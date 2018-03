Senioři se mohou přihlásit na kurzy bezpečné jízdy zdarma. Aby byli bezpečnější pro sebe i ostatní

před 1 hodinou

Spouští se projekt s kurzy bezpečné jízdy zdarma pro seniory. Nejsme horší než jiní řidiči, ale vzdělávat bychom se měli, říkají senioři. Projekt je hrazen z Fondu zábrany škod, do kterého povinně přispívají pojišťovny.

Senioři v Česku ročně způsobí 80 smrtelných nehod a 170 nehod s těžkými následky. Alespoň to jsou údaje od České kanceláře pojistitelů.

Proto vznikl nápad na projekt s názvem Jedu s dobou, zaměřený na řidiče seniory. V rámci něj se mohou osoby starší 65 let přihlásit na kurzy bezpečné jízdy zdarma.

Projekt bude stát šest milionů korun a financuje ho Fond zábrany škod. Do něj povinně přispívají pojišťovny, které jsou oprávněny sjednávat na území ČR povinné ručení. Projekt je také podporován Radou seniorů ČR.

"V souvislosti s demografickou změnou, a tedy i rostoucím počtem osob v seniorském věku, roste i význam této skupiny s ohledem na bezpečnost silničního provozu. Aktuálně je 19 procent klientů povinného ručení osobních automobilů ve věku 65 let a výše.

Přitom se vzrůstajícím věkem narůstá nejen riziko vzniku škody z povinného ručení, ale také podíl nehod s úmrtím," uvádí Jan Matoušek, výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů.

Tento první ročník realizuje Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR, která sdružuje vlastníky nebo provozovatele center realizující nejrůznější druhy výcviku bezpečné jízdy.

"Jsme rádi, že projekt můžeme realizovat pro často opomíjenou, ale rozšiřující se skupinu seniorů. I na zaslouženém odpočinku se věnují nejrůznějším činnostem, mezi něž patří i řízení auta," říká Jan Šťovíček, předseda Asociace center a zároveň prezident Autoklubu ČR.

Tomáš Neřold, vedoucí Besipu, připomíná, že pro seniory jsou hustší provoz na silnicích a technologie moderního vozidla rizikovými faktory, kterým se hůře přizpůsobují. Důležité proto je, aby se řidiči udržovali v kondici a znali možnosti současných aut.

Věk s sebou přináší určitá omezení, jako je rychlejší nástup únavy, horší prostorové vnímání a pomalejší reakce. "Důležité proto je znát své limity, mít o svém zdravotním stavu přehled a přizpůsobit podle toho své řízení," dodává Tomáš Neřold z Besipu.

"Ceníme si toho, že nikdo netvrdí, že jsou snad senioři horší řidiči než zbytek populace, ostatně na to je mnoho našich členů citlivých. Faktem ale je, že vzdělávat by se měl člověk po celý život.

Naši členové absolvují kurzy sebeobrany, chodí do univerzit třetího věku, ale možná jsme všichni trochu pozapomněli, že od doby, co jsme opustili autoškoly, se legislativa měnila, a to zcela jistě několikrát. Nikdy není na škodu slyšet to skutečně aktuální," uvádí předseda Rady seniorů Zdeněk Pernes.

Už 21. dubna mohou první senioři absolvovat kurz v osmi centrech bezpečné jízdy po celé ČR, konkrétně v Ostravě, Třinci, Jihlavě, Vysokém Mýtě, Hradci Králové, Sosnové, Příbrami a Mostě. Stačí se zaregistrovat na stránkách Jedusdobou.cz. Kurz je potřeba absolvovat s vlastním vozidlem.