Čtverec, trojúhelník, čárka... to bych uměl taky. Najbrt o velkém hejtu na logo KVIFF

"Před lety nebyl člověk na takovéhle nárazy připravený. Samozřejmě to nebylo příjemné, ale do jisté míry je to hozená kost a vždy se někomu něco líbí nebo nelíbí," říká o kritice své práce grafický designér Aleš Najbrt, jehož studio už 29 let stojí za logy Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech a připravilo i letošní. Český vkus se ale podle něj stále lepší. "Jsem optimista," dodává.

Spotlight Aktuálně.cz - Aleš Najbrt | Video: Tým Spotlight