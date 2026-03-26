Důvěra českých firem v AI roste, používají ji v administrativě i reklamě

Důvěra českých firem ve využívání umělé inteligence (AI) ve vlastním provozu se za poslední dva roky zvýšila. Podniky přitom většinou předpokládají, že zavedení AI nepovede k zániku pracovních míst. Nejčastěji vidí uplatnění pro nástroje AI v administrativě, v personalistice a v marketingu a reklamě. Vyplývá to z průzkumu personální společnosti Randstad.
Nejčastěji chtějí podniky nástroje AI využít v administrativě, plánuje to 77 procent z nich. V personalistice je chce využívat 64 procent, v marketingu a reklamě 58 procent podniků. „Umělá inteligence se zatím nejsnadněji prosazuje tam, kde dokáže urychlit zpracování informací, usnadnit komunikaci a převzít část rutinní agendy,“ uvedl Jánský.
Průzkum také ukázal, že 60 procent firem předpokládá, že i po zavedení nástrojů AI se počet jejich zaměstnanců nezmění. Úbytek pracovních míst očekává 39 procent zaměstnavatelů, jejich nárůst jedno procento. „Z pohledu zaměstnavatelů nepředstavuje AI jednoduchý scénář, ve kterém technologie plošně nahradí zaměstnance. Mnohem pravděpodobnější je, že změní podobu jednotlivých rolí, nároky na dovednosti i způsob, jakým se práce organizuje,“ řekl Jánský.
Firmy podle průzkumu vnímají také rizika, která zavádění umělé inteligence přináší. Čtyři pětiny podniků mají obavy o bezpečnost svých dat, aby při práci s AI neztratily kontrolu nad neveřejným obsahem. Významnou překážkou je pro firmy také nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců, kteří by s AI uměli efektivně pracovat, vidí ho 39 podniků. Náklady na provoz nástrojů umělé inteligence vidí jako překážku 15 procent firem.
