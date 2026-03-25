Máte veterána se značkou v depozitu? Pozor, můžete o ni přijít a nenávratně mu snížit cenu

Nová pravidla umožňují úřadům likvidovat dlouhodobě uložené registrační značky. Stačí nepožádat včas o jejich zachování a při návratu auta dostanete novou. Veteránisté přitom připomínají, že původní tabulka má sběratelskou hodnotu.
Od začátku března začíná platit změna, která se může dotknout statisíců řidičů. Úřady totiž nově mohou začít likvidovat registrační značky vozidel, která byla dlouhodobě vyřazená z provozu. Jde o značky uložené v takzvaném depozitu.
V některých případech leží už roky bez jakéhokoli pohybu, v jiných k tomuto kroku přistupují majitelé, kteří u těchto strojů nechtějí platit povinné ručení, protože s nimi nejezdí.
Novinka vychází z novely zákona o podmínkách provozu vozidel, která sice platí už tři roky, ale až nyní se začíná reálně projevovat v praxi. Týká se vozidel, která byla vyřazená z provozu před 1. březnem 2023. Pokud si jejich majitelé o značky včas nepožádají, úřad je může skartovat a při případném návratu auta na silnici už dostanou značky nové.
Důvod je dle Ministerstva dopravy docela prostý, stát masivně digitalizuje a depozity jsou přeplněné. Ještě začátkem roku 2023 v nich byly značky zhruba pro 580 tisíc vozidel a každý rok přibývají další desetitisíce. Přitom jen menší část těchto aut se někdy skutečně vrátí do provozu, takže úřady v podstatě skladují obrovské množství nevyužívaných značek.
Podle mluvčího rezortu dopravy Františka Jemelky je to i důsledek toho, jak systém doposud fungoval. „Dřív byla papírová evidence nakládání se značkou pro úřady a kontrolní orgány důležitá. Systém se má do budoucna ale výrazně zjednodušit. Nebude třeba ani registrační značky nikam nosit,“ dodává s tím, že ministerstvo chystá možnost vyřazení vozidla kompletně online.
Změna ale dopadá i na ty, kteří mají větší sbírky aut. Třeba Libor Kucharski z Retroautomuzea ve Strnadicích, kde zhruba u dvou stovek vozidel měli původní značky v depozitu. Aby o ně nepřišli, museli jednat. „Vypadá to celkem jednoduše, zaplatí se dvě stovky a majiteli je stát nechá. Jenže s naší sbírkou to znamenalo, že jsme zaplatili čtyřicet tisíc za všechna auta, možná ještě víc, ale máme je,“ popisuje.
Podle něj nešlo jen o samotnou částku, ale i administrativu kolem. „Bylo to náročné. Pro někoho, kdo má pár aut, je to bez problémů, ale pro sběratele je to složité. Věnovala se tomu moje žena Martina, která chodila se stohem dokladů na úřad,“ říká.
U historických vozidel má podle něj původní registrační značka spíš symbolickou než jasně vyčíslitelnou hodnotu. „Nostalgie hraje roli. Zkrátka když máte historické auto, původní značka k němu tak nějak patří, ale kolik to reálně přidá na ceně při prodeji, to bych těžko odhadl,“ vysvětluje.
Přesto jsou podle něj případy, kdy se jí majitelé nechtějí vzdát za žádnou cenu. „Třeba my máme Trabanta se značkou ABC a o tu jsme prostě přijít nechtěli,“ dodává.
Jasnější pohled nabízí aukční licitátor Pavel Kočí, který má s prodejem historických aut dlouholeté zkušenosti a letos na jaře pořádá už dvacátou aukci Retro Garáž. Podle něj se vliv původních značek na cenu sice špatně přesně počítá, ale v praxi je zřejmý. „Nikdo vám to přesně nevyčíslí, ale je to vidět na reakcích lidí. Jakmile má auto nové značky, hned se ozývá, že už to není ono,“ popisuje.
Z jeho zkušenosti hraje velkou roli i psychologie kupujících. „Když má někdo možnost výběru, vždycky sáhne po autě s původními značkami,“ popisuje svou zkušenost. U některých sběratelů může být rozdíl podle něj opravdu výrazný. „Znám lidi, kteří by za konkrétní auto s původními značkami dali klidně o statisíce víc. Protože se to prostě nedá nahradit,“ dodává.
Celkově pak odhaduje, že původní registrační značka může cenu auta zvednout zhruba o pětinu. „Kolem dvaceti procent je to dle mých odhadů a zkušeností s aukcemi určitě, ale samozřejmě záleží na konkrétním modelu,“ uzavírá.
Do budoucna by se ale celý systém mohl výrazně změnit. Ministerstvo plánuje, že vyřazení auta z provozu půjde vyřídit kompletně online a lidé si budou moci značky i doklady nechat doma. Zároveň ale přibude větší odpovědnost pro samotné provozovatele, a pokud by někdo auto dál používal, i když je oficiálně vyřazené, hrozí mu pokuta až 50 tisíc korun.
Do té doby ale platí jednoduché pravidlo. Pokud chcete svou starou značku zachovat, musíte o to požádat. Jinak při návratu veterána na silnici majitel dostane novou kombinaci písmen a čísel.
