Dacia Piknik letos nebude. Musíme si dát pauzu, říká šéf českého zastoupení značky

Sraz fanoušků rumunské značky Dacia patří jednoznačně mezi největší tuzemské automobilové akce. Vloni se Dacia Pikniku v areálu Šiklova mlýna zúčastnilo 8000 lidí. Letos se však konat nebude. "Musíme si trochu oddechnout, je to velmi náročná událost na přípravu," říká šéf českého zastoupení značek Renault a Dacia Zdeněk Grunt.

A ani finanční aspekt akce není nezanedbatelný, značka událost plně sponzoruje, pro návštěvníky je vstup zdarma. S ohledem na vývoj automobilového trhu se však musí šetřit všude, dokonce i u Dacie, přestože ta patří mezi úspěšné značky nejen v Česku, ale i v celé Evropě. Podle odhadu Aktuálně.cz pořádání srazu vyjde českou Dacii na několik milionů.

Česká Dacia Piknik je však výjimečná událost i v evropském měřítku. Po Francii je druhá nenavštěvovanější (koná se v několika evropských zemích). Až doposud se akce konala každoročně, nultý ročník se uskutečnil v roce 2014. Tehdy zhruba tisícovka návštěvníků vytvořila na louce živé logo značky.

V roce 2017 už ale do areálu Šiklova mlýna dorazilo 7121 fanoušků, rekord byl však překonán vloni, kdy se akce konané 16. června zúčastnilo 7712 lidí. Událost má i charitativní rozměr, z peněz, které se vyberou prodejem předmětů s logy značky, se pak financují různé potřeby. Třeba vloni 70 tisíc korun putovalo do liberecké zoo na nákup wapky pro tamní slonici.

Proč ale letos Dacia Piknik nebude, vysvětlil Aktuálně.cz Zdeněk Grunt, šéf českých zastoupení značek Dacia a Renault: "Letos nebudeme mít na trhu nové auto, nemáme zkrátka co nového ukázat. A také jsme se rozhodli, že nelze každoročně pořádat tolik velkých akcí současně," říká.

Český importér totiž vedle Dacia Pikniku, největší marketingové akce pořádané v tuzemsku jednou konkrétní značkou, spolupořádá také akci Designblok, kde prezentuje značku Renault. Na ní se chce podílet i letos.

"Navíc tak megalomanskou formou, jakou jsme událost pojali my, to v Evropě pořádá pouze Francie a my. A navíc ve Francii účastníci přijedou jen odpoledne na velikou zámeckou louku, zúčastní se koncertu a navečer jedou domů. My však máme mnohem bohatší program," vysvětluje Grunt. Ve Francii se Dacia Pikniku vloni zúčastnilo 11 tisíc lidí.

Český sraz je rozmanitější. Stačila jen registrace předem a vstup byl vždy volný. Parkoviště bylo od ranních hodin vždy plné a pro účastníky bylo vždy připraveno mnoho soutěží pro děti i dospělé a různé disciplíny včetně jízd v terénu. Například vyvrcholením loňské akce byl koncert kapely Chinaski. Na fotogalerii je možné podívat se zde:

Pokud se jen trochu podaří, podle Grunta se akce bude konat příští rok, přestože Dacia neplánuje žádný nový model ani pro rok 2020. Nicméně Zdeněk Grunt spolu s týmem českého zastoupení chce pro fanoušky vymyslet nějakou kompenzaci, o ní ale ještě nebylo rozhodnuto.

"Úspěch značky u soukromých zákazníků se buduje dlouho a nemůžeme v tomto tempu pokračovat každý rok. Další Dacia Piknik se ale bude pravděpodobně opět konat v areálu Šiklova mlýna, protože jinde v Česku nejsou pro nás tak ideální podmínky se stejně dobrým zázemím. V podstatě jsme se sami zhýčkali a akce je de facto nepřenosná," dodává Zdeněk Grunt.

Podle zkušeností Dacie je totiž Šiklův mlýn natolik prostorný a s dostupným zázemím, že je možné pozvat neomezený počet fanoušků.

Oblíbenost automobilky Dacia v Evropě enormně roste. V mnoha evropských zemích je jedničkou mezi zákazníky, kteří si kupují auto soukromě, nikoli na firmu. Dacia v tomto směru udělala vloni velký skok i v Česku, mezi privátní klientelou je třetí po první Škodě Auto (13 741 aut) a druhém Hyundai (8829 vozů), na něj ale ztrácela jen lehce přes 150 kusů (8671 aut). Vyplývá to ze statistik Svazu dovozců automobilů.

V roce 2017 automobilka podle SDA prodala v Česku 14 498 vozidel, vloni to ale bylo 15 521, což znamená 5% nárůst. Proto v pořadí značek poskočila na čtvrté místo a předběhla Ford, který výrazně spadl (16 644 aut vs. 12 839 vozů).

Dacia láká především cenovou dostupností a poměrem užitné hodnoty. Analýzu, proč se jí tak daří, jsme publikovali zde.