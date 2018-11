Kauza Babišovi v Evropě neuškodí, Macron spojence potřebuje, říká francouzský expert

Nová kauza Babišovi neuškodí. Dokud - a jestli - ho neodsoudí za dotační podvod, evropští politici nemůžou dělat skoro nic, kromě toho s ním mluvit, říká francouzský analytik Martin Michelot. Zatímco v Česku se veřejnost i politici v úterý zabývali především případem údajného únosu syna premiéra Andreje Babiše na Krym, český předseda vlády v Kodani jednal o spolupráci na evropské úrovni.

Evropská strana ALDE, jejíž součástí je také Babišovo ANO, chce v Evropském parlamentu založit novou liberální platformu ve spolupráci s hnutím En Marche! francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Babiš se s Macronem v posledních týdnech několikrát sešel, při příležitosti oslav sto let od konce první světové války v Paříži mu dokonce věnoval obraz.

"Ano, jeho důvěryhodnost to zasáhlo, ale nemyslím, že na základě toho bude Emmanuel Macron něco dělat, dokud nebude mít jinou možnost. Potřebuje co nejvíc partnerů," říká francouzský politolog Martin Michelot, který působí ve výzkumném institutu pro evropskou politiku Europeum. Současný vývoj v České republice podle něj Andreji Babišovi z evropské perspektivy uškodit nemůže.

Michelot nepovažuje za pravděpodobné, že by na události reagovala Unie jako celek, například udělením doporučení, co by se mělo změnit, aby v Česku byl zachován právní stát. "Ta aféra je dost temné a osobní povahy," říká.

Vyjednávání mezi evropskými liberály z aliance ALDE a Macronovým En Marche! se Babiš účastní od začátku. Podle Michelota Babiš využívá příležitosti zapojit Českou republiku do evropské debaty jako "mluvčího" zemí střední a východní Evropy. Například Maďarsko nebo Polsko mají totiž s Bruselem a Paříží podstatně horší vztahy.

Francouzská média si minulý týden všímala rozhovoru, který prezident Macron poskytl rádiu Europe 1. Zastával se v něm Babiše s tím, že český premiér "nepatří do populistického proudu smýšlení střední a východní Evropy". Sám Macron se v poslední době potýká s poklesem popularity a důraz na evropskou politiku je podle francouzských komentátorů způsobem, jak se s tím vypořádat.

Kromě Babiše je v rámci liberálního proudu evropské politiky více vidět také europoslankyně Dita Charanzová (za ANO). Strana ALDE si ji minulý týden na kongresu v Madridu zvolila za svou místopředsedkyni. "ANO si momentálně v rámci evropských liberálů upevňuje svou pozici," řekla Aktuálně.cz Charanzová.

Liberální aliance ALDE si minulý pátek odhlasovala také to, že do boje o post předsedy Evropské komise vyšle nikoliv jednoho lídra, takzvaného "Spitzenkandidata", ale kolektivní "Tým Evropa".

Jeho součástí by podle informací serveru Politico mohla být také eurokomisařka Věra Jourová (ANO). Ve volbách by tak fakticky soupeřila s dalším z Čechů, Janem Zahradilem (ODS), který bude volebním lídrem Evropských konzervativců a reformistů (ECR). "Je to zatím jen spekulace," odmítla informaci Jourová potvrdit. "Průběžně se o tom budu s panem premiérem Babišem bavit," dodala Jourová.

Šanci, že se z kandidátského týmu Jourová skutečně dostane k nějakému významnému postu v rámci Evropské komise, je výrazně větší, než že uspěje Jan Zahradil, jehož frakce po odchodu britských konzervativců oslabí. "Nicméně jestli se ten širší tým před volbami zúží na jednu viditelnou hlavu kampaně, Jourová by mohla na pověst své strany a jejího předsedy doplatit," myslí si Vít Hloušek, politolog z brněnské Masarykovy univerzity.

Video: O čem mluvil Macron s Babišem v Praze?