před 4 hodinami

Před dvaceti lety prodejům nových aut bezprecedentně vládla Škoda, znovuzrození Dacie bylo ještě daleko a nejprodávanějším importovaným modelem byl Ford Escort. Automobilová kultura se za dvě dekády pořádně proměnila a s ní také ceny nových automobilů. Ač to tak na první pohled nemusí vypadat, ty jsou signifikantně nižší než před dvaceti lety. Podívejte se, kolik by dnes jako nová stála auta stará "pouze" několik let.

Na přehled nejprodávanějších aut v Česku se podívejte zde.