Ceny elektroaut můžou klesnout na nevídané částky. Němci už nechtějí diskriminovat Čínu

Německá vláda potvrdila zavedení dotací na nákup elektromobilů. A chystá se podpořit i plug-in hybridy, respektive auta s prodlužovačem dojezdu. Celý systém sice bude mít striktní pravidla, zároveň se ale bez omezení dočkají podpory jinak ostrakizovaná čínská auta. Jak navíc dokazuje Dacia, ceny hlavně malých elektromobilů to může konečně srazit na očekávané částky.
Na elektromobil 3 tisíce eur (necelých 73 tisíc korun), na plug-in hybrid a model s prodlužovačem dojezdu 1500 eur (asi 36,5 tisíce korun). To jsou základní částky, kterými německá vláda podpoří nákup ekologických automobilů. Podpora se vrací poprvé od prosince 2023 s vidinou zvýšení prodejů elektromobilů. Za loňský rok se jich prodalo v Německu 545 tisíc, to znamená lehce přes 19 procent z celkového počtu.
Pokud připočítáme i plug-in hybridy, pak prodeje aut do zásuvky dosáhly téměř 857 tisíc kusů a tržního podílu 30 procent. V obou případech jde o výrazný meziroční nárůst.
Profitovat by na nových pravidlech mohla i Škoda Auto, která loni v Německu prodala skoro 51 tisíc elroqů a enyaqů a podíl elektromobilů u ní dosáhl 22,4 procenta. Spolu s plug-in hybridy přesáhly prodeje 65 tisíc kusů a podíl dokonce 28,8 procenta.
Zmíněné základní sumy se ještě můžou výrazně navýšit. Za každé dítě o 500 eur, maximálně ale však o tisíc eur. Nízkopříjmové domácnosti s celkovým příjmem do 60 tisíc eur (asi 1,46 milionu korun) mají nárok na další tisícovku a s příjmem pod 45 tisíc eur ročně (necelých 1,1 milionu korun) dokonce na dva tisíce eur.
Čistě teoreticky tak můžou elektromobily dosáhnout podpory až 6 tisíc eur (asi 146 tisíc korun) a plug-in hybridy s prodlužovači dojezdu až 4500 eur (asi 109 tisíc korun). Dohromady jsou v dotačním programu tři miliardy eur, což by mělo stačit na podporu asi 800 tisíc aut.
Všechno má ale svá pevná pravidla, a tak pokud má domácnost příjem více než 80 tisíc eur ročně (asi 1,94 milionu korun), na dotaci může zapomenout. Určená je také jen pro soukromé zákazníky, firmy mají podle ministra životního prostředí Carstena Schneidera různé daňové výhody. A dotaci dostanou také jen nová auta, na ojetiny se nevztahuje.
Plug-in hybridy a auta s prodlužovačem dojezdu musí ujet minimálně 80 kilometrů jen na elektřinu a vypouštět nejvýše 60 g CO2 na kilometr.
Zajímavé jsou nicméně především dvě věci: o dotaci je možné žádat i zpětně, protože ač pravidla byla představená až ve druhé polovině ledna, platit začala už prvního ledna. A podpora se bude vztahovat také na čínská auta, třebaže Evropská komise před nimi varuje i uvalením dodatečných dovozních cel. Na dotace nedosáhnou ani ve Velké Británii nebo Francii.
„Jsme přesvědčeni o kvalitě evropských, a především německých aut,“ cituje oborový magazín Automobilwoche Carstena Schneidera. Německo je podle něj připraveno čelit veškeré konkurenci.
Jak moc by mohla dotace zamíchat s cenami hlavně těch nejlevnějších elektromobilů, ukazuje aktuální akce na Dacii Spring. Německé zastoupení rumunského výrobce totiž bez ohledu na dotaci na začátku roku přišlo se slevou 5 tisíc eur, takže nejdostupnější provedení Spring 70 stojí od 11 900 eur (289 tisíc korun). To je o 800 eur méně než v případě benzinového Sandera. Pořád je sice řeč o městském autě s omezenou výbavou a dojezdem 226 kilometrů, i tak jde o zajímavý paradox.
Šestitisícová dotace by tak mohla cenu srazit na úplně dumpingovou hodnotu, podobně jako se to stalo loni na podzim v Itálii. Pomoci by pak mohla i s cenami dalších městských elektromobilů, třeba Renaultu Twingo, u nějž se dá očekávat základní cena pod 20 tisíc eur. S dotací tedy teoreticky může klesnout pod 14 tisíc eur (asi 340 tisíc korun).
