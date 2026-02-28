Přeskočit na obsah
Benative
28. 2. Lumír
Zahraničí

"Tyran už není." Chameneí je mrtvý, viděli jsme tělo, tvrdí Izraelci

ČTK,Zahraničí

Íránský nejvyšší duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí byl v sobotu zabit při izraelsko-amerických úderech, řekl nejmenovaný izraelský činitel agentuře Reuters a několika izraelským médiím. Podle něj bylo nalezeno tělo. Už krátce předtím také izraelský premiér Benjamin Netanjahu bez podrobností uvedl, že stále více signálů naznačuje, že Chameneí je mrtvý.

Alí Chameneí, Irán
Íránský duchovní vůdce Alí Chameneí.Foto: Reuters
"Dnes ráno jsme při překvapivém útoku zničili komplex tyrana Chameneího v centru Teheránu," řekl Netanjahu ve večerním videoprohlášení. "Máme řadu signálů, že tento tyran už není," dodal, aniž by přímo potvrdil Chameneího smrt nebo blíže vysvětlil, jaké signály má na mysli.

Po izraelských zprávách o zabití Chameneího vedoucí jeho kanceláře pro styk s veřejností obvinil Izrael a další nepřátele země, že se uchylují k psychologické válce. Podle svědků agentury AFP ale byly po zprávách o Chameneího smrti v ulicích Teheránu slyšet radostné výkřiky a lidé v oknech tleskali.

Související

Izraelská stanice Channel 12 dnes uvedla, že Chameneího rezidence byla při útocích zcela zničena, jiné zdroje ale tvrdily, že Chameneí v tu dobu zřejmě nebyl v Teheránu. Šéf íránské diplomacie Abbás Arakčí v sobotu v rozhovoru se stanicí NBC News řekl, že Chameneí je naživu. Krátce před 16:00 SEČ íránská stanice Al-Alám avizovala, že Chameneí za pár minut promluví v televizi, což se ale dosud nestalo.

Netanjahu večer také ve videoprohlášení vyzval íránský lid, aby se sjednotil a povstal proti režimu ve své zemi. "Nenechte si ujít tuto příležitost, taková příležitost se naskytne jednou za generaci... brzy přijde váš okamžik, chvíle, kdy musíte masově vyjít do ulic a dokončit práci na svržení hrůzného režimu, který vám ničí životy," řekl izraelský premiér podle serveru The Times of Israel (ToI).

Také americký prezident Donald Trump vyzval Íránce, aby vyšli do ulic a teokratický režim svrhli. "Až skončíme, převezměte vládu nad svou zemí. Bude to pravděpodobně vaše jediná šance po celé generace," řekl v sobotu Trump.

Ve 22:00 středoevropského času má k situaci v Íránu na přání Francie zasednout Rada bezpečnosti OSN.

Spotlight News - Josef Kraus, 15. ledna 2026. | Video: Tým Spotlight
