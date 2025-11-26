Domácí

Zákeřnou nemoc Češi podceňují. Láme kosti, může i zabít, řešení ale existuje

Veronika Rodriguez Jakub Zuzánek Michal Janko Aleš Vojíř Veronika Rodriguez, Jakub Zuzánek, Michal Janko, Aleš Vojíř
před 3 hodinami
Láme obratle, zápěstí i krčky stehenních kostí. Dokáže i zabít - když se kvůli ní pokřiví páteř, může to vyústit až v poškození míšních nervů a smrt. Řeč je o osteoporóze, kterou už v Česku trpí skoro milion lidí. A další rychle přibývají. Podle VZP poskočil počet pacientů jen za deset let o 60 procent. Lékaři proto nabádají: Nechte se včas vyšetřit. Kde a jak radí video s lékařem Petrem Šonkou.
Doktore, poraďte! - Osteoporóza - diagnóza | Video: Jakub Zuzánek, Veronika Rodriguez

Stačí jedno obyčejné kýchnutí a je zle. Člověk, který má řídké kosti, si při něm může zlomit i obratel. Kostní tkáň je totiž natolik oslabená, že nevydrží ani sebemenší námahu. Jednoduše praskne. 

"Člověk přitom o své nemoci vůbec nemusí vědět. Takováto patologická zlomenina může být jejím prvním projevem," připomíná šéf Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Odborníci proto občas osteoporózu nazývají "tichým zlodějem kostí". 

Nemoc může skončit i fatálně. "Osteoporóza totiž neláme jenom obratle a předloktí, dokáže pokřivit i celou páteř. To pak může vyústit v poškození míšních nervů a smrt," řekla už dříve zástupkyně přednosty Ústavu lékařské chemie a klinické biochemie z pražského Motola Jana Čepová.

Vyšetření zabere deset minut

Lékaři proto nabádají: Nechte se včas vyšetřit. A k apelu se přidaly i zdravotní pojišťovny. Postupně spustily preventivní program, v rámci něhož se snaží pacienty s řídnutím kostí zachytit co nejdříve.

"Vyšetření se provádí v rámci preventivních prohlídek u praktických lékařů či ambulantních gynekologů. Je určené zejména starším lidem, kteří patří mezi nejohroženější skupiny," popisuje mluvčí největší Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Viktorie Plívová. 

Lékař Petr Šonka dodává, že vyšetření je velmi jednoduché a zabere sotva deset minut. Na přístroji, takzvaném denzitometru, se zkoumá úbytek kostní hmoty. Pokud se potvrdí, doporučí lékař další postup. 

"Denzitometrů jsou v Česku asi dvě stovky, nachází se v každém okrese. Na jeden přístroj připadá asi 50 tisíc obyvatel," doplňuje Šonka.

Jak přesně vyšetření vypadá? V jakém věku by ho měly absolvovat ženy? A kdy muži? Kde se ambulance s denzitometry nacházejí? Podívejte se na další díl videoseriálu Aktuálně.cz "Doktore, poraďte" a proklikejte si naši infografiku.

 
