Do Chorvatska teď raději s kanystrem? Velké síti pump došel benzin i nafta

Situace s nedostatkem nafty a benzinu ve Slovinsku je vážná, krize se zásobováním paliv u čerpacích stanic Petrol pokračuje. Tato síť je přitom v zemi dominantní, zejména na dálničních tazích nemají motoristé moc na výběr.
Mimořádné sobotní zasedání slovinské vlády konstatovalo, že zatímco společnost MOL „řídí dodávky na svých čerpacích stanicích uspokojivě“, Petrol se potýká s vážnými výpadky. Kromě dodatečných opatření vláda mimo jiné zvažuje trestní stíhání odpovědných osob ve společnosti, píše slovinský zpravodajský server Drevnik.
Petrol veškerá nařčení z liknavosti odmítá. Argumentuje tím, že výtoč na pumpách je v současnosti šestkrát vyšší, než je obvyklé. Ministr hospodářství Matjaž Han následně potvrdil, že jde především o logistický problém. Vláda podle něj několik hodin na toto téma diskutovala s obchodníky i distributory. „Zjistili jsme, že ropy je dostatek, i když je to ironické, protože na čerpacích stanicích žádná není,“ řekl. Spotřebitele zároveň ujistil, že ropy bude i v budoucnu „absolutní dostatek“.
Směrem k Petrolu však ministr nešetřil kritikou: „Dnes se každý může na vlastní oči přesvědčit, že benzín a nafta jsou k dostání převážně na čerpacích stanicích vlastněných Molem. Pokud to dokáže MOL, měl by to podle mého názoru dokázat i Petrol,“ řekl Golob.
Zpravodajská televize N1 přišla o víkendu s informací, že zatímco v pátek směřovalo k čerpačkám Petrol 160 cisteren s palivem, v sobotu už jen 110. „Na zítřek se objevily předpovědi, že žádné nepřivezou,“ uvedla stanice.
Slovinská vláda v souvislosti s krizí od neděle omezila množství paliva, které lze získat při jednom tankování. Pro fyzické osoby je to 50 litrů, pro firmy 200 litrů. Vláda navíc aktivovala slovinskou armádu, aby pomohla s dopravou paliva k čerpacím stanicím.
Situace ve Slovinsku je momentálně taková, že na řadě čerpacích stanic nemají co prodávat, zatímco na jiných se tvoří dlouhé fronty.
Stejně jako slovinská vláda, i tiskový mluvčí autoklubu ÚAMK Igor Sirota si myslí, že tamní krize je jen dočasná. „Slovinsko má momentálně jedny z nejnižších cen paliv v regionu, což se nepochybně odráží na palivové turistice. Navíc ropa sem proudí přímo z Chorvatska, kam ji do velkých přístavů přivážejí tankery.“ Sirota zároveň připomíná, že sousední Chorvatsko má dlouhodobé kontrakty na ropu z Libye, takže se ho situace v Hormuzském průlivu tolik nedotýká.
Pro ty, kteří směřují autem na jih, má autoklub jednoduchou radu – mít před vjezdem do Slovinska dostatek paliva v nádrži. Kdo chce mít ještě větší jistotu, že se bez zdržení dostane až do cíle, může si na cestu také přibalit kanystr. Bezpečně povolené množství v rámci Evropské unie je 10 litrů, Igor Sirota však upozorňuje na nutnost mít kanystr s certifikací Zároveň je nutné uchovat účtenku z pumpy, aby bylo jasné, že palivo převážené v kanystru pochází ze země EU.
V Chorvatsku, kam čeští turisté jedoucí na jih míří nejčastěji, je zásobování palivy bez problémů. Tamní vláda se na pozadí prudkého zvýšení cen ropy rozhodla snížit spotřební daň na PHM. Současně bude od úterý v celém Chorvatsku platit na všech pumpách cenový strop, uvádí deník Jutarnji. Benzin tak bude stát maximálně 1,62 eur za litr, nafta vyjde na 1,73 eur.
