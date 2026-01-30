"Taková čísla jsme od toho modelu nečekali." Renault roste, v Česku je ale hvězdou Dacia

Po hubenějších letech přichází doba hojnosti. Už v roce 2024 se ukázalo, že Češi stále častěji míří do autosalonů Renaultu a loňský rok to jenom potvrdil. A co může být pro značku potěšující, chodí v hojném počtu pro osobní auta. Dříve přitom byli Francouzi úspěšnější mezi lehkými užitkovými vozy. O úspěchu Dacie pak ani nemluvě.
„Dávno už neplatí, že by se do modelů Dacia dávala starší technika skupiny Renault, naopak dnes sama zavádí nové technologie,“ řekl šéf českého zastoupení Renaultu a Dacie Zdeněk Grunt na páteční bilanční tiskové konferenci. Odkazoval tím na produktový plán, s nímž Dacia letos počítá.
Mířil hlavně na nový plynový hybrid s pohonem všech kol a automatickou převodovkou, který se v březnu objeví v modelech Duster a Bigster. Ještě před pár lety by bylo nemyslitelné, aby rumunská automobilka tak komplikovanou a drahou technologii dostala, jenomže dnes už jsou zákazníci i na dražší modely připraveni.
Důkaz? Prodeje SUV Bigster, největšího a nejdražšího modelu v historii Dacie. Do Česka se sice dostal teprve loni v létě, stihl ale zaznamenat 2233 registrací a více než 39 procent zákazníků volí dražší hybridní pohon. V hierarchii značky pak v Česku dýchá na záda Sanderu i Joggeru. Duster je se 4282 prodanými kusy jasnou jedničkou a také dvanáctým nejprodávanějším autem na českém trhu. Celkově.
Dacia loni vůbec poskočila na čísla, která zaznamenala naposledy dlouho před pandemií koronaviru. 11 693 prodaných kusů znamená nejen 24procentní nárůst prodejů, ale také celkové páté místo mezi všemi značkami.
Zvláštní vypíchnutí si podle Grunta zaslouží výsledek mezi soukromými zákazníky. Tam Dacia vystřelila na druhé místo hned za Škodu Auto. „V Česku je to opravdu velký úspěch, zvláště když se podíváme na nabídku Toyoty nebo Hyundai,“ komentoval šéf českého Renaultu a Dacie. Přes polovinu všech dacií loni koupili soukromníci.
Rumunská značka porazila i mateřský Renault, který se 7396 osobními auty skončil celkově devátý. Přitom ale rostl o 34,6 procenta, s výsledkem tak jsou v českém zastoupení spokojení.
Překvapil především model Symbioz, u něhož Grunt přiznal, že takový výsledek nečekal: v českém, ale i evropském měřítku. Na českém trhu byl Symbioz s 902 kusy třetím nejprodávanějším Renaultem po Capturu a Cliu, až 76 procent prodejů tvoří plně hybridní varianta.
Letos by se navíc prodeje mohly vyšvihnout ještě více, protože jak Renault, tak Dacia slibují další fázi modelové ofenzivy. Největší novinkou je podle produktového manažera Renaultu Jonáše Konečného šesté Clio, které začíná na 434 tisících korunách. Při využití značkového financování dokonce 399 tisících korunách.
Zatím se nabízí s benzinovým tříválcem a čtyřválcovým hybridem, který sází na čtyřlitrovou spotřebu. Do léta by se měly otevřít objednávky i na plynovou verzi nově založenou na přeplňované tříválcové dvanáctistovce.
Očekávaný je příchod elektrického Twinga s dojezdem 263 kilometrů. Ve Francii auto začíná pod hranicí 20 tisíc eur, tedy pod půl milionem korun. „Budeme dělat vše proto, aby byla pod touto úrovní cena i v Česku,“ uvedl Konečný. První auta přijedou ale nejdříve ke konci roku.
Dílčích úprav se dočkají další modely. Elektrická R5 dostane možnost ovládání jedním pedálem a také přibudou pádla pod volantem na nastavování rekuperace. Francouzi tím částečně reagují na výtky některých zákazníků. R4 pak dostane variantu s plátěnou stahovací střechou. Elektrický Megane čeká modernizace designu i techniky, spolu se Scenicem dostane novou baterii.
Dacia se začátkem roku uvádí omlazené modely Sandero a Jogger, které mají upravený vzhled i techniku včetně nového plynového tříválce, v březnu by měly dorazit zmíněné hybridní plynové čtyřkolky do Dusteru a Bigsteru. Na jaře se přidá i Spring s novou baterií.
„V závěru roku čekají Dacii dvě velké novinky ve třídě miniaut a kompaktů, které se představí na pařížském autosalonu,“ uvedl produktový manažer značky Jan Šperga. Miniauto bude čistě elektrické, kompakt by měl údajně především Čechy velmi zaujmout. Počítá se i s využitím spalovacích motorů.
A tak se vlastně loni Francouzům nedařilo jen tam, kde dlouhodobě patřili k nejlepším; mezi lehkými užitkovými vozy. Tam prodeje spadly o 25 procent na 2411 aut, což stačilo na celkové čtvrté místo. Značce částečně ubližuje fakt, že nemá na rozdíl od konkurence pick-up.
Mírnou náplastí je alespoň udržení Masteru jako nejprodávanějšího lehkého užitkového vozidla vůbec a také prvenství Traficu mezi středně velkými dodávkami. Úspěšný je Renault i na poli přestaveb.
Na konci roku značka otevře objednávky na elektrický Trafic, který stojí na jiné platformě než spalovací verze. Bude tak kompaktnější s poloměrem otáčení na úrovni Clia. Spalovací i nová elektrická verze se v nabídce objeví vedle sebe, skončí pouze stávající elektrický Trafic.
Spokojený je Zdeněk Grunt s českými výsledky značky Alpine: od roku 2022 se prodalo 79 aut, objednávek už je dokonce ke stovce. A i když spalovací kupé A110 letos končí, během jara nabídku obohatí elektrický crossover A390.
