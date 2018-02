před 12 hodinami

Osmdesátá léta v automobilovém průmyslu přinesla řadu důležitých novinek, na nichž v některých případech téměř závisela existence automobilky. Kromě obyčejných modelů to ale také byla doba řady zajímavých sportovních aut. Na některé novinky, které se do pamětí profesionálů i nadšenců vryly více či méně se podívejte do následující galerie. Jediným omezením je, že všechna tato vozidla měla premiéru na ženevském autosalonu.

autor: Jan Matoušek | před 12 hodinami

