Tři měsíce testování Dacie Duster: Dá se zvyknout na její drobné slabiny?

před 21 minutami

Tři měsíce jsme testovali Dacii Duster, nejoblíbenější model rumunské automobilky v Česku. Na začátku měla na tachometru údaj 412 km, poté, co jsme s ní vyrazili jak do jižních Čech, na samý sever republiky, do Karlovarského kraje, Zlína a nakonec i na Slovensko, se Duster vrátil s najetými 6214 km. Není to auto bez chyb, ale na všechny se dá snadno zvyknout.