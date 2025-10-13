Auto

Nejdražší Dacia v historii má přelomovou techniku. Jezdí na elektřinu i plyn

Hybridní čtyřkolka se objeví v Dacii Bigster a Duster.
Foto: Jan Matoušek
Jan Matoušek Jan Matoušek
před 1 hodinou
Dacia letos na jaře definitivně odhodila škatulku levné značky s výběhovou technikou, teď svou laťku posouvá zase o něco výše. Technicky i cenově. Do ceníku Dusteru a Bigsteru totiž přibyl hybrid s pohonem na LPG a čtyřkolkou. Žádná jiná automobilka něco podobného z výroby v nabídce nemá. U Bigsteru tím ale také vznikla vůbec nejdražší Dacia s cenou tři čtvrtě milionu.

Dvě nádrže, pohon všech kol a celkový dojezd 1500 kilometrů. Plynový hybrid Dacie vypadá na první pohled jako trefa do černého, protože třeba ve městě umí až 60 procent času jezdit na elektřinu a oproti stávajícímu mildhybridu s pohonem všech kol šetří zase až 30 procent paliva. Perpetuum mobile, chtělo by se skoro napsat.

V nabídce Dusteru a Bigsteru půjde minimálně v tuto chvíli o jedinou variantu s pohonem všech kol. Stávající mildhybridní čtyřkolka s 96 kW a manuálním šestikvaltem končí. Komplikovanější technika, navíc podpořená ještě automatickým řazením, samozřejmě mírně zvedla cenu. Nejdostupnější provedení s pohonem všech kol tak u Dusteru přijde na 645 900 korun a u Bigsteru na 699 900 korun.

U obou SUV je pohon všech kol dostupný až od druhé výbavy Expression, nabízí se pak i ve vrcholných stupních Journey a Extreme. Díky tomu tak plynový hybrid stvořil také historicky nejdražší Dacii: Bigster totiž právě v obou nejvyšších výbavách stojí 750 900 korun. Bez možných příplatků. Duster vychází na 674 900 korun. Co nabízí jednotlivé stupně u obou rumunských modelů, najdete v boxu.

Výbava Dacie Duster a Bigster

Dacia Duster

Základní výbava Essential nabízí manuální klimatizaci, čtyři reproduktory a připojení chytrého telefonu, zadní parkovací senzory, tempomat, dálkové centrální zamykání, diodová potkávací světla nebo střešní ližiny. Stupeň Expression přidává desetipalcový multimediální systém, couvací kameru nebo 17palcová litá kola.

Výbavy Journey a Extreme mají navíc navigaci, lepší audio se šesti reproduktory, bezdrátové nabíjení telefonů, automatickou klimatizaci, mlhovky nebo bezklíčové odemykání a startování. Extreme má ale čalounění mikrovláknem, místo klasických střešních ližin má jejich modulární variantu a místo 18palcových kol má 17palcové ráfky.

Dacia Bigster

Základní výbava Essential přináší desetipalcový multimediální systém, čtyři reproduktory, manuální klimatizaci, zadní parkovací senzory a kameru, sedmipalcové digitální budíky, tempomat, diodová potkávací světla nebo 17palcová litá kola. Výbava Expression přidává automatickou dvouzónovou klimatizaci, automatické stěrače nebo středovou konzoli s loketní opěrkou.

Výbavy Journey a Extreme mají navíc navigaci a lepší audio se šesti reproduktory, desetipalcové digitální budíky, bezklíčové odemykání a startování, bezdrátové nabíjení chytrých telefonů, čalounění mikrovláknem nebo 18palcová litá kola. Journey přihazuje ještě elektrické víko kufru či elektricky stavitelné sedadlo řidiče, Extreme zase panoramatické střešní okno nebo modulární střešní ližiny.

Základem verze hybrid-G 150 4×4 je přeplňovaná benzinová mildhybridní dvanáctistovka s výkonem 103 kW, která pohání přední kola a je spojená se šestistupňovou dvouspojkovou automatickou převodovkou. Ta má navíc možnost řadit pádly pod volantem.

Zadní kola pak pohání elektromotor s 23 kW, energie pro něj se ukládá do 0,84kWh lithiové baterky uprostřed auta. Elektromotor má vlastní dvoustupňovou převodovku: první stupeň je především pro maximální točivý moment v rychlostech do 70 km/h třeba při jízdě v terénu, druhý stupeň zase pro vyšší rychlosti. Elektromotor může auto pohánět až do 140 km/h a na krátké vzdálenosti umí udělat z Dacie zadokolku.

Pohon všech kol tak není řešený mechanicky, ale elektricky, navíc oba modely mají volič se šesti různými jízdními režimy podle povrchu, po němž se pohybují. Lze si tak vynutit, aby oba motory poháněly auto najednou. Dacia slibuje nadále výborné jízdní vlastnosti v terénu: u Dusteru zůstal přední nájezdový úhel na 31 a zadní na 36 stupních, u Bigsteru na 24, respektive 29 stupních.

Dohromady má plynový hybrid výkon 113 kW a díky 50litrové nádrži na benzin a 50litrové nádrži na LPG zvládne na jedno natankování 1500 kilometrů. Průměrná spotřeba se pohybuje kolem 7,1 až 7,2 l / 100 km při jízdě na plyn a 5,5 až 5,6 l / 100 km při jízdě na benzin. Záleží na modelu.

Komplexnost pohonu zmenšila zavazadelník, takže u Dusteru se smrsknul na 348 až 1414 litrů a u Bigsteru na 444 až 1712 litrů. Nadále ale SUV utáhnou brzděný přívěs o hmotnosti až 1500 kilo a nebrzděný přívěs o hmotnosti až 750 kilo.

Kromě plynové verze se v příštím roce začne prodávat čtyřkolka i bez úpravy na LPG jako hybrid 150 4×4. U ní ale zatím ceny nejsou k dispozici.

Duster se dočkal spolu s plynovým hybridem i celkového osvěžení nabídky motorů. Základní plynová verze se nově jmenuje Eco-G 120, vychází nyní z tříválcové přeplňované dvanáctistovky a má 90 kW. Díky dvěma nádržím o objemu 50 litrů pak ujede až 1380 kilometrů. Nadále je kombinovaná s manuálním šestikvaltem, základní cena 441 900 korun se nezměnila.

Mild hybrid 130 nahradila silnější verze mild hybrid 140 se 103 kW a manuální šestistupňovou převodovkou. Ani tam se cena od 527 900 korun nezměnila. Z Bigsteru pak byl převzatý plnohodnotný hybrid 155 (nahrazující hybrid 140) s výkonem 116 kW a automatickou multimódovou převodovkou: čtyři stupně pro spalovací a dva pro elektrický motor. Cena této motorizace začíná na 600 900 korunách, opět stejně jako u starého hybridu.

