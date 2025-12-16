Evropská zbraň proti čínské přesile. Renault Twingo je skutečně levný elektromobil

Ještě nedávno to vypadalo jako utopie, ale na trh skutečně pomalu míří spousta levných elektromobilů. A znovuzrozený Renault Twingo má potenciál stát se jejich králem. Nejenže dobře vypadá, ale zároveň je i opravdu levný. Začíná totiž poměrně hluboko pod půl milionem. Minimálně ve Francii.
„Renault drží své sliby!“ Těmito slovy začíná tisková zpráva francouzské automobilky oznamující ceny elektrického Twinga na domácím trhu. Co to bylo za slib? Že se cena pětidveřového městského hatchbacku udrží pod hranicí 20 tisíc eur, tedy pod půl milionem korun. A základní cena 19 490 eur, necelých 474 tisíc korun, tomu odpovídá. Navíc jde o cenu před započítáním všech možných dotací.
Ty ve Francii dokážou s cenovkou pohnout opravdu hodně. A právě Twingo je toho důkazem. Bonus se podle příjmu domácnosti pohybuje mezi 3620 až 4770 eur, to znamená, že určitá část zákazníků dostane auto za 14 720 eur, asi 358 tisíc korun.
Na rozdíl od Dacie Spring, která kvůli čínskému původu na vysoké bonusy nedosáhne a stojí od 16 900 eur, asi 411 tisíc korun.
Navíc oproti Springu je Twingo určitě pohlednější a také o něco větší. Na délku měří 3789 mm a mezi nápravami má 2493 mm, byť je také „jen“ čtyřmístné. Do kufru se pak vejde až 360 litrů zavazadel. Rovněž technika je pokročilejší, elektromotor pohánějící přední kola má 60 kW, baterie v útrobách 27,5 kWh a dojezd je až 263 kilometrů. Nabíjení je možné až 50 kW stejnosměrným proudem, respektive 11 kW střídavým proudem.
To budou ale příplatkové prvky, v paketu stojí 500 eur, asi 12 tisíc korun. Standardem bude jen 6,6kW AC nabíjení. Dodejme, že součástí balíčku je také funkce V2L s možností napájení externích spotřebičů energií v baterii.
Základní verze Evolution pak není ani za relativně nízkou cenu nikterak chudě vybavená. Nechybí manuální klimatizace, desetipalcový displej se zrcadlením chytrého telefonu, tempomat, zadní parkovací senzory nebo posuvná zadní sedadla. Vyšší verze Techno za 21 090 eur, asi 513 tisíc korun, přiváží navíc automatickou klimatizaci, multimediální systém se softwarem Google, couvací kameru, adaptivní tempomat nebo ovládání jedním pedálem.
Důvodem, proč se Renaultu povedlo srazit cenu Twinga, je vyjma městské velikosti a tomu odpovídajících parametrů i zrychlený vývoj. Ten zabral jen dva roky. Výrazně pomohlo vývojové centrum v Šanghaji, Čína se minimálně co do rychlosti vývoje stává nedostižným vzorem a spousta automobilek (podobně jako Renault) toho místo snahy vyrovnat se tomu využívá. Spoluprací s lokálními výrobci, případně zakládáním vlastních vývojových center přímo v Číně.
