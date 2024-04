Infarktový zvrat na aukci veteránů. Výsledek Retro Garáže překvapil i pořadatele

Z celkem 31 strojů se jich prodalo 29, kupci dali opět jasně najevo, že na akci Retro Garáž, v rámci které se draží auto-moto veterány, je zájem o ty československé výroby. A tak "na ocet" zůstal Citroën DS ID-19 a britský motocykl značky BSA. Rozruch však vyvolala aukce Metalexu Roadster, která některým málem přivodila infarkt.

"Koupím to za 765 tisíc!," vykřikl z úplně poslední řady diváků Bohumil Bořecký. Těsně předtím, než organizátor auto-moto aukcí Retro Garáž v sobotu na výstavišti v Lysé nad Labem odklepl aukci vozu Metalex Roadster jedinému zbylému zájemci na telefonu.

"Pane, to byste se ale musel do aukce přihlásit, takhle to nefunguje," volali z podia na nečekaného narušitele moderátoři aukce Pavel Kočí s Markem Odrobinou. Brýlatý šedovlasý vysoký muž s brašnou proto okamžitě vstal a běžel se zaregistrovat.

Něco takového se za celou historii Retro Garáže nestalo, zájemci se vždy nahlašují do aukcí předem. Celé to působilo tak, že pan Bořecký se rozhodl impulzivně ve chvíli, kdy už se nad plechovým sudem zvedalo aukční kladivo a poslední zájemce na telefonu už zřejmě jásal, jak dobře bílý Metalex z Favoritu pořídil.

Vždyť prodávající před pár měsíci pověsil na internet inzerát, kdy za toto konkrétní auto požadoval neskutečné tři miliony korun. Až poté se rozhodl auto nabídnout k prodeji prostřednictvím Retro Garáže a poněkud nečekaně, po dohodě s Pavlem Kočím, nestanovil ani aukční rezervu.

Bořecký, rodák z Kyjova a člen Veteran Car Club Uherské Hradiště, ale není asi tak impulzivní muž, jak v tu chvíli pro celé obecenstvo působil. "Jsem soudní znalec. Vím, v jaké cenové relaci se tyto vozy pohybují. Na Retro Garáž chodím celkem pravidelně, nikdy jsem tu ale nic nedražil. Lidé na aukcích blázní a jsou schopní koupit stroje za nesmysl, a cena vůbec neodpovídá trhu," vysvětluje.

Když ale viděl, že o MTX Roadster je vlažný zájem a šel by do světa za směšně nízkou sumu, rozhodl se jednat. "Vím, že jsem koupil dobře, vyrobilo se asi jen 150 kusů, díly jdou dobře sehnat. Sám jsem si ale stanovil limit, že to koupím za 800 tisíc korun, kdyby můj rival přihodil jen o tisíc korun více, už bych to vzdal," přiznal se po aukci.

Pokud tak druhý zájemce, který se přihlásil po telefonu, čte tyto řádky, asi si musí rvát vlasy. Bohumil Bořecký se totiž zachoval jako správný hráč pokeru. Přihodil vždy jen o drobné a až ve chvíli, kdy Pavel Kočí aukci málem odklepl. Pro jeho konkurenta tak průběh aukce musel být velmi infarktový a i publikum v sále se bavilo.

"Koupil velmi dobře. Pokud se tyto vozy objeví v inzerátu, prodávají se za minimálně milion korun, spíše okolo 1,2 milionu," hodnotí výsledek dražby Libor Kucharski, majitel Retroautomuzea ve Strnadicích. Ten několik MXT rovněž vlastní. "My je tedy pořídili samozřejmě v době, kdy byly cenově daleko dostupnější," usmívá se.

Nejen dražba Metalexu byla zábavná. O emoce se postaraly i jiné nabízené položky. Například boj o červenou Škodu Felicia 996 Roadster. Ta se nakonec vydražila za nečekaných 1 050 000 Kč. Naopak zájem o 1000 MBX nebyl tak intenzivní, z vyvolávací částky tři čtvrtě milionu korun se vysoukala jen na 850 tisíc.

Radost byla sledovat dražbu Popularu polokabriolet, ten získal distingovaný muž v saku za 717 000 Kč. Publikum bavil právě tím, že přihazoval tak, aby částka končila sedmičkou a nakonec se mu to povedlo.

"Sedmička je moje oblíbené číslo spolu s jedničkou," smál se po aukci Igor Svoják, který se přiznal, že je to jeho vůbec první veterán. "Rád bych se začal veteránismu věnovat víc, na aukci jsem poprvé," dodal.

Do jarní aukce se evidentně zapojilo více těch, kteří se historickým strojům začali věnovat teprve před nedávnem a zakládají si sbírku. To je i případ návštěvníka Honzy z Vrchlabí. Ten si na aukci pořídil Jawu 350/634 se sajdkárem Velorex za velmi slibných 91 tisíc.

"Tento kousek jsem chtěl cíleně proto, abych s sebou mohl vozit celou rodinu, tedy manželku i dítě," dodal. Na aukci dorazil poprvé, o Retro Garáži si dříve prý rád četl různé články.

Velice podařená aukce byla i závodní Jawy Bitrak. Ta se prodala nakonec zájemci přes portál Aukro za 630 tisíc korun. "Radost jsem měl z toho, že si ji tu po 25 letech mohl prohlédnout motokrosař, který na na ní kdysi jezdil," dodal Kočí.

Z výsledků aukce se těšil i prodejce Jawy 500 OHC 15/01, ta se vydražila za 1 210 000 Kč. Naproti tomu Rumpál, první motocykl značky Jawa, šel do světa za rezervu, tedy 1,3 milionu.

Z celkem 31 strojů se tak neprodaly jen dva, ty jediné "nečeskoslovenské", tedy britský motocykl BSA 500 a "Fantomasův" Citroën DS 19. Zdá se, že české obecenstvo má zkrátka rádo domácí značky a měnit se to bude jen asi velmi pozvolna.

Výsledek aukce si pochvaloval i organizátor Kočí. "Překonali jsme historicky poprvé hranici obratu 10 milionů korun," dodal. S ohledem na fakt, že trh s veterány mírně ochladl, je to podle něj skvělé.

"Zaujalo mě ale hlavně to, že se nic nedá odhadnout. U některých položek jsem čekal boj a nekonal se, v jiných případech jsem byl střízlivější a nakonec se vydražily více než slušně," připustil.

Na podrobné výsledky aukce se podívejte do tabulky:

Jawetta Standard 36 000 Kč Jawa 250/590 Sport 190 000 Kč ČZ 175 Standard 300 000 Kč Stadion S11 50 000 Kč Jawa 250/590 Californian 200 000 Kč Jawa 175 Speciál 235 000 Kč Stadion S11 40 000 Kč Jawa 500/682 Bitrak 630 000 Kč Jawa 500 OV Rumpál 1 300 000 Kč Jawa 50/555 86 000 Kč Jawa 250 Pérák FJ 190 000 Kč Škoda Favorit 136L 115 000 Kč Jawa 50/550 111 000 Kč Jawa 250 Pérák Zbrojovka 165 000 Kč Metalex Roadster 800 000 Kč Manet 90 Dvoupíst 67 000 Kč Jawa 250 Pérák Komunista 165 000 Kč Škoda Felicia 996 Roadster 1 050 000 Kč ČZ 175/502 95 000 Kč Ogar 350/12 306 000 Kč Škoda 1000 MBX 850 000 Kč Jawa 350/638 220 000 Kč Jawa 500 OHC 15/01 1 210 000 Kč Škoda 110 R 760 000 Kč Jawa 350/634 + Velorex 91 000 Kč BSA 500 OHV x Škoda Popular polocabrio 717 000 Kč ČZ 175/482 Trail 146 000 Kč Jawa 100 Robot 240 000 Kč Citroën DS ID-19 x

Mimo nabídku se pak v samotném finále dražil automobil Škoda Octavia Combi "camera car", tedy speciál, který vlastnil Autodrom Most a používal pro natáčení dynamických záběrů na okruhu. Do aukce se mohl přihlásit kdokoli, výtěžek putuje na charitativní účely. Nakonec se vydražil za 34 000 Kč.