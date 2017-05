+5 fotografií

AMC Eagle (1979-1987) - Kategorie allroadů, tedy kombíků se zvýšeným podvozkem, ochranou do terénu a pohonem všech kol, je oblíbená u lidí, kteří patří mezi vyznavače aktivního životního stylu. Dnes jsou tato auta prodejním hitem. Jenže už před desítkami let jezdilo po silnicích a polních cestách jedno rodinné auto. Také s pohonem všech kol, ochranou do terénu i patřičně vysokým podvozkem. Jen se podívejte na rodinku na dobové propagační fotografii, jak se těší na dobrodružství. Foto: Výrobci, archiv