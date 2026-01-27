Automobilový podvod za miliony. Nepoctivé řidiče mají zastavit růžové SPZ

Francie řeší rozsáhlé podvody s automobilovými registracemi. Hackeři se kvůli slabé ochraně dokáží přes účty různých autoservisů nabourat do registračního systému a během chvíle vytvořit klidně stovky falešných registrací. Úřady pak po servisech vymáhají desítky tisíc eur, které údajně nezaplatily při registraci vozidla. Vozidla, o němž často neměli vůbec tušení.
Daniel Giraud vede spolu se svou partnerkou od roku 2016 v městečku Mozac autoservis, který mimo jiné zákazníkům poskytuje možnost vyřízení registrace auta u příslušných úřadů. Francouzské zákony to umožňují a pro Girauda jde o solidní přivýdělek. Jednoho nedělního odpoledne však Girauda překvapil telefonát úředníka, který po něm chtěl zaplatit přes 72 tisíc eur (asi 1,75 milionu korun) na daních za auta, která registroval za jediný den.
Jenže majitel servisu o něčem takovém neměl ani tušení a až postupně začali on i jeho partnerka rozplétat pavučinu podvodu.
„Měli jsme klienta, který měl poslat e-mailem chybějící dokumenty pro vyřízení registrace vozidla. Když přišly, otevřela jsem složku, která dokumenty obsahovala. Ve stejný moment ale podvodníci také získali přístup do našeho počítače,“ uvedla pro rádio France Bleu Sylvie Giraudová.
Rozhlasová stanice příběh popsala už loni v listopadu. Tři z podvodníků, kteří se díky trojskému koni ve zmíněné složce údajně dostali do počítače opravny Giraudových, nakonec policie dopadla. Ti se ale přiznali jen ke krádežím aut, ne hackerství s cílem tato auta zaregistrovat a dostat na silnice. Giraud tak nadále musí zaplatit 72 tisíc eur, přestože se stal obětí podvodu. Jestli bude úspěšný při odvolání, je zatím nejasné.
Mohlo by se to zdát jako ojedinělý incident, tím spíše, že byl popsán už loni na podzim. Minulý týden nicméně francouzská automobilová federace (FNA) vydala veřejné prohlášení apelující na politiky, aby se podvody s falešnými registracemi začaly zabývat. Jak se totiž ukazuje, Giraud není jediným podvedeným majitelem servisu, po němž chtějí úřady desítky tisíc eur, aniž by udělal nějakou chybu.
Na vině je především registrační systém, který se používá přes patnáct let a má podle automobilové federace velké množství bezpečnostních chyb. Pro podvodníky je tak poměrně jednoduché se do něj přes některou z opraven nabourat.
Prohlášení FNA mluví o několikaměsíčních problémech a větším množství podvedených osob, které přitom mají od státu povolení auta do systému registrovat. Podvodníci ukradnou jejich přihlašovací údaje a během několika hodin – typicky v noci – nechají vydat i několik tisíc registračních certifikátů často pro kradená auta.
Úřady pak po těch, co o certifikáty požádali, chtějí zaplacení daní spojených s registracemi (ty místa s možností registrace od zákazníků vybírají) ve výši desítek tisíc euro. Pro často malé a rodinné servisy to však může být likvidační, upozorňuje federace.
Ta přidává i další problémy, které tím podvodníci způsobují. Po silnicích se totiž pohybuje množství aut s falešnou registrací, která mohou páchat přestupky, aniž by po nich bylo možné vymáhat pokuty. Riziko to představuje i při dalším prodeji auta, které se může dostat k nic netušícímu majiteli.
Politici zatím na dopis FNA, ani na výzvy v něm obsažené o lepším zabezpečení registru, pozdržení vymáhání daní až do doby, než bude soudně rozhodnuto, jestli se jednalo o podvod či nikoliv, nebo vyšší ochraně prokazatelně podvedených servisů a lidí, nereagovali.
Růžové SPZ jako první krok proti podvodníkům
Proti některým podvodům se přesto francouzští politici bojovat rozhodli, proto se od 1. ledna letošního roku objevují na silnicích auta s růžovou registrační značkou.
Jedná se o SPZ s omezenou platností obvykle nejvýše čtyři měsíce – měsíc, kdy vyprší, je na značce jasně vyznačen –, která je určená pro nová auta čekající na registraci, vozidla do Francie dovezená a čekající na registraci a prototypy, které automobilky testují na běžných silnicích.
Vydávat se budou tři velikosti růžových SPZ, určené jsou totiž nejen pro osobní auta, ale i nákladní vozy nebo třeba traktory. Fixní pokuta za jízdu po vypršení jejich platnosti je 135 eur (asi 3300 korun), může být ale i vyšší.
Je to vůbec poprvé, co se na francouzských silnicích objeví auta s SPZ, která má jasně vyznačený konec platnosti. Do letošního ledna sice dočasné značky odlišené písmeny W nebo WW a s platností maximálně čtyři měsíce existovaly také, byly ale bílé jako běžné SPZ.
Navíc neobsahovaly expirační dobu, pro policii tak bylo složitější zachytit ty řidiče, kteří platnost dočasné SPZ porušili.
Úřady vydají ročně na 400 tisíc dočasných značek, počet přestupků s nimi je sice podle francouzské vlády marginální, poslední dobou ale narůstá. I proto se úřady proti nepoctivým řidičům rozhodly bojovat tímto způsobem.
Kritici předchozího provedení dočasných značek často apelovali na malý počet kombinací písmen a čísel, v průměru se totiž kombinace opakovala jednou za 14 měsíců. To vedlo k tomu, že řidič mohl teoreticky dostat pokutu, i když přestupek spáchal někdo před ním. S jasně zřetelným datem vypršení dočasné registrace by k tomu již nemělo docházet.
Růžové SPZ ale řeší problémy jen částečně. Podvodů s klasickými značkami totiž naopak přibývá, což jde na vrub možnosti získat je velice jednoduše. V podstatě kdokoliv si je totiž přes různé webové stránky může objednat, aniž by musel doložit doklady od vozidla. Neexistuje ani záznam o tom, kdo si takovou značku objednal. Objevují se tak duplicitní SPZ, což je podle francouzských médií problém trvající řadu let.
Ilegální je totiž až umístění podvodné SPZ na auto a jeho provozování na běžných komunikacích, ne její samotná objednávka.
