Kde Octavia končí, MG začíná. To není návrat v čase, ale nákup aut českých domácností

Nejprodávanější auta v Česku bez Octavie na čele? To není návrat o třicet let zpátky, ale pohled na tabulku, jaká auta si kupují lidé takzvaně „domů“, za své vlastní peníze. Otevírá to bránu do úplně jiného světa, kde například čtvrté nejpopulárnější auto je z Číny. Háček je vlastně jediný: tři čtvrtiny aut kupují firmy.
Loňský rok znamenal pro auta v Česku historicky pátý nejlepší prodejní výsledek. Prodalo se skoro čtvrt milionu nových vozů, dominantní pozici Škoda Auto ale ani poměrně zásadní přesuny směrem k elektromobilům, ani první větší úspěch čínských aut nezměnil.
Tahounem pak kromě Škodovky dále zůstávají i firmy, které loni koupily skoro tři čtvrtiny všech nových aut, v absolutním čísle to znamená 184 942 kusů. Soukromé osoby, anglicky označované jako retail, nakoupily 63 777 nových aut. Vyplývá to z dat Svazu dovozců automobilů.
A tak je poměrně nasnadě, že prodejní žebříček na obou stranách barikády vypadá úplně jinak. Zatímco firemním prodejům dominuje Škoda Octavia následovaná Kodiaqem, Karoqem a Scalou, u soukromníků vítězí Škoda Kamiq před Karoqem, na třetím místě je ale Hyundai Tucson a na čtvrtém MG ZS.
Přes 70 procent všech ZS si totiž zákazníci koupili „za své“. Určitý podíl na takové popularitě může mít samozřejmě i příznivá cena, ostatně mezi desítkou nejpopulárnějších aut u soukromníků jsou hned dvě Dacie, třetí skončila těsně na jedenáctém místě. Patrná je také popularita SUV, z pěti nejprodávanějších aut u retailových klientů hned čtyři spadají do této kategorie. Na celkových prodejích se SUV podílejí více než polovinou.
Nejprodávanější značky u soukromých zákazníků
Značka
Počet prodaných kusů
Podíl na celkových prodejích
1.
Škoda Auto
13 669
16,3 %
2.
Dacia
6177
52,8 %
3.
Hyundai
6014
29,1 %
4.
Toyota
4665
25,0 %
5.
Kia
3521
32,4 %
6.
Volkswagen
3505
21,1 %
7.
MG
2773
59,3 %
8.
Suzuki
2570
76,1 %
9.
Peugeot
2305
42,6 %
10.
KGM/SsangYong
2061
69,5 %
Když byla řeč o Dacii, sluší se doplnit ještě další údaj, hned po Škodě je to druhá nejpopulárnější značka mezi soukromníky, když přeskočila loňskou dvojku Hyundai i trojku Toyota. Podobně jako mladoboleslavská automobilka si i Rumuni mezi soukromými zákazníky významně polepšily, naopak Hyundai a Toyota přelily o něco více prodejů směrem k firemní klientele.
Nejprodávanější značky u firemních zákazníků
Značka
Počet prodaných kusů
Podíl na celkových prodejích
1.
Škoda Auto
70 221
83,7 %
2.
Hyundai
14 664
70,9 %
3.
Toyota
13 961
75,0 %
4.
Volkswagen
13 084
78,9 %
5.
Mercedes-Benz
7586
90,7 %
6.
Kia
7350
67,6 %
7.
Ford
6198
79,0 %
8.
Dacia
5516
47,2 %
9.
Renault
5348
72,3 %
10.
BMW
5103
88,3 %
Naopak na firmu jde naprostá většina aut prémiových značek. Opět to není překvapení, ale Mercedes je třeba na úrovni téměř 91 procent prodejů právě firmám, Audi, BMW nebo Volvo přesahují 80 procent. O značkách jako Rolls-Royce, Porsche nebo Ferrari (to je na úrovni 93 procent) nemluvě.
Firemní zákazníci také ve velkém nakupovali elektromobily, kde jsou zodpovědní za naprostou většinu všech registrovaných kusů. Třeba u Škody Elroq je firemní podíl téměř 87 procent, u Škody Enyaq dokonce skoro 93 procent.
V galerii se podívejte na 10 nejprodávanějších modelů u firemních a 10 nejprodávanějších modelů u soukromých zákazníků.
