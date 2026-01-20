V Rakousku teď pozor. Pokuta za jízdu bez známky je tam od Nového roku drastická

Pokud vyrážíte na dovolenou do Rakouska, měli byste zakoupení a správnému vylepení dálniční známky věnovat zvýšenou pozornost. Pokuta za jízdu bez viněty totiž úderem 1. ledna výrazně narostla.
Rok 2026 přinesl našim jižním sousedům nejen každoroční mírné zvýšení ceny dálniční známky, ale i skokový nárůst ceny za takzvané náhradní mýtné. Tak se tam nazývá pokuta za jízdu bez známky v místech, kde to dopravní značení vyžaduje.
Jak uvádí autoklub ÖAMTC, tato přirážka k ceně známky, kterou si přistižený motorista musí poté tak jako tak koupit, narostla u osobních aut z původních 120 na 200 eur (4860 korun) a u motocyklů z 65 na 100 eur (2430 korun).
Autoklub radí zaplatit pokutu na místě, což je možné nejen v hotovosti, ale i kartou. Jedná se totiž o nejlevnější způsob, jak ze situace vyváznout. Pozdější platba je totiž úřady ohodnocena nejméně na 300 eur, v krajním případě ale až 3000 eur.
Jízdu bez známky je ale lepší raději vůbec nepokoušet. Zejména u hranic se sousedními státy rakouská policie celou dopravu z dálnice stahuje na odpočívadlo, kde všechna najíždějící auta kontroluje pomocí mobilních kamer. Kdo tímto sítem neprojde, toho o pár metrů dál příslušníci zastaví.
Letošek je v Rakousku posledním rokem, kdy je možné kromě digitální známky vázané na registrační značku zakoupit i klasickou vylepovací. A ta musí být, aby byla platná, umístěná na dvou přesně definovaných místech: uprostřed skla pod zpětným zrcátkem, nebo (z pohledu řidiče) v levém horním rohu. Známka musí být zároveň vylepena mimo zatmavený pruh okna, jak názorně ukazuje i instruktážní video rakouského provozovatele dálnic.
Dálnice v Rakousku spravuje firma Asfinag, na jejíchž stránkách lze také zakoupit vinětu za správnou cenu. Ta je letos u osobních aut 9,60 eura za jednodenní, 12,80 eura za desetidenní, 32 eur za dvouměsíční a 106,80 eura za roční známku. Rakouské viněty totiž na internetu prodává i velké množství překupníků. Známka zakoupená u neoficiálních prodejců je sice až na výjimky platná, stojí ale mnohem víc peněz.
