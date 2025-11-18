Za 20 let bude zabíjet víc než infarkt a rakovina. Chorobu zastaví obyčejný vitamin D

Stačí obyčejné kýchnutí a je zle. Člověk, který má řídké kosti, si při něm může zlomit i obratel. Kostní tkáň je totiž nakolik oslabená, že nevydrží ani sebemenší námahu. Jednoduše praskne.
"Člověk přitom o své nemoci vůbec nemusí vědět. Takováto patologická zlomenina může být prvním projevem, který na řídnutí kostí neboli osteoporózu upozorní," připomíná šéf Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Odborníci ji proto občas nazývají "tichým zlodějem kostí".
Nemoc může skončit i fatálně. "Osteoporóza totiž neláme jenom obratle a předloktí, dokáže pokřivit i celou páteř. To pak může vyústit v poškození míšních nervů a smrt," řekla už dříve zástupkyně přednosty Ústavu lékařské chemie a klinické biochemie z pražského Motola Jana Čepová.
O to varovněji vyznívají data Ústavu zdravotnických informací a statistiky, podle kterých se počet pacientů s řídkými kostmi zvedl jen za posledních deset let čtyřnásobně. Lékaři jich evidují skoro milion.
A bude hůř. Osteoporóza se totiž řadí mezi "stařecké choroby" a seniorů každým rokem přibývá.
"Do budoucna proto očekáváme epidemii této choroby. Počet nemocných žen se do roku 2050 zvedne až o 240 procent, nárůst u mužů bude dokonce o 310 procent," potvrzuje šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.
Častější než infarkt nebo rakovina
Mužů se přitom osteoporóza doposud téměř netýkala. "To se ale změnilo. Pravděpodobnost, že se bude muž léčit s odvápněním kostí, je dnes až o třináct procent vyšší než riziko karcinomu prostaty," upozorňuje Dušek.
Za dvacet let se tak podle něj může stát, že budou úmrtí na řídnutí kostí častější než smrt na infarkt nebo rakovinu.
Češi přesto stále neberou varování lékařů dost vážně. Neřídí se ani jejich radami, že by si měli do jídelníčku zařadit spoustu pokrmů bohatých na vitamin D a vápník. Jde o prvky, které jsou pro správnou stavbu kostí nezbytné.
Nedávný průzkum Státního zdravotního ústavu ukazuje, že si dostatečné množství vitaminu D nedopřeje skoro 99 procent Čechů ve věku od čtyř do 99 let. Vápník šidí asi desetina lidí - podle ústavu si ho dají jen asi v polovičním množství, než by měli. Tedy kolem 565 miligramů.
Pětina lidí má problém
Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) proto spustila alespoň preventivní program, v rámci kterého se snaží pacienty s osteoporózou zachytit co nejdříve. Ostatní pojišťovny ji postupně následovaly.
Prohlídky se konají hlavně u praktických lékařů a gynekologů, kteří podle mluvčí VZP Viktorie Plívové odhalí problém až u pětiny lidí.
Které kosti si lidé s osteoporózou lámou nejčastěji? Proč trpí právě tyto kosti? V jakém věku to lidi postihuje nejčastěji a kdy je možné proti tomu ještě něco dělat? Pusťte si další díl našeho videoseriálu "Doktore, poraďte!" se šéfem Sdružení praktických lékařů Petrem Šonkou.