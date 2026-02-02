Levné elektroauto zvládlo kruté mrazy nejlépe. Norský test dojezdu všechny zaskočil

Letos byl průběh slavného zimního závodu elektromobilů El Prix opravdu výjimečný. Pořadatelé se shodli, že od roku 2020, kdy se jel první ročník, nebylo počasí ještě nikdy tak extrémní. Velmi nízké teploty dojezd u většiny vozů významně ovlivnily, našly se ale i výjimky.
Za „brutální“ označil časopis Motor nízké teploty, se kterými se všech 24 elektroaut během letošního závodu EL Prix muselo vypořádat. Minus 31 stupňů Celsia je i na norské poměry neobvyklé, například loni touhle dobou bylo jen slabě pod nulou.
Tomu také odpovídala i velká odchylka od deklarovaného a skutečného dojezdu všech zúčastněných aut. V soutěži, kterou pořádá norský autoklub NAF spolu s Motorem, nejstarším motoristickým časopisem v zemi, totiž nejde ani tak o to, které auto dojede na jedno dobití nejdál, ale jak moc se skutečnost liší od toho, co automobilky slibují v prospektech.
A protože se soutěž jede dvakrát ročně, v zimě a v létě, výsledky se zpravidla významně liší. Zatímco v létě není pro auta problém metodiku WLTP překonat a ujet dokonce ještě o něco dál, v zimě se dojezd podle očekávání zkracuje. Čím teploty klesají hlouběji, o to slabší pak bývá výsledek.
Přesto se i letos ukázalo, že existují auta, která se umějí se zimou vypořádat lépe než ostatní. Velkým překvapením byl nejmenší účastník soutěže, Hyundai Inster. Ten sice ujel druhou nejkratší vzdálenost hned po Suzuki eVitara, rozdíl mezi deklarovaným a skutečným dojezdem však byl pouhých 21 procent. Stejného výsledku dosáhla ještě žhavá novinka od MG, model S6, který je naopak největším elektrickým SUV značky.
Testeři konstatovali, že vzhledem k počasí nebyl letos v dojezdu zaznamenán žádný rekord. Podle očekávání nejdál ujel americký Lucid Air Grand Touring, což je dáno jeho obří baterií s využitelnou kapacitou 112 kWh. Přesto však jeho výkon patřil k nejslabším, protože rozdíl mezi deklarovanou a skutečnou vzdáleností činil -46 procent. Za středem pole skončila i Škoda Elroq (-41 procent), její výsledek však byl stále lepší než u Tesly Model Y (-43 procent).
Stejnou odchylku jako Lucid Air vykázal i Opel Grandland, který ale „z neznámých důvodů“ nastoupil do závodu s baterií nabitou pouze na 94 procent. V jeho případě tak výsledek není zcela objektivní. Podobné je to i s vozy Zeekr 7X a Smart #5, které při dojezdu osm kilometrů vyzvaly řidiče k zapnutí termoregulace baterie, čímž naráz dojezd klesl na jeden kilometr. Vzhledem k tomu, že následoval strmý a nepřehledný úsek silnice, testeři se jízdu rozhodli ukončit, ačkoliv by auta ještě kousek cesty zvládla.
Ve všech ostatních případech se však testovalo až do úplného vybití baterie. Přesněji do stavu, kdy auto nemá dostatek síly pokračovat dál v cestě. Posádka s ním pak zajede ke krajnici a čeká na odtahovou službu, která je autům během závodu v patách.
Podrobné výsledky zimního závodu EL Prix 2026 přinášíme v tabulce níže. Auta v ní jsou seřazena podle dojezdu udávaného výrobcem.
Model auta
Dojezd podle WLTP (km)
Dojezd naměřený (km)
Odchylka v %
Lucid Air
960
520
-46
Mercedes CLA
709
421
-41
Audi A6
653
402
-38
BMW iX
641
388
-39
Tesla Model Y
629
359
-43
Volvo ES90
624
373
-40
Volvo EX90
611
339
-45
Hyundai Ioniq 9
600
370
-38
Kia EV4
594
390
-34
Ford Capri
560
339
-39
Xpeng X9
560
361
-36
Mazda 6e
552
348
-37
Zeekr 7X
541
338
-38
Smart #5
540
342
-37
Škoda Elroq
524
309
-41
MG IM6
505
352
-30
MG S6
485
345
-29
Opel Grandland
484
262
-46
VW ID. Buzz
449
277
-38
Changan Deepal S05
445
293
-34
Voyah Courage
440
300
-32
Suzuki eVitara
395
224
-43
KGM Musso
379
263
-31
Hyundai Inster
360
256
-29
