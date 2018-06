Doba, kdy reklamou byla cesta do divočiny. Škoda vzpomíná na slavné dálkové jízdy za první republiky

Za doby první republiky se reklama na auto dělala trochu jinak než dnes. Aby si automobilka zajistila nové obchodní příležitosti, musela se do nových zemí vypravit. Vozy, které absolvovaly dálkové jízdy, tak dělaly reklamu i své zemi a jejím výrobkům. Škoda vzpomíná na dobu, kdy svá auta vyrážela do Afriky, Asie nebo rovnou kolem světa.

Jak expandovat na zahraniční trhy? Před téměř sto lety samozřejmě úplně jinak než dnes. Domlouvat spolupráci museli obchodní zástupci tak, že na místo nejdříve přijeli a zajistili si nové kontakty.

Když se Škoda rozhodla na počátku minulého století dostat také do vzdálenějších zemí, musela vypravit na dálkovou jízdu auto s posádkou. Nejinak tomu bylo s Hanzelkou a Zikmundem a jejich slavnou Tatrou 87.

Ostatně, tyto výpravy, které byly veřejností s nadšením sledovány, pak často inspirovaly mnohé dobrodruhy. Škoda ráda připomíná, že se tak do exotických destinací šířilo i renomé nejen značky z Mladé Boleslavi, ale především celého Československa.

Výpravy fungovaly i jako test spolehlivosti. Zatímco dnes nová auta testují na zkušebních stolicích a posílají je na závodní okruhy nebo výpravy za polární kruh, desetitisíce kilometrů ujeté v pouštích nebo na náledí v modelech Popular nebo Rapid ve 30. letech prověřily auta opravdu na samou dřeň.

Začalo to například cestou do Kalkaty v květnu roku 1934.Čtyři sériové Populary vyrazily od pražského Autoklubu na náročnou trasu napříč Balkánem a Tureckem. Skupinku cestovatelů vedl advokát Zdislav Peters. Auta v nejnáročnějším úseku ujela jen 13 kilometrů denně!

Auta to neměla vůbec jednoduché. Vozy o vlastní hmotnosti asi 700 kg byly zatížené až 800 kilogramy posádky a nákladu. Z cíle v indické Kalkatě se přesunuly do Bombaje, odkud lodí pokračovaly do Terstu a svoji cestu úspěšně završily po necelých čtyřech měsících a 15 000 kilometrech opět v Praze.

O dva roky později se uskutečnila jiná dálková výprava, která nesla název "100 dní v malém voze". Manželé Eva a František "Frank" Alexander Elstnerovi se se Škodou Popular vydali na americký kontinent.

V první části cesty se museli vypořádat s náledím, na jihu USA se probojovávali krajem zpustošeným tornádem a záplavami, u mexického Popocatepetlu vyjeli do více než 2500 m n. m. Poté Elstnerovi zamířili do San Franciska a přes Chicago se vrátili do New Yorku. Cestou domů projeli i Španělsko, zmítané občanskou válkou.

Nakonec jim místo 100 dní stačilo jen 97 dnů, z toho 47 za volantem. Popular se čtyřválcem litrového objemu tak dosáhl denního průměru 525 km. V létě 1938 se Eva a Frank Elstnerovi s novým modelem Škoda Popular 1100 OHV, dosahujícím rychlosti až 105 km/h, vydali napříč Argentinou: více než 6000 kilometrů úspěšně zvládli v pouhých 12 dnech a akce byla známa jako "Tango argentino".

Mimochodem, o výpravách manželů Elstnerových vypráví poutavá kniha od Jana Tučka, jednoho z nejlepších a především nejčinnějších spisovatelů věnujících se automobilové tematice u nás, s názvem F. A. Elstner: Muž činu s podtitulem Aerovkou do Afriky, Popularem do Ameriky, Minorem k rovníku.

V letech 1936 až 1938 se vydali na své dobrodružství manželé Marie a Stanislav Škulinovi, kdy ujeli 52 000 kilometrů dvakrát napříč Afrikou. Svůj Rapid osadili střešním nosičem a dvěma rezervními koly, jinak se nelišil od sériového provedení.

Po vylodění v západoafrickém Dakaru zamířili do Guinejského zálivu, na Pobřeží slonoviny a v období dešťů projeli napříč rovníkovou Afrikou. V hlubokém bahně museli kola podkládat kmeny stromů a větvemi, místo mostů využívat brodů nebo improvizovaných vorů s plováky z kánoí. Rok po odjezdu z domova dorazil Rapid

u přístavu Beira až na pobřeží Indického oceánu. Výprava pokračovala lodí na Madagaskar.

Za rok ujeli 30 tisíc kilometrů a zřejmě neměli dost. Vydali se až do Afriky k mysu Dobré naděje, odkud zamířili na sever až do Egypta. Po skoro dvou letech a 52 000 km se vrátili do Prahy. A v roce 1946 se do Afriky vydali znovu nejen oni, ale i jejich Rapid.

Škoda připomíná první velkolepou cestu kolem světa za 97 dní, na kterou se vydal pražský podnikatel Břetislav Jan Procházka s navigátorem a zároveň mechanikem Jindřichem Kubiasem. Vybavili se na ni mírně upraveným polokabrioletem Škoda Rapid o výkonu 23 kW.

Vůz se vydal na trasu vedoucí z Československa přes Německo, Polsko, Litvu, Lotyšsko, Sovětský svaz, Írán, ale i dnešní Pákistán, Indii, Malajsii, Singapur, Čínu, Japonsko či Spojené státy zpět do Prahy.

Z 97 dní cesty připadalo 53 dnů na lodní přesuny a vyřizování tehdy náročných úředních formalit, za volantem strávili oba přátelé 44 dnů. Při 27 700 kilometrech tak vychází denní průměr na neuvěřitelných 630 km mnohdy velmi náročnými cestami.

Škoda si díky těmto cestám zajistila ohromný ohlas v dobovém tisku a v rádiu. A možná že tato chytrá reklama zajistila, že se ve druhé polovině 30. let stala největším výrobcem i exportérem automobilů v tehdejším Československu.