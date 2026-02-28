"Tyran už není." Chameneí je mrtvý, viděli jsme tělo, tvrdí Izraelci

Íránský nejvyšší duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí byl v sobotu zabit při izraelsko-amerických úderech, řekl nejmenovaný izraelský činitel agentuře Reuters a několika izraelským médiím. Podle něj bylo nalezeno tělo. Už krátce předtím také izraelský premiér Benjamin Netanjahu bez podrobností uvedl, že stále více signálů naznačuje, že Chameneí je mrtvý.
"Dnes ráno jsme při překvapivém útoku zničili komplex tyrana Chameneího v centru Teheránu," řekl Netanjahu ve večerním videoprohlášení. "Máme řadu signálů, že tento tyran už není," dodal, aniž by přímo potvrdil Chameneího smrt nebo blíže vysvětlil, jaké signály má na mysli.
Po izraelských zprávách o zabití Chameneího vedoucí jeho kanceláře pro styk s veřejností obvinil Izrael a další nepřátele země, že se uchylují k psychologické válce. Podle svědků agentury AFP ale byly po zprávách o Chameneího smrti v ulicích Teheránu slyšet radostné výkřiky a lidé v oknech tleskali.
Izraelská stanice Channel 12 dnes uvedla, že Chameneího rezidence byla při útocích zcela zničena, jiné zdroje ale tvrdily, že Chameneí v tu dobu zřejmě nebyl v Teheránu. Šéf íránské diplomacie Abbás Arakčí v sobotu v rozhovoru se stanicí NBC News řekl, že Chameneí je naživu. Krátce před 16:00 SEČ íránská stanice Al-Alám avizovala, že Chameneí za pár minut promluví v televizi, což se ale dosud nestalo.
Netanjahu večer také ve videoprohlášení vyzval íránský lid, aby se sjednotil a povstal proti režimu ve své zemi. "Nenechte si ujít tuto příležitost, taková příležitost se naskytne jednou za generaci... brzy přijde váš okamžik, chvíle, kdy musíte masově vyjít do ulic a dokončit práci na svržení hrůzného režimu, který vám ničí životy," řekl izraelský premiér podle serveru The Times of Israel (ToI).
Také americký prezident Donald Trump vyzval Íránce, aby vyšli do ulic a teokratický režim svrhli. "Až skončíme, převezměte vládu nad svou zemí. Bude to pravděpodobně vaše jediná šance po celé generace," řekl v sobotu Trump.
Ve 22:00 středoevropského času má k situaci v Íránu na přání Francie zasednout Rada bezpečnosti OSN.
Izraelsko-americké útoky cílily v sobotu ráno i na íránského prezidenta Masúda Pezeškjána a duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího, uvedl nejmenovaný izraelský činitel. Izraelská televize Channel 12 s odkazem na další anonymní zdroje uvedla, že údery byly velmi úspěšné, pokud jde o likvidaci íránského vedení. Pentagon oznámil, že operace proti Íránu se jmenuje Epic Fury (Epická zuřivost).
Gól číslo 40. Souček se trefil na Anfieldu, výprasku pro West Ham však nezabránil
Tomáš Souček v anglické fotbalové lize dal gól Liverpoolu a vylepšil svůj dva týdny starý český rekord na 40 branek v soutěži. West Ham ale zápas 28. kola na hřišti úřadujícího šampiona prohrál 2:5. V německé lize Hoffenheim s dvěma Čechy v sestavě podlehl St. Pauli a Leverkusen s Patrikem Schickem remizoval s Mohučí.
„Rusové se mezi sebou střílí kvůli alkoholu.“ Odstřelovači popisují realitu války
Ukrajinští odstřelovači ze 42. brigády popisují drsnou realitu na frontě. Rusové podle nich často bojují v opilosti a střílejí se i mezi sebou. Role střelců se ale mění. Kvůli všudypřítomným dronům je stále těžší najít bezpečnou pozici. I přesto dokážou jediným výstřelem na důstojníka zastavit celý útok a vnést do řad nepřítele naprostý chaos.
Sparta doma rozstřílela Baník pěti góly. Ztráta jarní šňůry s nulou ji mrzet nemusí
Fotbalisté Sparty porazili v utkání 24. ligového kola Ostravu 5:2 a upevnili si druhé místo v tabulce. Před derby v Edenu v příštím týdnu ztrácejí na vedoucí Slavii sedm bodů. Za domácí postupně skórovali Adam Ševínský, Lukáš Haraslín, Patrik Vydra, Jaroslav Zelený a střídající Albion Rrahmani z penalty.
ŽIVĚBývalý americký prezident Clinton zákonodárcům řekl, že neměl ponětí o Epsteinových zločinech
Bývalý americký prezident Bill Clinton v pátek řekl zákonodárcům, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. V opačném případě by prý nelétal finančníkovým letadlem a naopak by ho nahlásil úřadům. Demokratický politik to uvedl v úvodním prohlášení adresovaném výboru Sněmovny reprezentantů pro dohled, které sdílel na sociální síti X.