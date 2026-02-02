Přeskočit na obsah
Benative
2. 2. Nela
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Elektromobilita

Levné elektroauto zvládlo kruté mrazy nejlépe. Norský test dojezdu všechny zaskočil

EL Prix 2026
Volvo EX90 při soutěži El Prix 2026
MG S6
Hyundai Inster
Lucid Air
Zobrazit
4 fotografie
Hyundai Inster při nakládce na odtahový vůz během soutěže EL Prix 2026. |
Foto: Ingunn Handagard, NAF / Motor.no
Jakub Stehlík
Jakub Stehlík
Jakub Stehlík

Letos byl průběh slavného zimního závodu elektromobilů El Prix opravdu výjimečný. Pořadatelé se shodli, že od roku 2020, kdy se jel první ročník, nebylo počasí ještě nikdy tak extrémní. Velmi nízké teploty dojezd u většiny vozů významně ovlivnily, našly se ale i výjimky.

Reklama

Za „brutální“ označil časopis Motor nízké teploty, se kterými se všech 24 elektroaut během letošního závodu EL Prix muselo vypořádat. Minus 31 stupňů Celsia je i na norské poměry neobvyklé, například loni touhle dobou bylo jen slabě pod nulou.

Tomu také odpovídala i velká odchylka od deklarovaného a skutečného dojezdu všech zúčastněných aut. V soutěži, kterou pořádá norský autoklub NAF spolu s Motorem, nejstarším motoristickým časopisem v zemi, totiž nejde ani tak o to, které auto dojede na jedno dobití nejdál, ale jak moc se skutečnost liší od toho, co automobilky slibují v prospektech.

Související

A protože se soutěž jede dvakrát ročně, v zimě a v létě, výsledky se zpravidla významně liší. Zatímco v létě není pro auta problém metodiku WLTP překonat a ujet dokonce ještě o něco dál, v zimě se dojezd podle očekávání zkracuje. Čím teploty klesají hlouběji, o to slabší pak bývá výsledek.

Přesto se i letos ukázalo, že existují auta, která se umějí se zimou vypořádat lépe než ostatní. Velkým překvapením byl nejmenší účastník soutěže, Hyundai Inster. Ten sice ujel druhou nejkratší vzdálenost hned po Suzuki eVitara, rozdíl mezi deklarovaným a skutečným dojezdem však byl pouhých 21 procent. Stejného výsledku dosáhla ještě žhavá novinka od MG, model S6, který je naopak největším elektrickým SUV značky.

Reklama
Reklama

Testeři konstatovali, že vzhledem k počasí nebyl letos v dojezdu zaznamenán žádný rekord. Podle očekávání nejdál ujel americký Lucid Air Grand Touring, což je dáno jeho obří baterií s využitelnou kapacitou 112 kWh. Přesto však jeho výkon patřil k nejslabším, protože rozdíl mezi deklarovanou a skutečnou vzdáleností činil -46 procent. Za středem pole skončila i Škoda Elroq (-41 procent), její výsledek však byl stále lepší než u Tesly Model Y (-43 procent).

Stejnou odchylku jako Lucid Air vykázal i Opel Grandland, který ale „z neznámých důvodů“ nastoupil do závodu s baterií nabitou pouze na 94 procent. V jeho případě tak výsledek není zcela objektivní. Podobné je to i s vozy Zeekr 7X a Smart #5, které při dojezdu osm kilometrů vyzvaly řidiče k zapnutí termoregulace baterie, čímž naráz dojezd klesl na jeden kilometr. Vzhledem k tomu, že následoval strmý a nepřehledný úsek silnice, testeři se jízdu rozhodli ukončit, ačkoliv by auta ještě kousek cesty zvládla.

Ve všech ostatních případech se však testovalo až do úplného vybití baterie. Přesněji do stavu, kdy auto nemá dostatek síly pokračovat dál v cestě. Posádka s ním pak zajede ke krajnici a čeká na odtahovou službu, která je autům během závodu v patách.

Podrobné výsledky zimního závodu EL Prix 2026 přinášíme v tabulce níže. Auta v ní jsou seřazena podle dojezdu udávaného výrobcem.

Reklama
Reklama

Model auta

Dojezd podle WLTP (km)

Dojezd naměřený (km)

Odchylka v %

Lucid Air

960

520

-46

Mercedes CLA

709

421

-41

Audi A6

653

402

-38

BMW iX

641

388

-39

Tesla Model Y

629

359

-43

Volvo ES90

624

373

-40

Volvo EX90

611

339

-45

Hyundai Ioniq 9

600

370

-38

Kia EV4

594

390

-34

Ford Capri

560

339

-39

Xpeng X9

560

361

-36

Mazda 6e

552

348

-37

Zeekr 7X

541

338

-38

Smart #5

540

342

-37

Škoda Elroq

524

309

-41

MG IM6

505

352

-30

MG S6

485

345

-29

Opel Grandland

484

262

-46

VW ID. Buzz

449

277

-38

Changan Deepal S05

445

293

-34

Voyah Courage

440

300

-32

Suzuki eVitara

395

224

-43

KGM Musso

379

263

-31

Hyundai Inster

360

256

-29

Prohlédnout 4 fotografie
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Mia McKenna-Bruceová si v detektivní minisérii Sedm ciferníků Agathy Christie zahrála ústřední roli lady Eileen.
Mia McKenna-Bruceová si v detektivní minisérii Sedm ciferníků Agathy Christie zahrála ústřední roli lady Eileen.
Mia McKenna-Bruceová si v detektivní minisérii Sedm ciferníků Agathy Christie zahrála ústřední roli lady Eileen.

Smrtelný tikot budíků. Adaptace románu Agathy Christie je více méně rutinní retro

„Proč je na krbové římse tolik budíků?“ ptá se nevěřícně šokovaná mladá aristokratka poté, co najde v posteli mrtvolu svého snoubence. Stejnou otázku, a ještě několik dalších, si společně s ní budou klást i diváci britské třídílné minisérie Sedm ciferníků Agathy Christie, která je k vidění na Netflixu. Odpovědi na ně však uspokojí asi jen málokoho.

Spotlight - Jan Zahradil
Spotlight - Jan Zahradil
Spotlight - Jan Zahradil

Prezident rozjel kampaň za své znovuzvolení, říká Zahradil. Strana Turkovi něco dluží

Zveřejnění SMS zpráv mezi předsedou Motoristů Petrem Macinkou a poradcem prezidenta Petrem Kolářem podle Jana Zahradila nepředstavuje žádné vydírání, ale tvrdé politické vyjednávání, jaké je v zákulisí běžné. „Když se podíváte, jak je vydírání kodifikováno v zákonech, tak je jasné, že z právnického hlediska to žádné vydírání nebylo,“ říká bývalý evropský poslanec v podcastu Spotlight.

Reklama
March For Life 2026 Event In Washington DC
March For Life 2026 Event In Washington DC
March For Life 2026 Event In Washington DC

Evropu chceme zachránit, řekl J. D. Vance. S Trumpem má ale dva zásadní požadavky

Americký viceprezident J. D. Vance a prezident Donald Trump odmítají kritiku, že by se k Evropě obraceli zády. Naopak tvrdí, že ke kontinentu chovají hluboké sympatie. Jejich požadavky na zvýšení výdajů na obranu a přísnější migrační politiku jsou prý motivovány snahou o záchranu evropské civilizace. Podle Trumpa se ale Evropa v současnosti ubírá špatným směrem.

Reklama
Reklama
Reklama