Nové automobily

Kde Octavia končí, MG začíná. To není návrat v čase, ale nákup aut českých domácností

MG ZS je u soukromých zákazníků jedním z nejprodávanějších nových aut.
autosalon, prodej aut
10. Škoda Scala – 1442 kusů, 15,1 % z celkových 9536 prodaných aut
9. Dacia Sandero – 1469 kusů, 62,6 % z celkových 2346 prodaných aut
8. Hyundai i30 – 1665 kusů, 20,7 % z celkových 8031 prodaných aut
Zobrazit
22 fotografií
MG ZS je u soukromých zákazníků jedním z nejprodávanějších nových aut. |
Foto: MG
Jan Matoušek
Jan Matoušek
Jan Matoušek

Nejprodávanější auta v Česku bez Octavie na čele? To není návrat o třicet let zpátky, ale pohled na tabulku, jaká auta si kupují lidé takzvaně „domů“, za své vlastní peníze. Otevírá to bránu do úplně jiného světa, kde například čtvrté nejpopulárnější auto je z Číny. Háček je vlastně jediný: tři čtvrtiny aut kupují firmy.

Loňský rok znamenal pro auta v Česku historicky pátý nejlepší prodejní výsledek. Prodalo se skoro čtvrt milionu nových vozů, dominantní pozici Škoda Auto ale ani poměrně zásadní přesuny směrem k elektromobilům, ani první větší úspěch čínských aut nezměnil.

Související

Tahounem pak kromě Škodovky dále zůstávají i firmy, které loni koupily skoro tři čtvrtiny všech nových aut, v absolutním čísle to znamená 184 942 kusů. Soukromé osoby, anglicky označované jako retail, nakoupily 63 777 nových aut. Vyplývá to z dat Svazu dovozců automobilů.

A tak je poměrně nasnadě, že prodejní žebříček na obou stranách barikády vypadá úplně jinak. Zatímco firemním prodejům dominuje Škoda Octavia následovaná Kodiaqem, Karoqem a Scalou, u soukromníků vítězí Škoda Kamiq před Karoqem, na třetím místě je ale Hyundai Tucson a na čtvrtém MG ZS.

Přes 70 procent všech ZS si totiž zákazníci koupili „za své“. Určitý podíl na takové popularitě může mít samozřejmě i příznivá cena, ostatně mezi desítkou nejpopulárnějších aut u soukromníků jsou hned dvě Dacie, třetí skončila těsně na jedenáctém místě. Patrná je také popularita SUV, z pěti nejprodávanějších aut u retailových klientů hned čtyři spadají do této kategorie. Na celkových prodejích se SUV podílejí více než polovinou.

Nejprodávanější značky u soukromých zákazníků


Značka

Počet prodaných kusů

Podíl na celkových prodejích

1.

Škoda Auto

13 669

16,3 %

2.

Dacia

6177

52,8 %

3.

Hyundai

6014

29,1 %

4.

Toyota

4665

25,0 %

5.

Kia

3521

32,4 %

6.

Volkswagen

3505

21,1 %

7.

MG

2773

59,3 %

8.

Suzuki

2570

76,1 %

9.

Peugeot

2305

42,6 %

10.

KGM/SsangYong

2061

69,5 %

Když byla řeč o Dacii, sluší se doplnit ještě další údaj, hned po Škodě je to druhá nejpopulárnější značka mezi soukromníky, když přeskočila loňskou dvojku Hyundai i trojku Toyota. Podobně jako mladoboleslavská automobilka si i Rumuni mezi soukromými zákazníky významně polepšily, naopak Hyundai a Toyota přelily o něco více prodejů směrem k firemní klientele.

Nejprodávanější značky u firemních zákazníků


Značka

Počet prodaných kusů

Podíl na celkových prodejích

1.

Škoda Auto

70 221

83,7 %

2.

Hyundai

14 664

70,9 %

3.

Toyota

13 961

75,0 %

4.

Volkswagen

13 084

78,9 %

5.

Mercedes-Benz

7586

90,7 %

6.

Kia

7350

67,6 %

7.

Ford

6198

79,0 %

8.

Dacia

5516

47,2 %

9.

Renault

5348

72,3 %

10.

BMW

5103

88,3 %

Naopak na firmu jde naprostá většina aut prémiových značek. Opět to není překvapení, ale Mercedes je třeba na úrovni téměř 91 procent prodejů právě firmám, Audi, BMW nebo Volvo přesahují 80 procent. O značkách jako Rolls-Royce, Porsche nebo Ferrari (to je na úrovni 93 procent) nemluvě.

Firemní zákazníci také ve velkém nakupovali elektromobily, kde jsou zodpovědní za naprostou většinu všech registrovaných kusů. Třeba u Škody Elroq je firemní podíl téměř 87 procent, u Škody Enyaq dokonce skoro 93 procent.

V galerii se podívejte na 10 nejprodávanějších modelů u firemních a 10 nejprodávanějších modelů u soukromých zákazníků.

Prohlédnout 22 fotografií
