých obav ze stavu baterie jsou pro rozvoj trhu s ojetými elektromobily problémem také státní dotace. „Pobídky způsobují pokřivení trhu (samy o sobě snižují zůstatkové hodnoty ojetin, pozn. autora). To, že nejsme schopní podpořit jistotu při koupi ojetiny, vede k nízkým zůstatkovým hodnotám, což zvyšuje ceny financování a zpomaluje nákup nových elektroaut,“ píše se v analýze.
Autoři proto doporučují pracovat na standardizovaném způsobu měření stavu baterií, který by se dal dokládat ke každému ojetému elektromobilu. Nejistota okolo stavu baterie automaticky kupujícího nutí přemýšlet o nejhorším možném scénáři a sráží cenu elektrických ojetin.
V Česku stav baterie v online inzerci u nabízených elektrických ojetin standardně uvádí i například prodejce AAA Auto. Celá řada autobazarů to ale běžně nedělá.
