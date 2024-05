S Ferim jsem netrávila dny a noci, Kalousek se chová jako Zeman, říká Pekarová

TOP 09 nezažívá nejlepší časy. Průzkumy momentálně ukazují, že by se nedostala do sněmovny, čelí kritice svého bývalého předsedy Miroslava Kalouska a ve straně zaznívají názory, jestli by nebylo lepší se sloučit s ODS. Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová v rozhovoru pro Aktuálně.cz přesto obhajuje, proč uskupení pod jejím vedením stále zůstává svébytnou stranou.

TOP 09 měla v lednu podporu těsně nad pěti procenty. Nyní ztrácí a v posledních průzkumech se pohybuje kolem 3,5 procenta. Ještě na začátku roku jste tvrdila, že za svými ministry stojíte. Nebyla tedy výměna ministryně pro vědu Heleny Langšádlové snahou o rázný krok ve snaze zatočit s padajícími preferencemi?

Z jednoho průzkumu se rozhodně nedá nic usuzovat. Všechny průzkumy nám dlouhodobě dávají nad pět procent stabilní podpory. Průzkumy jsem nikdy nepřeceňovala, byť je určitě dobré sledovat trendy. Vím, že u nás je oblíbené každý měsíc zkoumat čísla z průzkumů, přesto si myslím, že se podle nich politici nemají řídit. Důležité jsou výsledky ve volbách.

Opravdu vás neznervózňuje, když vidíte u TOP 09 třiapůlprocentní podporu?

Vůbec. Je potřeba dělat kvalitně svoji práci. Myslím, že lidé naši zodpovědnou politiku ocení.

Nedávnou změnu ve vládě kritizoval na síti X i váš bývalý předseda Miroslav Kalousek, ačkoliv příspěvek potom stáhl.

To je jeho klasika.

Za konec ministryně Langšádlové se do vás navezl. Napsal, že její odstřel je hnusný neférovým, primitivním "holčičím" způsobem. Nasloucháte ještě radám bývalého předsedy?

Radit od něj skutečně nepotřebuju. Nemá zájem straně, byť je řadovým členem, pomáhat. Evidentně se stal takovým dalším Milošem Zemanem nebo Václavem Klausem, tedy otcem zakladatelem, který se nesmiřuje s tím, jak se strana vyvíjí. Nemám potřebu ho dál komentovat. Jak sám říká v rozhovorech, je běžným občanem. Nevím, proč bych měla zrovna jeho pořád komentovat.

Někteří politici z TOP 09 předpokládají, že v budoucnu budou probíhat vážnější diskuse o sloučení TOP 09 s ODS. Například poslanec Ondřej Kolář řekl, že je třeba se bavit o možném sloučení stran koalice Spolu. Vysvětlil to s poznámkou, že by chtěl být členem velké strany, která bude vyhrávat volby. Jak vážně o této variantě uvnitř TOP 09 mluvíte?

Tento výrok Ondřeje Koláře určitou debatou nastartoval. Do té doby se vůbec nevedla a reakce byla vlastně velmi jednoznačná. Nikdo nemá zájem o to, aby vznikala zastřešující velká strana Spolu, protože všichni vnímáme, že se v mnoha tématech velmi lišíme. TOP 09 je jednoznačně proevropská moderní strana. Máme svá unikátní témata, oslovujeme mladou generaci, vzdělané a aktivní lidi, kteří se nebojí vzít osud do svých rukou a nečekají jenom na to, že jim někdo druhý bude něco zařizovat. Máme si to uchovávat a ne směřovat ke sloučení.

V regionech má vaše strana oproti KDU-ČSL nebo ODS slabší krajské organizace. To vás nutí hledat další koaliční partnery i v krajských volbách a nejste tak samostatní. Nepomohlo by vám tedy spojení s ODS či ve Spolu posílit v jiných typech voleb?

I v letošních krajských volbách kandidujeme v mnoha koaličních formátech. Je to zcela na rozhodnutí našich zástupců v krajích. Někde dává smysl koalice Spolu, někde spolupracujeme s lokálními subjekty. A například ve Zlínském kraji kandidujeme s hnutím STAN. Ukazujeme, že se umíme dohodnout. Jde nám o prosazení programu. Bořit umí každý, ale postavit funkční dlouhodobé partnerství úplně každý nedokáže. A my ano.

I nový ministr pro vědu Pavel Tuleja je důkazem, že máme kvalitní zástupce i v regionech, jako je Moravskoslezský kraj. Ukáže, že nemyslíme jenom na Prahu a Brno. Věřím, že bude aktivnější a viditelnější osobou než jeho předchůdkyně.

Do evropských voleb jdete také v koalici Spolu. Není to ale příležitost ukázat, že jste ještě svébytnou stranou, a to bez rizika, že byste se nedostali do sněmovny?

My jsme svébytnou stranou a určitě bychom samostatně ve volbách uspěli, ať už do Evropského parlamentu, nebo v jakýchkoliv jiných volbách. Ale nezapomínejme, že tady proti nám stojí čím dál extremističtější hnutí ANO, které už od populismu přešlo k radikální a extrémní rétorice. Nechceme umožnit, aby hnutí ANO uspělo v jakýchkoliv dalších volbách, vzalo si zpět moc v zemi a prosadilo program na podporu Agrofertu a zájmů Andreje Babiše. Riziko je obrovské.

Vidíme, jak dopadly volby na Slovensku, kde právě rozklížená vládní koalice umetla cestu Robertu Ficovi zpátky k moci. Razantně se jí chopil a rychle otáčí kormidlo směřování celé země. Něco takového hrozí v Česku a koalice Spolu jako jediná může Babiše porazit.

Když byl minulé pondělí za znásilnění pravomocně odsouzen bývalý poslanec TOP 09 Dominik Feri, vy sama jste to komentovala až následující den na dotaz Seznam zpráv. Sama jste žádné vyjádření nedávala. Proč?

Protože Dominik Feri okamžitě poté, co v roce 2021 vyšla najevo v médiích podezření, v TOP 09 skončil. Od té doby nemá s naší stranou nic společného. Už tehdy jsem se jednoznačně postavila za oběti, činy jsem nebagatelizovala. Naopak jsem vyzvala Feriho k tomu, aby se vzdal mandátu poslance, což neprodleně udělal. Kdyby neukončil členství v TOP 09, byl by na můj popud vyloučen. V politické rovině jsme se zachovali příkladně tak, jak není ani v Česku zvykem, protože jiné kauzy mají politici tendenci dlouhá léta vymlčovat nebo zlehčovat.

Mluvíte o politické rovině, ale je tu přece i rovina symbolická. Necítíte, že by možná zejména ženy od vás jako vysoce postavené političky, předsedkyně strany, jejíž nyní už bývalý člen půjde do vězení za znásilnění, čekaly větší angažovanost či vysvětlení teď ve finále kauzy?

Opakovaně jsem se vyjadřovala ve prospěch obětí. Já i moji kolegové v TOP 09 se angažujeme v krocích, které můžeme udělat pro prevenci a podporu obětí. Podporujeme přijetí Istanbulské úmluvy. Náš poslanec Michal Zuna je aktivní v redefinici trestného činu znásilnění. V praktických krocích se snažíme dělat maximum pro to, aby se Česko chovalo vůči obětem adekvátně, abychom předcházeli podobným činům. To považuji za mnohem zásadnější než to, že se tady znovu a znovu vyjádřím k něčemu, co už jsem zopakovala tolikrát.

V roce 2020 jste popsala sama svoji zkušenost se sexuálním obtěžováním pro Deník N. Déle než tři roky jste sdílela s Ferim kancelář ve sněmovně. Jeden z případů, za které poslal soud Feriho do vězení, se odehrál přímo zde v budově sněmovny. Týkal se stážistky. Učinila jste z pozice její předsedkyně preventivní kroky, aby se podobné věci neděly směrem například ke stážistům nebo mladým lidem, kteří tady pracují?

Hodně jsem přemýšlela nad tím, co je možné udělat. Došla jsem k tomu, že jde o to, změnit celkovou atmosféru ve společnosti tím, že budeme měnit zákony, které se toho týkají. Budeme se vyjadřovat jednoznačně ve prospěch obětí, aby se neobávaly jakýkoli čin nahlásit. Ale najít konkrétní prostředek, jak tomu zabránit, nemůžete v jakékoliv instituci či pracovním prostředí. Pokud existuje nějaký další možný postup, který můžeme dělat jako instituce, uděláme to rádi. Ale opravdu nevím, jak se dá udělat ještě víc jen z pohledu jediné instituce.

I když jste říkala, že jste náznaky Feriho špatného chování neviděla, už jste si za poslední tři roky od vypuknutí kauzy vyhodnotila, jestli jste tehdy něco nezanedbala z pozice šéfky strany?

Pokud bych náznaky viděla, konala bych. Nemám ráda zkratku typu, že jsme spolu měli kancelář, tudíž jsem musela být u všeho a všechno vidět. Z vašich dotazů je evidentní, že i vám to tak připadá. Asi máte pocit, že jsme spolu trávili dny a noci. Ale to tak nebylo. Kdybych zachytila jakékoli náznaky a kdyby se na mě kdokoliv předtím obrátil, situaci bych řešila. Jenže to se nikdy nestalo.

Jaký vliv měla kauza na TOP 09?

Vzhledem k tomu, jak razantním způsobem jsme se k ní okamžitě postavili čelem, nevnímám, že by na nás měla negativní vliv. Je to selhání jednoho člověka, byť člověka, který byl velmi viditelný, a mrzí mě, že selhal. Mrzí mě to zejména kvůli obětem, které bych ráda tímto podpořila. Je mi líto, čím si musely projít.

