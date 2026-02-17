Dobré zprávy v boji s rakovinou: „Žluťák“ nabídce pacientům něco, co ještě nezažili

Masarykovým onkologickým ústavem v Brně prošly už desítky tisíc lidí. Jak se Aktuálně.cz přesvědčilo přímo na místě, ústav už velmi brzy otevře nový, k pacientům přívětivější vstupní pavilon, stejně jako špičkové centrum onkologické prevence.
Žlutý kopec, lidově řečený „Žluťák“, je už desítky let známým sídlem Masarykova onkologického ústavu v Brně. Je to místo, do kterého přicházejí lidé často s velkými obavami, ale i s nadějí, že tu svůj boj s rakovinou vyhrají. V České republice žije přes 600 tisíc lidí, kteří mají za sebou úspěšnou léčbu.
Teď „Žluťák“ čeká jeden z nejvýznamnějších okamžiků jeho více než devadesátileté historie. Už příští měsíc budou moci pacienti využívat nový vstupní pavilon, který bude součástí čerstvě dokončeného Centra inovativní a podpůrné péče.
„Tady bude nový vchod do našeho ústavu,“ ukázala Aktuálně.cz mluvčí ústavu Klára Jirkovská. Některá její slova takřka zanikala v hluku nákladních aut, která jezdila stále ještě ze staveniště – byť už téměř hotového.
Patrně nejdůležitější zastávkou v areálu bude Centrum prvního kontaktu, kde se budou pacienti mimo jiné registrovat. „Do budovy také přesuneme zmodernizované informační a edukační centrum. A jedno celé patro věnujeme oddělení klinických studií. Což je v současnosti obrovský boom, moderní způsob, jak se vypořádat s onkologickým onemocněním,“ uvedla mluvčí.
Dodala, že v nové budově budou také podpůrné ambulance, psychologové i zdravotně-sociální péče.
„Celé to bude velmi zaměřeno na podporu pacientů v onkologické léčbě i po ní. A pacienti mohou skutečně očekávat velmi pěkné, vzdušné prostory. Vůbec se to nedá srovnat s nějakým zastaralým zdravotnickým zařízením. Samozřejmě i my sami se snažíme, aby to bylo co nejvíce přívětivé,“ uvedla.
Unikátní areál věnovaný prevenci
Aktuálně.cz ukázala ještě jednu novinku, která má podobu špičkového areálu evropského střihu.
„Je to unikátní areál – Centrum onkologické prevence. Tato budova bude věnovaná jen a jen prevenci, primární, sekundární a terciární. Bude to uceleně všechno, co se týká prevence onkologických onemocnění,“ popisovala Klára Jirkovská.
Část stavby je ještě zakrytá plachtou a dělníci v ní naplno pracují. Ovšem už teď je zjevné, že půjde o něco mimořádného.
Celému areálu určitě prospěje i to, kde stojí, což je jen kousek od celého Masarykova onkologického ústavu. Z Centra onkologické prevence bude nádherný pohled na část Brna, včetně Petrova a Špilberku.
„Budou to nové a krásné prostory, na které se těšíme i my zaměstnanci. A určitě toto místo přinese prospěch mnoha a mnoha lidem,“ ujistila mluvčí ústavu.