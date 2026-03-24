„Zlatí čeští pumpaři.“ Týden sledujeme ceny u nás a v Německu, stoupají před očima

Zdražování nafty a benzinu u čerpacích stanic, zdá se, nebere konce. Redakce Aktuálně.cz zdokumentovala, jak v průběhu pouhých sedmi dnů ceny vystřelily vzhůru.
Je čtvrtek 19. března, na odpočívadle dálničního obchvatu Mnichova fouká studený vítr, ale obloha je jasná. Jasné je zároveň i to, že ceny pohonných hmot na místní čerpací stanici Esso právě dosáhly historických hodnot. „Wow, koukej na to,“ říká překvapený řidič velkého BMW, když mu počítadlo na stojanu nemilosrdně sdělí, že má za necelých 60 litrů natankovaného benzinu zaplatit skoro 155 eur, v přepočtu 3800 korun. Za litr naturalu si totiž místní Esso účtuje 2,66 eur, tedy 65 korun. Nafta tu vyjde ještě o dvě koruny dráž.
Tak horentní částku lze právem považovat za drzou dálniční přirážku, protože v centru Mnichova stojí tou dobou nafta i benzin o 12 korun méně. V Česku je v polovině minulého týdne situace ještě výrazně lepší, benzin se dá běžně sehnat pod 40 korun, nafta však už tuto psychologickou hranici překonala. Na dálnicích je ale také o něco dráž.
Dobrým ukazatelem, jak ceny pohonných hmot soustavně míří vzhůru, je ceník sítě čerpaček Tank ONO. Ten je transparentně vyvěšen na internetu a platí pro všechny stanice v zemi.
Ještě minulé úterý stál u Tank ONO benzin 36,90 a nafta 40,90 za litr. Od té doby zde benzin podražil o dvě koruny a nafta o rovných pět. Jen minulý týden Tank ONO přeceňovala paliva čtyřikrát, tento týden zdražila naposled v pondělí odpoledne.
Tank ONO přitom dlouhodobě patří k nejlevnějším čerpacím stanicím v zemi. To se ostatně potvrdilo i o víkendu, kdy redakce Aktuálně.cz monitorovala ceny PHM na trase Praha - Stuttgart. Na nejnižší jsme narazili právě u Tank ONO v Blatnici, druhou nejlevnější pumpou byl Globus na pražském Zličíně, kde stál litr naturalu 39,90 Kč a litr nafty 44,90. Směrem k západním hranicím státu už ale ceny vesměs jen stoupaly.
Například v Kladrubech prodávala OMV naftu za 50,90 a benzin za 45,90 Kč, u konkurenčního Orlenu v opačném směru dálnice byl diesel o korunu levnější. Nejvyšší cenu nafty na našem území jsme zaznamenali u čerpačky MOL v blízkosti hraničního přechodu v Rozvadově – zatímco ještě v sobotu ráno zde litr vyšel na 50,90 Kč, večer téhož dne byl už o korunu dražší.
Stačí však překročit hranici s Německem, aby bylo jasné, že může být ještě hůř. Na odpočívce Frankenhöhe Süd chtějí za benzin 2,50 a za naftu 2,63 eur, tedy v obou případech víc jak šedesát korun. Na odpočívadle Lohemer Feld je pak cena ještě o pár centů vyšší.
Pumpaři v Česku jsou ještě zlatí, konstatujeme, když se večer vracíme do cenově snesitelnějšího domácího prostředí. Kdo by to byl ještě před pár dny řekl, že naftu pod padesát korun budeme považovat za výhodnou koupi.
Evropě hrozí mrazivý propad až o 20 stupňů, překvapení čeká i Čechy
V Česku začalo astronomické jaro, které sebou přineslo více slunečního svitu a vyšší teploty. Ale nyní čeká celou severní polokouli prudké ochlazení. Meteorologický jev zvaný rozpad polárního víru může podle odborníků nahnat do Evropy hlubokou tlakovou níži. A ta sebou nese i větrné a chladné počasí.
Evropa je pro USA až na třetím místě, přiznal Trumpův věrný spojenec
Vloni na jaře byl ještě finský prezident Alexander Stubb ohledně svého amerického protějšku optimisticky naladěn. Po společně stráveném dni konstatoval, že Donaldu Trumpovi dochází s Vladimirem Putinem trpělivost a naslouchá Evropě. Ovšem dnes je všechno jinak.
Čtyři obvinění z útoku na energetiku v Berlíně, policie podnikla razii
Kvůli loňskému žhářskému útoku na energetickou soustavu na východě Berlína čelí obvinění čtyři osoby. S odvoláním na policii a státní zastupitelství o tom v úterý informovala agentura DPA. Útok na 60 hodin připravil o elektřinu zhruba 50 tisíc lidí. Policisté v úterý v souvislosti s případem podnikli v Berlíně a dalších německých městech rozsáhlou razii.
Žháři z Pardubic hrozí: „Pokud neodsoudíte okupaci Palestiny, zveřejníme dokumenty“
Čtyři dny poté, co se přihlásila k útoku a zapálení zbrojní firmy Archer-LPP v Pardubicích, se údajná podzemní skupina ozvala znovu. V úterním e-mailu redakci Aktuálně.cz informuje o ultimátu, které dává zbrojovce. Pokud prý do 20. dubna firma LPP Holding nesplní požadavky, začnou útočníci zveřejňovat údajně citlivé dokumenty, které v pátek před zapálením závodu v areálu ukradli.
ŽIVĚ Další noc útoků: Írán pálil na Izrael, ten udeřil v Bejrútu. Ropa se vrátila nad sto dolarů
Írán v noci na úterý pokračoval v ostřelování Izraele v odvetě za pokračující americko-izraelské údery z předchozích dnů. Izraelská armáda hlásí, že íránské rakety mířily do několika oblastí, ve městě Haifa zasáhla kazetová munice obytný dům, o mrtvých či raněných nejsou zprávy, napsal web Times of Israel. Izrael pak podnikl sedm vzdušných útoků na jižní předměstí Bejrútu, uvedla agentura AFP.