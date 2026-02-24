Írán se chystá na smrt ajatolláha. Klíčovou roli převzal architekt krvavých represí

Ajatolláh Alí Chameneí podle deníku New York Times (NYT) instruoval své nejbližší okolí, jak postupovat, pokud by se stal terčem případného vojenského úderu Spojených států a Izraele. Íránský režim má podle všeho připravené náhradníky pro klíčové posty i krizový plán, jak převzít velení v případě chaosu.
Ústřední postavou tohoto krizového scénáře má být podle NYT dlouholetý Chameneího spojenec Alí Larídžání. Sedmašedesátiletý zkušený politik a bývalý velitel Revolučních gard měl převzít faktické vedení země během vrcholících lednových protivládních protestů, které skončily krvavým zásahem bezpečnostních složek.
Podle zdrojů z Revolučních gard a íránských politických kruhů, na které se americký deník odvolává, Larídžání nejen koordinoval brutální potlačení nepokojů, ale zároveň převzal významnou roli při jednáních s Washingtonem o jaderném programu. Současně má dohlížet na spolupráci s regionálními partnery a připravovat nouzové plány pro případ přímého střetu se Spojenými státy.
Larídžání není vysoce postaveným duchovním, a proto není považován za přímého kandidáta na post nejvyššího vůdce. V očích Chameneího však představuje osvědčeného krizového manažera, který má zajistit stabilitu režimu a připravit půdu pro možného nástupce.
Šestaosmdesátiletý Chameneí měl podle citovaných zdrojů zároveň vypracovat vícestupňový plán nástupnictví pro každý zásadní vojenský i vládní post. Pro klíčové funkce jsou určeni předem vybraní náhradníci a úzký okruh lidí má převzít rozhodovací pravomoci v případě přerušení kontaktu nebo vůdcovy smrti.
Írán počítá s nejhorším
Zpráva se objevila krátce poté, co minulý týden zesílily spekulace o možné podobě amerického útoku na Írán. Dva američtí představitelé citovaní agenturou Reuters uvedli, že případný úder na Teherán by mohl cílit na konkrétní představitele s cílem změny režimu.
Ačkoli mezi Teheránem a Washingtonem nadále probíhají jednání o jaderném programu, Írán podle všeho vnímá přímý útok jako bezprostřední hrozbu, což ještě umocňuje sílící vojenská přítomnost Spojených států v regionu.
Teherán uvedl ozbrojené síly do nejvyšší pohotovosti, rozmístil odpalovací balistické rakety podél západní hranice s Irákem i v oblasti Perského zálivu a uskutečnil řadu vojenských cvičení, včetně dočasného uzavření Hormuzského průlivu – strategického bodu, kterým denně prochází zhruba pětina světových dodávek ropy a plynu.
Britský deník The Times už začátkem roku informoval, že Chameneí má mít pro krajní případ připravený plán útěku do Moskvy, kam se po převratu v roce 2024 uchýlil i syrský diktátor Bašár Asad.
„Mají připravenou únikovou trasu z Teheránu pro případ, že by cítili nutnost uprchnout,“ uvedl jeden ze zdrojů deníku. Součástí příprav má být i zajištění majetku, zahraničních nemovitostí a hotovosti, které by Chameneímu umožnily bezpečný odchod do exilu.
Ozbrojený muž, který se v úterý v Havířově na Karvinsku zabarikádoval v bytě, je po smrti. Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) to uvedl na sociální síti X. Nikomu již nehrozí nebezpečí, dodal. Případem se podle něj zabývá moravskoslezská policie. Muž byl podezřelý z pokusu o vraždu, případ však bude kvůli jeho úmrtí odložen. Policista, kterého postřelil, není v ohrožení života.