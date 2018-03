Budoucnost Seatu? Elektromobily i sporťáky. Každého půl roku ukážeme nové auto, slibuje šéf značky

před 1 hodinou

Španělská značka slaví úspěchy se svými prvními SUV v historii – Atecou a Aronou. Ještě letos ukáže největší model Tarraco. Pak se ale zaměří na výrobu elektromobilů, první Seat do zásuvky by měl přijít už za dva roky. „Bude mít dojezd 500 kilometrů a nabízet ho chceme za dostupnou cenu,“ říká v rozhovoru o budoucnosti Seatu jeho šéf Luca de Meo.

Seat ale nebude jen další evropskou automobilkou, která se chce svézt na vlně zvyšujícího se zájmu o elektromobilitu. Rozhodla se totiž od sebe odpojit značku Cupra, která bude sloužit pouze pro prodej nejvýkonnějších modelů zaměřených na sportovní svezení. I díky tomu může nyní firma slibovat, že každého půl roku přijde s novým modelem.

Aktuálně.cz Vašimi nejdůležitějšími novinkami se za poslední dobu staly SUV Ateca a Arona. Na které kategorie vozidel se zaměříte letos?

SUV je stále jeden z nejrychleji rostoucích segmentů v Evropě a náš sedmimístný model Seat Tarraco uvedeme na trh koncem letošního roku, čímž završíme rodinu SUV značky Seat, zahrnující rovněž modely Ateca a Arona. Na tuto oblast zaměříme svou pozornost společně s dalšími důležitými modely Ibiza a Leon. Sportovní vozy začneme prodávat pod novou značkou Cupra.

Co vás vedlo k rozhodnutí vyhlásit nezávislost Cupry na značce Seat?

Cupra je velkou příležitostí pro Seat, naše zákazníky i pro naše podnikání. Celý projekt vznikl jako sen skupiny lidí, kteří hledali způsob, jak získat přízeň nových zákazníků s vášní pro automobily. Společnost se tímto rozhodnutím snaží diverzifikovat své podnikání a rozvíjet nové modely, které by se mohly stát ziskovými, a to při současném posilování své finanční situace. Ambicí pro značku Cupra je zdvojnásobení objemu prodeje během následujících čtyř až pěti let. Ve svém obchodním modelu se přitom zaměří na čtyři hlavní pilíře: prodej, partnerství, motoristický sport a produkt.

Seat chystá první elektromobil na rok 2020. Proč se na něj čeká tak dlouho?

Přechod na elektromobily bude velmi náročný pro všechny výrobce automobilů a musí být ziskový a trvale udržitelný. Naším cílem pro nadcházející roky je rozšířit nabídku z aktuálních tří druhů pohonu (benzin, nafta a CNG) na šest přidáním variant s částečně hybridními (mild hybrid), externě nabíjitelnými hybridními (plug-in hybrid) a čistě elektrickými pohony napříč naší produktovou řadou. První elektromobil bude mít konkurenceschopnou cenu, nabídne dojezd až 500 kilometrů, bude vybaven nejvyspělejšími technologiemi na trhu v oblastech konektivity a informačních a zábavních systémů a nabídne funkce autonomní jízdy minimálně na úrovni 2

Seat nyní hovoří o budoucím zapojení do dalších služeb pro mobilitu. Co se tím myslí?

Naše strategie pro vzdálenější budoucnost let 2025-2030 je založena na zcela nové nabídce služeb pro mobilitu, protože kromě tradičních motorů musíme naše obchodní aktivity rozšířit o služby pro mobilitu. Chceme být hlavním hráčem v této revoluci mobility. Reorganizovali jsme naši strukturu do holdingu s více značkami - jako je Xmoba, nová společnost, jejímž hlavním cílem je vyhledávat projekty na podporu nových řešení, vylepšujících budoucí mobilitu, testovat je, uvádět je na trh a investovat do nich, nebo digitální laboratoř Seat Metropolis:Lab Barcelona, jejímž účelem je zase analyzovat a vyhledávat inteligentní řešení pro výzvy, před nimiž stojí budoucí mobilita.

Jaký trh je pro vás v současnosti nejdůležitější? Uvažujete o expanzi?

Největším přáním pro letošní rok je také největší výzvou: zvětšit nezávislost značky na evropském trhu. Společnost působí ve více než 80 zemích, ale jen 15 procent celkového prodeje realizuje mimo Evropu. Strategickými růstovými regiony jsou severní Afrika, kde vedeme projekt montážního závodu koncernu Volkswagen v Alžírsku, a Latinská Amerika a Mexiko, kde společnost zkoumá uskutečnitelnost výroby. Nedávno jsme vstoupili také na nové trhy v Norsku a na Novém Zélandu. Nyní jsme tak na pěti kontinentech.

Prodeje v uplynulém roce vzrostly o 15 procent. jak hodláte tento růst udržet až do roku 2020?

Seat dosáhl v roce 2017 zisku po zdanění 281 milionů eur, což je o 21,3 % více než v roce 2016 bez započtení mimořádných položek. Můžeme být spokojeni s výsledky za rok 2017, ale neměli bychom usnout na vavřínech. Společně jsme uzavřeli období konsolidace a nyní nastal čas hledět do budoucnosti s ambicí růst. Abychom tento růst udrželi, představíme do roku 2020 nový model každých šest měsíců.