Analytici vracejí nadutý Kreml na zem: V Doněcku je to jinak, mlha nebude věčně

před 3 hodinami
Kreml se v posledních týdnech snaží Bílý dům i Západ přesvědčit, že jeho vítězství na Ukrajině je neodvratné. Důvod je zřejmý: zatlačit zemi do kouta a přinutit ji, aby se vzdala celé Doněcké oblasti, což je aktuálně prioritou Moskvy. Realita na bojišti je ale jiná. Aby Rusko celou oblast skutečně dobylo, potřebovalo by několik let soustavné ofenzivy, uvádí analytici Institutu pro studium války.
"Ruský prezident Vladimir Putin se snaží Ukrajinu přimět, aby toto území (Doněckou oblast) předala, a ušetřil tak Rusku značné množství času, úsilí, pracovní síly a zdrojů, které by mohlo během obnovené agrese využít jinde na Ukrajině," zní ve zprávě Institut pro studium války (ISW).

Dobytí celého území může trvat několik let

Analytici odhadují, že mezi 15. srpnem a 20. listopadem zvýšily ruské síly tempo svého postupu v průměru o 9,3 kilometru čtverečních denně. I kdyby taková rychlost armádě vydržela - a ukrajinská obrana a dodávky západních zbraních zůstanou konzistentní - dobýt Doněckou oblast by se jí nepodařilo před srpnem 2027.

Může to ale trvat i déle. Rusku v posledních týdnech totiž pomohlo mlhavé a deštivé počasí, při kterém Ukrajinci nemohli dostatečně efektivně využívat drony. Tyto podmínky ale nebudou trvat věčně a lze tak odhadovat, že se postup ruské armády opět zpomalí, předpovídají analytici.

Ve sledovaném období se Moskva zároveň ani nepřiblížila klíčovým městským pevnostem v oblasti, tedy Slovjansku a Kramatorsku. Vypočítaná rychlost postupu armády navíc odkazovala na postup po celém bojišti. Analytici odhad dobytí do srpna přespříštího roku navíc podmiňují aktuálním plným nasazením Rusů, což je scénář, který považují za nepravděpodobný.

"Velení sice může upřednostňovat útočné operace v Doněcké oblasti, ale je nepravděpodobné, že by zcela opomíjelo i ostatní sektory," píše ISW. Pokračující evropská pomoc a prodej amerických zbraní Ukrajině mohou rovněž některé ruské zisky zvrátit a proces tak zpomalit, dodávají analytici.

