Chtěla jsem spáchat sebevraždu, tvrdí žena stíhaná s Babišem. Očekává další výslech

Už jsem vypovídala a jsem připravená vypovídat znovu, řekla pro Aktuálně.cz Jana Mayerová, která patří mezi trestně stíhané v kauze Čapí hnízdo. Nyní se poprvé od obvinění rozhodla obsáhleji promluvit. I ona totiž tvrdí, že ji trápí vážné psychické problémy, a současné dění kolem Andreje Babiše mladšího trpícího údajně schizofrenií považuje za "hnus". Uvedla, že ji samotnou situace málem dohnala k sebevraždě.

Žena, která s Andrejem Babišem začala spolupracovat počátkem tisíciletí jako dotační expertka, svého dlouholetého šéfa jednoznačně brání. Babiš tvrdí, že zveřejněné informace o synovi jsou jen hyenistickým útokem a zneužitím duševně nemocného syna. Mayerová to vidí stejně. Nechápe, proč by premiér schovával zrovna svého syna.

"Vždyť klíčová osoba jsem já, respektive představenstvo (Farmy Čapí hnízdo - pozn. red.). On ani nemá co říct, to měli schovat mě," uvedla Mayerová pro Aktuálně.cz na adresu Babiše juniora, který měl být podle svých slov přinucen odjet na Ukrajinu. Mayerová totiž byla tím, kdo žádost o padesátimilionovou dotaci z evropských fondů na Farmu Čapí hnízdo podepsal.

I ona se zhroutila

V době obvinění byla náměstkyní jihlavského primátora, ale po obvinění se zhroutila a na post ze zdravotních důvodů rezignovala. Uvádí, že ji trápily úzkosti a deprese. Problémy podle jejích slov začaly už několik měsíců před tím - podepsal se na nich stres, za který mohla podle jejích slov nejen práce, ale i "hon novinářů".

"Hlavně proto, že jsem se cítila jako hlavní viník všech problémů, které měl a má pan Babiš - nebýt 'mého' projektu, tak se to nestalo. Přitom on o dotaci celou dobu věděl houby, nezajímalo ho to, jelikož mi bylo sděleno, že projekt realizuje rodina," popisuje Mayerová.

Celý popis Babišova pochybení v trestním oznámení je podle Mayerové nepravdivý. "Nic nekoordinoval, nic neřídil… To my jsme se brodili po kolena v bahně, sháněli každou korunu a hádali se s dodavatelem o každý metr a sháněli lidi do provozu. Nikdo z Agrofertu u toho nebyl a už vůbec ne Babiš," konstatuje Mayerová.

Kriminalisté však argumentují například tím, že Babiš i v době, kdy už oficiálně neměl mít s Čapím hnízdem nic společného, chodil kontrolovat průběh stavby, jak upozornil nedávno server iRozhlas.cz.

Jana Mayerová (48) Na počátku tisíciletí ještě pod svým dívčím jménem Jana Nagyová patřila k nejbližším spolupracovníkům tehdejšího majitele Agrofertu Andreje Babiše. Radila mu s dotacemi a byla u toho, když Andrej Babiš rozjížděl výrobu biopaliv. Za Babiše i lobbovala při nastavení dotací pro tento byznys. Jako dotační expertka byla také tím, kdo podepsal žádost o dotaci na Čapí hnízdo. Právě proto je v kauze Čapí hnízdo jedním z hlavních obviněných. Před několika lety se dala i na politiku a jako bezpartijní kandidovala v roce 2014 za hnutí ANO v komunálních volbách v Jihlavě. Po převratu na radnici pak usedla v roce 2016 do křesla náměstkyně primátora a její manžel Daniel se stal radním. Po obvinění na svůj post rezignovala ze zdravotních důvodů.

I kvůli tomu, jaké psychické problémy měla a má ona sama, dokáže prý Mayerová pochopit i stav dětí Andreje Babiše. A přiznává, že sama dokonce kvůli dění kolem kauzy Čapí hnízdo chtěla spáchat sebevraždu. "Pokusila jsem se odejít hned dvakrát, a ani děti mě nezastavily. Už jsem prostě nemohla dál…. Měla jsem štěstí, že mě našli dřív než zubatá. A tak jsem na chvíli skončila v nemocnici," napsala nezvykle otevřeně pro regionální Obcasnik.eu zabývající se děním na Vysočině.

Tuto svoji zpověď vysvětluje tím, že chce, aby si lidi uvědomili, že přiznat duševní nemoc je horší než přiznat rakovinu. "Téměř polovina obyvatel této země je na antidepresivech. Je to normální? Kdo to posoudí? Kdo si tady chce hrát na toho spravedlivého?" ptá se.

K výslechu přijdu

Zatímco Andreje Babiše mladšího ani jeho sestru Adrianu Bobekovou se policii kvůli duševní nemoci nedaří vyslechnout, ona sama již dvakrát na výslechu byla. "V obou případech se mi však udělalo špatně a nebyla jsem schopna nic rozumného říct a ještě týden poté jsem byla ráda, že žiju. Když to takhle zamávalo se mnou, tak si neumím představit, co by to udělalo s člověkem s vážnější diagnózou," popsala Aktuálně.cz.

Sama přitom očekává, že ji policie v nejbližší době znovu vyslechne, a i přes své zdravotní problémy chce k dalšímu výslechu jít. "Jakožto hlavní 'pachatel' se musím vzchopit a říct, jak to bylo. Ostatní na mne spoléhají," dodala pro Aktuálně.cz s tím, že je jí "všelijak", když čte nepravdy šířené "nenávistnými lidmi".

Premiérovi totiž Mayerová pevně věří. "On pravdu říká. Lžou a manipulují ti, kteří ho osobně nesnáší (viz nejmenovaní novináři) anebo ti, kterým vadí jeho přímočarost a kterým překazil penězovody," uvedla v prohlášení pro Obcasnik.eu. Dosud se ke kauze opakovaně odmítla vyjadřovat. "To, co se děje teď, je hnus největšího kalibru - když se útočí na psychicky nemocné lidi," dodala.

"Ano, je někdy těžký a není jednoduché s ním dělat. Ale pouštět se do jeho dětí a ještě prohlašovat jejich nemoci za smyšlené, je fakt hyenismus. Dotazy typu - vždyť pracovali, tak jak to, že jsou teď nemocní - jsou stejně hloupé, jako když se ptáte, že proč někdo umírá na rakovinu, když ještě před pár lety byl zdravý," napsala na adresu současného premiéra.

VIDEO: Andrej Babiš junior: Řekli mi, že udělají všechno pro to, abych byl zavřený