Nejsilnější Kia v historii má teď ještě větší páru. Chce být rodinný elektromobil i raketa na kolech

Výkon 650 koní, zrychlení jako u supersportu a přitom prostor i komfort pro každodenní provoz. Vrcholná varianta korejského elektrického crossoveru EV6 GT ukazuje, jak daleko se moderní elektromobily posunuly a že rychlost je něco, co autům na baterky doopravdy jde.
Kia EV6 GT je jedním z těch elektromobilů, které dávají jasně najevo, že u elektrických aut nejde jen o hospodárnost, umí naservírovat i slušnou porci adrenalinu.
Korejský crossover si bere to nejlepší z techniky značky a přetavuje to do auta, které se dokáže dostat z nuly na 100 km/h za 3,5 sekundy a nabídne výkon 650 koní. I díky tomu se pyšní titulem nejvýkonnější Kie v historii značky a dokazuje, že žezlo „snadno dosažitelných“ supervýkonů dnes přebírají elektromobily.
Na první pohled přitom působí EV6 GT dost podobně jako standardní verze, a tak se chlubí slušnou šířkou karoserie, futuristickými světelnými prvky, které v rámci faceliftu teď vypadají ještě výrazněji. I prostorný interiér je stejně praktický a dobře využitelný. Že to ale není jen další tuctové auto na baterky, prozrazují především velké žlutozelené brzdové třmeny schované za 21″ ráfky.
Jakmile se posadíte za volant, začne jiná písnička. V režimu s plným výkonem a aktivovaným systémem Launch Control auto vystřelí vpřed, elektromotor reaguje okamžitě a plná síla je dostupná v minimálních rychlostech; v nejsportovnějším režimu se GT promění v čistokrevný supersport, který sviští 260 km/h.
Na silnici se EV6 GT chová skvěle. Vylepšený podvozek je naladěný tak, aby dokázal přenést vysoký výkon s co největší jistotou, ale zároveň nepůsobil přehnaně tvrdě na běžných cestách.
Při svižné jízdě je cítit tuhost a stabilita. A i když autu nechybí dynamika, komfort na dálnici je stále velmi slušný.
Technologie baterie s kapacitou 84 kWh (oproti předfaceliftové verzi opět vylepšení), podpora 800V architektury a velmi rychlé nabíjení až 260 kW znamenají, že na dlouhých trasách nejste tolik limitováni – z 10 na 80 % kapacity lze akumulátor dobít za 18 minut, pokud zastavíte u rychlé dobíječky.
Teď ovšem přijde ta realističtější část. I když tabulky udávají dojezd až kolem 450 km, ve svižnějším tempu nebo ve sportovním režimu se reálný dojezd často dostane níž, protože vysoký výkon a širší pneumatiky si jednoduše vezmou víc energie, než byste čekali u běžného elektromobilu.
A tak se spotřeba - nutno ale připomenout, že v nepříznivém lednovém období a také kvůli testování vysoké akcelerace -, ustálila po týdenním testu na 24 kWh/100 km. Při běžném tempu klesla na 21 kWh, takže se dá bez velké snahy dosáhnout situace, aby Kia ujede mezi 350 až 400 kilometry.
Interiér je promyšlený, rozdílem oproti standardní EV6 jsou sportovně tvarovaná sedadla s výbornou oporou při ostřejší jízdě i komfortní prvky jako ventilace sedadel či head-up displej. Kombinace praktičnosti a sportovního nádechu tu funguje. Jedinou slabinou jsou opravdu otravné bezpečnostní asistenty, které nelze vypnout na jeden klik.
Ceník startuje od 1,7 milionu Kč za dobře vybavený kus s bohatou standardní výbavou, kdy se dá připlácet prakticky už jenom za dvě věci - jiný lak než standardní červený (20 tisíc za metalický, nebo 45 tisíc korun za perleťový), plus panoramatické střešní okno s LED osvětlením v kabině za 35 tisíc. Za elektromobil s výkonem až 650 koní a s vysokou technickou úrovní taková částka působí férověji, než by se mohlo zdát.
Oproti „standardní“ čtyřkolce EV6 s 325 koni je to navýšení o 400 tisíc. Tak povedených sportovních elektrických crossoverů ale na trhu moc není a už vůbec ne u neprémiových značek.
Kia EV6 GT
Motor: 2x elektromotor vpředu i vzadu, pohon všech kol
Výkon: 478 kW / 650 k
Točivý moment: 770 Nm
Nejvyšší rychlost: 260 km/h
Zrychlení 0-100 km/h: 3,5 s (s Launch Control)
Kapacita baterie: 84 kWh
Spotřeba energie: 20,9 kWh/100 km
Dojezd: 450 km (WLTP)
Rozměry (d / š / v): 4695 / 1890 / 1545 mm
Rozvor náprav: 2900 mm
Objem zavazadlového prostoru: 480 / 1250 l
Cena od: 1 704 980 Kč
EV6 GT je zkrátka auto, které dokáže překvapit. Není to jen další rodinný elektromobil, ale zároveň nepopírá svou praktičnost. Potěší svižnou zábavou i schopností denního provozu bez kompromisů. Někomu sedne pro ostré rozjezdy a dynamiku, jinému zase pro rozumný mix výkonu a použitelnosti na delších cestách.
