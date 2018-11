Živě: Hnutí ANO svolává členy na demonstraci podporující Babiše, pořadatele prý nezná

"Lidé kteří si chtějí nastudovat co je schizofrenie, to musí odsoudit, protože to je hyenismus. Je to neskutečná prasárna," dodal Babiš.

"Zvažuju to," odpověděl Babiš na dotaz, jestli pojede navštívit svého syna. Babiš dodal, že si v noci psali prostřednictvím e-mailu.