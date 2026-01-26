Místo elektromobilů rozebírání ojetin. Volkswagen řeší, co s nevyužívanou továrnou

Měla to být výkladní skříň elektrických Volkswagenů. Jenže továrna ve Cvikově, kde se kdysi dělaly Trabanty, nedosahuje takových čísel, jaká si německý koncern maloval. Začal proto hledat cesty, jak vytížení závodu zvednout. Jisté je, že vedle výroby nových aut se tam brzy začnou ve velkém auta také rozebírat na součástky.
26. května 2020 vyjel z továrny ve Cvikově poslední spalovací Volkswagen Golf. Symbolicky tím měla skončit jedna éra německého koncernu a začít nová, plně elektrická. Cvikov se totiž stal prvním velkým závodem na světě, který se kompletně přeorientoval na elektromobily. Volkswagen stála přestavba někdejších linek na trabanty 1,2 miliardy euro.
Ročně tam mělo vznikat až 330 tisíc elektrických aut napříč značkami koncernu VW. Realita ale nemůže být odlišnější. V roce 2024 vzniklo 204 tisíc kusů VW ID.3, ID.4 a ID.5, k tomu Audi Q4 e-tron a Cupry Born. Mimo hotová auta dělají ve Cvikově ještě karoserie pro Bentley Bentayga a Lamborghini Urus.
Brzy nicméně dojde k redukci modelů: ID.4 se s modernizací a změnou jména na ID. Tiguan kompletně přesune do Emdenu, ID.5 skončila úplně a ID.3 s Cuprou Born se od roku 2028 přesunou do Wolfsburgu. V plánu je proto zredukovat produkční linky ze dvou na jedinou.
Výsledkem je, že továrna má a bude mít problémy s vytížeností. Poptávka po elektromobilech není tak vysoká, jak vedení koncernu před několika lety předpokládalo. A to navzdory tomu, že Volkswagen byl loni v Evropě elektrickou prodejní jedničkou.
Aby došlo k naplnění dohody s odbory z konce roku 2024 o nepropouštění, začal Volkswagen hledat i další využití výrobních prostor. Vedle hotových aut se tam tak budou na součástky rozebírat auta starší.
Zpočátku nepůjde o vysoká čísla. Momentálně Volkswagen začal s pěti sty testovacími automobily. Ty budou rozebrány na prvočinitele. Technici zkontrolují a otestují, které díly by se daly použít třeba pro ojetá auta, z dalších nepotřebných materiálů se stane recyklát, který bude možné využít při další výrobě.
Od roku 2027 má kapacita recyklovaných aut postupně vzrůstat a v roce 2030 pak dosáhnout limitu 15 tisíc vozů ročně.
„Tlačíme na to, abychom mohli znovu používat surové materiály při výrobě nových aut,“ uvedl Andreas Walingen, který v koncernu VW vede oddělení cirkulární ekonomiky. Podle něj by to automobilku udělalo méně závislou na globálních dodavatelských řetězcích a snížilo také uhlíkovou stopu jednotlivých aut. Jako bonus je to navíc nový byznys model, který by mohl pomoci finančně aktuálně spíše trápícímu se německému koncernu. Ceny surových materiálů rostou, každé uspořené euro se tak může v konečném součtu hodit.
Volkswagen do projektu cirkulární ekonomiky nalije 90 milionů eur, které využije mimo jiné na nákup technického vybavení nebo implementaci umělé inteligence. Dalších 10,7 milionu eur do projektu investuje saská vláda. Továrna ve Cvikově má být jakýmsi vzorem pro další.
Z počátku by měl projekt cirkulární ekonomiky dát práci asi dvěma stovkám zaměstnanců, cílem je ale v budoucnu zvýšit toto číslo na tisíc lidí. Tvrdí to alespoň oborový magazín Automobilwoche. Ke konci roku 2024 ve Cvikově podle dat VW pracovalo asi 9200 lidí včetně stážistů.
Volkswagen nebude první, kdo se zaměří na cirkulární ekonomiku. Něco podobného už nějakou dobu provozuje i Renault v továrně ve Flins. Ten tam mimo jiné opravuje a repasuje stará auta různých značek, roční kapacita je až 45 tisíc vozidel.
