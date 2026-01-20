Přeskočit na obsah
20. 1. Ilona
Pro řidiče

V Rakousku teď pozor. Pokuta za jízdu bez známky je tam od Nového roku drastická

Jakub Stehlík

Pokud vyrážíte na dovolenou do Rakouska, měli byste zakoupení a správnému vylepení dálniční známky věnovat zvýšenou pozornost. Pokuta za jízdu bez viněty totiž úderem 1. ledna výrazně narostla.

Vjet na dálnici bez zaplacené známky je nyní v Rakousku výrazně dražší.Foto: ÖAMTC/Wilhelm Bauer
Rok 2026 přinesl našim jižním sousedům nejen každoroční mírné zvýšení ceny dálniční známky, ale i skokový nárůst ceny za takzvané náhradní mýtné. Tak se tam nazývá pokuta za jízdu bez známky v místech, kde to dopravní značení vyžaduje.

Jak uvádí autoklub ÖAMTC, tato přirážka k ceně známky, kterou si přistižený motorista musí poté tak jako tak koupit, narostla u osobních aut z původních 120 na 200 eur (4860 korun) a u motocyklů z 65 na 100 eur (2430 korun).

Autoklub radí zaplatit pokutu na místě, což je možné nejen v hotovosti, ale i kartou. Jedná se totiž o nejlevnější způsob, jak ze situace vyváznout. Pozdější platba je totiž úřady ohodnocena nejméně na 300 eur, v krajním případě ale až 3000 eur.

Jízdu bez známky je ale lepší raději vůbec nepokoušet. Zejména u hranic se sousedními státy rakouská policie celou dopravu z dálnice stahuje na odpočívadlo, kde všechna najíždějící auta kontroluje pomocí mobilních kamer. Kdo tímto sítem neprojde, toho o pár metrů dál příslušníci zastaví.

Letošek je v Rakousku posledním rokem, kdy je možné kromě digitální známky vázané na registrační značku zakoupit i klasickou vylepovací. A ta musí být, aby byla platná, umístěná na dvou přesně definovaných místech: uprostřed skla pod zpětným zrcátkem, nebo (z pohledu řidiče) v levém horním rohu. Známka musí být zároveň vylepena mimo zatmavený pruh okna, jak názorně ukazuje i instruktážní video rakouského provozovatele dálnic.

Dálnice v Rakousku spravuje firma Asfinag, na jejíchž stránkách lze také zakoupit vinětu za správnou cenu. Ta je letos u osobních aut 9,60 eura za jednodenní, 12,80 eura za desetidenní, 32 eur za dvouměsíční a 106,80 eura za roční známku. Rakouské viněty totiž na internetu prodává i velké množství překupníků. Známka zakoupená u neoficiálních prodejců je sice až na výjimky platná, stojí ale mnohem víc peněz.

