před 2 hodinami

Mladoboleslavská Škoda Auto přebírá aktivity koncernu Volkswagen v Indii. Znamená to, že si bere na starosti tento trh v rámci své mateřské automobilky a velmi mu věří. Do roku 2020 ukáže nový model speciálně pro Indy, který bude také v tamní továrně stavět. Vzhledem k tomu, že se Indie brzy stane třetí světovou automobilovou velmocí, vypadá to na strategicky dobrý tah.