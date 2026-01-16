Návrat do elektrického středověku. Peugeot 5008 je rodinný poklad s problémovou baterií

Přichází verze, po které zájemci o Peugeot 5008 volali už nějaký ten pátek. Francouzské SUV má ve třetí generaci atraktivní design a nadprůměrně prostorný interiér, chyběl mu ale pohon všech kol. Tento neduh teď tedy Peugeot napravuje. Přesto ale čtyřkolka nakonec nebude všem po chuti, jinak než na elektřinu totiž nejezdí. Stojí i tak za zvážení?
Teploty klesají pod nulu a meteorologové vyhrožují hustým sněžením. Pro Peugeot e-5008 Dual Motor velmi rozpolcená situace: na jednu stranu čtyřkolka si o pořádné vyzkoušení v horších povětrnostních podmínkách doslova říká, jenže elektrický pohon už nízké teploty vyhlíží s pořádně většími vráskami na baterii.
Francouzi zástavbu pohonu všech kol do 5008 vyřešili tím nejjednodušším způsobem. Vzali 83kW elektromotor a instalovali na zadní nápravu. Tím doplnili standardní přední elektrický motor se 157 kW, takže systémově má teď sedmimístné SUV až 239 kW. To je solidní porce, ačkoliv fantaskních čísel Tesly nedosahuje. Třeba Enyaq se dvěma elektromotory má ale „jen“ 210 kW.
Druhý elektromotor se pozitivně projevuje v dynamice, zatímco předokolka zvládne sprint na 100 km/h za 9,7 vteřiny, čtyřkolka se dostala na 6,5 vteřiny. Peugeot také o 10 km/h posunul omezovač, takže maximálně auto uhání 180 km/h.
Nicméně pouze v režimech Sport a Off-road funguje e-5008 jako permanentní čtyřkolka, v režimu Normal nebo Eco pohání SUV primárně přední elektromotor a ten zadní se přidá jen při vyšší zátěži. Třeba při prudkém sešlápnutí plynového pedálu. Pak, po krátké prodlevě, ucítíte lehké „nakopnutí“ zezadu a běh se rázem promění v cval.
Zástavba druhého elektromotoru ale přináší i nevýhody, třeba použití jen menší 73kWh baterie. Přitom předokolka se nabízí i s 96,9kWh akumulátorem. A právě baterie je největším kamenem úrazu francouzského praktika.
Zima jí totiž nedělá dobře. Abychom byli spravedliví, ani v létě při dřívějším testu elektrického Peugeotu 3008 auto nijak neoslňovalo spotřebou nebo nabíjením, ale zimní jízda Českem odhalila auto až na dřeň.
Bateriové zklamání
Jeden příklad za všechny: trasa z Opavy do Brna má 170 kilometrů. Zhruba čtvrtina z toho vede přes okresky a města, zbytek po dálnici. Peugeot vyjížděl s indikovaným dojezdem přes 380 kilometrů, do místa určení dorazil se zbývajícími necelými 60 kilometry. Po dálnici se auto pohybovalo rychlostí 110 km/h. Na tempomatu.
Průměrná spotřeba – podle palubního počítače – byla 25,2 kWh/100 km. Auto bylo obsazeno třemi dospělými, dítětem a plným kufrem.
Ve městě a na okreskách, alespoň v zimních podmínkách průměr, neklesl pod 20 kWh/100 km, dálnice tuto cifru výrazně překročila. Výsledkem byl za 1500 ujetých kilometrů průměr 26,2 kWh/100 km. Je samozřejmě nutno dodat, že většinu času se auto pohybovalo po dálnici, ale rychlostí 110 až 115 km/h. Ostatně rodinné SUV této velikosti rozhodně není určené jen na městský provoz. A to ještě pomáhá standardní tepelné čerpadlo.
Papírově by měla 5008 jezdit za hodnoty mezi 18,6 až 18,8 kWh/100 km a na jedno nabití zvládnout 469 kilometrů. To jsou ale hodnoty z říše snů a rozhodně nejen v zimě.
Jako výrazně větší problém se ale nakonec během dvou týdnů s autem ukázalo nabíjení. Baterka 5008 totiž nemá předehřev, ani manuální, ani automatický, když si zadáte do navigace jako cíl nabíjecí stanici. Přitom stav baterky v cílové destinaci, dynamicky měnící se podle jízdního stylu, umí navigace TomTom odhadnout velmi dobře.
Výsledkem je mizerná nabíjecí křivka, která by vadila i u městského elektromobilu za půl milionu. Dvoumotorová 5008 startuje na více než 1,6 milionech korun.
Peugeot udává maximální nabíjecí výkon 160 kW, kterého ale v praxi nedosáhnete prakticky nikdy. Jedinkrát se při nabíjení na nabíjecím stojanu objevila hodnota blížící se té maximální. Trvalo to pár vteřin a jen tehdy, když jsme připojili auto ještě s více než z poloviny nabitým akumulátorem.
Z 20 na 80 procent se má auto nabít zhruba za půl hodiny. V testu to zabralo přes 37 minut a maximální výkon, jakým se auto nabíjelo, byl 129 kW. Na 200kW nabíječce. Za dlouhý čas může fakt, že i když s autem jezdíte přes hodinu a půl, většinou po dálnici, což by mělo dostatečně zahřát baterku, ta do sebe stejně nepustí vyšší výkon než kolem 40 kW. Postupně se hodnota zvyšuje, nicméně jen na chvíli, brzy totiž spadne někam k 60 a později 50 kW.
Peugeot slibuje, že jeho elektromobily dostanou v rámci dálkové aktualizace softwaru brzy předehřev akumulátoru, tak snad to pomalé nabíjení vyřeší. Konkurence, a to zdaleka nejen ta korejská na 800V platformě, hraje v tomto případě ne jinou ligu, ale jiný sport.
Podprůměrný pohon přitom sráží jinak velmi dobré auto. 5008 má komfortně naladěný podvozek, který v realitě českých silnic výborně tlumí většinu nerovností. Řízení je příjemně neutrální a na rozdíl od jiných francouzských modelů nevadí ani malý volant.
Trochu zvykat si je potřeba snad jen na fungování brzd, které mají ostrý nástup, ale následně pozvolný účinek. Na rozdíl od konkurentů auto nejde ovládat jedním pedálem, rekuperace nastavitelná ve třech režimech však nechybí. Jen ji nikdy úplně nevypnete.
Rodinný ideál
Hlavní výhodou auta je ale vnitřní prostor. Sedačky ve druhé řadě jsou posuvné a mají polohovatelná opěradla. Škoda jen, že už nejde o tři samostatná místa, ale jedno samostatné sedadlo a jednou „dvousedadlo“. Prostřední místo je také výrazně užší než dříve, ale jeho opěradlo lze sklopit samostatně. Tím převezete delší předměty, aniž byste přišli o dvě místa vzadu.
Třetí řada sedadel je integrovaná, nelze ji z auta zcela vyjmout. Jelikož se ale sklápí do roviny s podlahou kufru, nevadí to. Nástupní otvor je docela široký, a pokud jsou sedadla v prostřední řadě posunutá úplně dopředu, dostane se dozadu i dospělý člověk. Na dlouhé trasy to není, ale kratší tam bez problémů a v relativním komfortu přečká. Dítě zvládne i delší cesty.
Zavazadlový prostor má 201 litrů v sedmi-, 690 litrů v pěti- a 1757 litrů ve dvoumístném uspořádání. I s pěti sedadly do auta dáte rozložený dětský kočár a několik velkých tašek.
Příjemné je i prostředí vpředu, k čemuž přispívá velmi hodnotně působící látkové čalounění nejen palubní desky, ale i středového tunelu. Cítíte se skoro jako v obývacím pokoji. Ne všem bude pochuti fakt, že řidiče palubní deska doslova obstoupí. Působí to trochu jako když sedíte v kokpitu.
Digitální i-Cockpit – tedy menší volant a výše položené digitální budíky v jednom seskupení s obrazovkou multimediálního systému – je právě v 3008 a 5008 nejpříjemnější ze všech Peugeotů. Na displej je dobře vidět a pozici za malým volantem, ač třeba u menších modelů se to zdá být nemožné, si najde téměř každý.
Peugeot e-5008 Dual Motor GT
Motor: elektromotor vpředu a vzadu, pohon všech kol
Výkon: 239 kW / 325 kW
Točivý moment: 345 Nm
Nejvyšší rychlost: 180 km/h
Zrychlení 0–100 km/h: 6,5 s
Využitelná kapacita baterie: 73 kWh
Spotřeba energie: 18,6 kWh/100 km
Dojezd: 469 km (WLTP)
Rozměry (d/š/v): 4791/1895/1694 mm
Rozvor náprav: 2901 mm
Objem zavazadlového prostoru: 201/690/1757 l
Cena od: 1 625 000 Kč
Multimediální systém má rychlou odezvu a příjemnou grafiku, místo fyzických tlačítek jsou tu takzvané i-Toggles: displej s digitálními klávesami, jejichž funkce si můžete přizpůsobit. Pochvalu zaslouží i skvěle hrající audiosystém nebo pohodlné sedačky s ortopedickým certifikátem.
Výbava verze GT
Základní výbava vozu obsahuje mimo jiné třízónovou automatickou klimatizaci, digitální budíky sdružené s 9,7palcovým dotykovým displejem pod jedním sklem, navigaci, přední a zadní parkovací senzory, zadní parkovací kameru, tepelné čerpadlo, vyhřívaný volant a přední sedadla, adaptivní tempomat, upozornění na dopravu při couvání, bezklíčové odemykání a zamykání, elektrické víko kufru, pixelová LED přední světla, střešní ližiny nebo 19palcová litá kola.
Všechny superlativy ale sráží nedotažený elektrický pohon, především v otázce nabíjení. Je samozřejmě jasné, že majitelé budou často nabíjet auto doma; střídavým proudem zvládne auto maximálně 11 kW. Jenomže prostornost a komfort vybízejí k využití e-5008 i na delší trasy. A tam se absence předehřevu baterie a pomalé nabíjení projevují spíše k frustraci než spokojenosti majitele.
