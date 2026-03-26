Slovensko pro zahraniční řidiče ještě podraží, litr nafty bude stát přes dvě eura

Slovensko od pátku zdraží naftu pro auta se zahraniční poznávací značkou na 2,012 eura (49,17 Kč) z nynějších 1,826 eura (44,62 Kč) za litr. Ministerstvo financí to uvedlo v nové vyhlášce. Dvojí ceny nafty, které už kritizovala Evropská komise, zavedla Bratislava v pondělí ve snaze zabránit vykupování tohoto paliva zahraničními motoristy.
Slovensko cenu nafty pro vozidla ze zahraničí stanovuje u čerpacích stanic jako průměr cen tohoto paliva v Česku, Polsku a v Rakousku, a to na základě údajů od EK. Podle slovenského ministerstva financí se uvedená cena vztahuje pouze na takzvanou běžnou naftu, nikoliv na prémiové palivo, o jehož ceně rozhodují provozovatelé čerpacích stanic.
Podle nejnovějších dat Evropské komise litr nafty například v Česku v pondělí stál v přepočtu 1,934 eura (47,26 Kč), zatímco na Slovensku 1,573 eura (38,44 Kč).
Dražší nafta pro auta registrovaná mimo Slovenska se vztahuje nejenom například na české řidiče, kteří plánují cestovat pracovně nebo na dovolenou na Slovensko, ale také na Ukrajince, kteří kvůli ruské invazi na Ukrajinu pobývají se svým vozem s ukrajinskou poznávací značkou na Slovensku.
Po prudkém zdražení ropy v reakci na válku na Blízkém východě se Slovensko zařadilo v EU k zemím s nejlevnějšími palivy. Dříve přitom byly pohonné hmoty u čerpacích stanic na Slovensku dražší než v Česku.
Levnější nafta na Slovensku pak podle slovenské vlády způsobila, že ji začali vykupovat zejména polští motoristé. Ještě před zavedením dvojích cen, které podle EK odporuje unijnímu právu a je diskriminační, Slovensko minulý týden zavedlo objemové a finanční limity při tankování nafty až na výjimky pro řidiče všech vozidel.
Slovenský premiér Robert Fico v reakci na výtky EK ohledně dvojích cen tento týden řekl, že komise by měla mít pro tento krok Bratislavy větší pochopení. Ve středu pak slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková uvedla, že vláda požádala bratislavskou rafinerii Slovnaft, aby bezprostředně nereagovala na cenové výkyvy na trzích. Důvodem je, že kabinet tomuto producentovi a největšímu prodejci paliv v zemi poskytl ropu ze státních rezerv.
Vláda k tomuto kroku přistoupila po lednovém přerušení dodávek suroviny na Slovensko a do Maďarska ropovodem Družba, kvůli kterému Bratislava zhruba v polovině února také vyhlásila stav ropné nouze.
Hodně divné, uznal Lehečka. V Miami je za hvězdu, pozornost upoutala i jeho láska
V živém žebříčku už vystoupal na šestnácté místo, od pondělí bude novou českou jedničkou. Jiří Lehečka zažívá v Miami jeden z nejlepších turnajů dosavadní kariéry. Už je v semifinále a věří si na víc. Na Floridě se z něj stává jeden z taháků: bude to právě český tenista, kdo vyzve italskou superstar Jannika Sinnera v boji o velký titul?
Důvěra českých firem v AI roste, používají ji v administrativě i reklamě
Důvěra českých firem ve využívání umělé inteligence (AI) ve vlastním provozu se za poslední dva roky zvýšila. Podniky přitom většinou předpokládají, že zavedení AI nepovede k zániku pracovních míst. Nejčastěji vidí uplatnění pro nástroje AI v administrativě, v personalistice a v marketingu a reklamě. Vyplývá to z průzkumu personální společnosti Randstad.
Zabiják na obloze: levný dron, který ničí ruské Šáhidy po tisících
Levný, rychlý a překvapivě účinný. Ukrajinský záchytný dron Sting mění pravidla vzdušné obrany, místo drahých raket nabízí řešení, které je dostupné ve velkém a připravené zasáhnout během vteřin.
Desetitisíce uživatelů ve čtvrtek ráno hlásily další výpadek Muskovy sítě X
Sociální síť X amerického miliardáře Elona Muska ve čtvrtek postihl další výpadek. V 9:17 SEČ, kdy výpadek nastal, hlásilo podle údajů serveru Downdetector potíže přes 31 tisíc uživatelů ve Spojených státech. V Česku to byly stovky uživatelů. Počet zasažených uživatelů může být ovšem výrazně vyšší, než kolik jich nahlásí potíže prostřednictvím této služby. Kolem 9:30 SEČ potíže ustaly.
V Beskydech intenzivně sněží, řidiči i turisté by v horách měli být opatrní
Na Frýdecko-Místecku v Beskydech intenzivně sněží. Silnice jsou mokré a řidiči by v horách měli jezdit s větší opatrností. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic. Turistům Horská služba doporučuje, aby počítali s tím, že na horách stále panuje zima, a přizpůsobili tomu své oblečení a vybavení.