Čínská auta se blíží do Evropy a budou se tu i vyrábět. Přímo v továrně Volva

před 48 minutami

Lynk & Co 01 sdílí platformu s crossoverem Volvo XC40. Má být zaměřen na mladší zákazníky. | Foto: Lynk & Co

Auta čínské výroby se dosud v Evropě neprosadila. Od roku 2019 se ale začnou vyrábět v belgické továrně automobilky Volvo. Značka Lynk & Co zaměřená na mladé řidiče totiž využívá její technologie.

Auta čínské značky Lynk & Co se začnou vyrábět v Evropě od roku 2019. V pondělí to potvrdila automobilka Volvo. Mohla by se tak nastartovat první evropská expanze aut z nejlidnatější země světa. Za značkou Lynk & Co stojí čínský koncern Geely, pod jehož křídla spadá právě i Volvo. Proto budou mít auta společný technologický základ.



V továrně v belgickém Gentu Volvo nyní produkuje své menší modely V60, V40 a XC40. Právě na společné platformě CMA stojí i první model Lynk & Co 01. Ten se už od roku 2016 prodává na čínském trhu. Auta z belgické továrny by měla putovat do evropských zemí a USA. Později se chystá ještě kompaktní sedan 03 a hatchback 04.

Auta Lynk & Co mají být zaměřena na mladší řidiče než Volvo. Pomoci má nápadný design i dostupnější cena. Značka chce konkurovat Hyundai, Fordu nebo Volkswagenu. Neočekává se, že by investovala do vlastních showroomů. Vozy bude prodávat rovnou po internetu.



Zájem koncernu Geely o Evropu dosvědčuje i fakt, že se na tuzemských silnicích už testují maskované předprodukční vozy. Loni v květnu je potkal redaktor Aktuálně.cz na české dálnici. Podívejte se do galerie: