Přísně tajné socialistické prototypy. Škoda má halu plnou nevyrobených specialit

Dva jsou více než jeden, spočítala si Škoda a v Mladé Boleslavi s blížícím se jarem otevřela druhý depozitář. Tentokrát si na své přijdou fanoušci prototypů z doby od socialismu až po současnost. Prostor nazvaný Odtajněné koncepty jich nabízí dohromady 31 a některé z nich pravděpodobně vůbec nebudete znát.
Před sto dvaceti lety byste na jejím místě našli částečně zastřešené nádvoří. Před sto lety už uzavřený prostor chrlící nákladní automobily. Dnes je velká industriální hala místem, kde Škoda Auto otevírá v krátkém sledu po sobě už druhý veřejnosti přístupný depozitář. Název Odtajněné koncepty napovídá, že se vystavená auta budou točit kolem kdysi přísně střežených kousků.
Druhý depozitář nevznikl vedle klasického továrního muzea náhodou. Historické sbírky Škodovky totiž obsahují spoustu aut a už při tvorbě prvního výstavního prostoru pod názvem Spící krása, kde se objevují auta z doby před druhou světovou válkou, prý automobilka řešila, co umístí do sousední haly.
Jak přitom říká vedoucí renovátorských dílen ve Škoda Muzeu Michal Velebný, 31 vystavených aut není konečných. „Máme dalších deset až dvanáct prototypů,“ říká s tím, že se expozice bude občas lehce měnit. Co by mohla značka vytáhnout? Třeba druhý existující růžový prototyp Favoritu Fun nebo jediný existující Forman se škodováckou šestnáctistovkou OHC, koženým interiérem a klimatizací. Auto používal někdejší člen představenstva značky Gerald Weber.
I bez nich je ale opravdu na co koukat. Většina aut je ve velmi dobrém stavu, moderní koncepty od Tudoru z roku 2002 a výš by mohly úplně klidně zítra zamířit na piedestaly světových autosalonů.
Velebný popisuje, že auta jsou vedle sebe postavena nikoliv náhodně, ale podle určitého klíče. „Tady tato tři auta jsou prototypy řady NOV, tedy pozdější 1000 MB,“ popisuje šéf renovátorských dílen stojící vedle prvních aut po vstupu do depozitáře. Jedním z nich je i známý „Hajaja“: embéčko s karoserií kombi.
„Škoda vyrobila padesát předsériových prototypů 1000 MB a ty poslala různým firmám, které auta testovaly. Jedno z nich se ale vrátilo nabourané, a tak jej konstruktéři přestavěli na kombi,“ říká Michal Velebný. Nutno dodat, že kombi s motorem vzadu naležato, aby se do auta vešel, šanci na úspěch nemělo.
Otevřená vojenská Babeta a Agromobil se spolu potkaly ve filmu Kdyby tisíc klarinetů, a ačkoliv ani jeden z nich v terénu nezklamal, ba naopak, vojska Varšavské smlouvy nakonec jezdila v sovětských gazících.
A komunistický režim se nemazlil ani se Škodou 720, která mohla být vstupenkou značky do střední třídy už v 70. letech. Líbivou karoserii nakonec nakreslil italský mistr Giugiaro, ani to ale nestačilo. Srpnová okupace a následně nastupující normalizace nákladnému prototypu zcela odlišnému od tehdejší produkce nepřála. Nucený přesun do počátkem 70. let neexistujících Bratislavských automobilových závodů byl poslední tečkou.
Je přitom paradoxní, že v muzeu vystavuje Škoda jeden ze dvou opakovaných prototypů vyvinutých právě v Bratislavě.
Následný projekt řady 760 původně ve spolupráci s východními Němci, jmenovitě Wartburgem a Trabantem, dojel na neochotu všech stran auto se společnou technikou, ale různými karoseriemi nějak vyvíjet. Přitom šaty prvního prototypu 760 nakreslil opět Giugiarův Italdesign.
Škoda pak následně vlastními silami v projektu pokračovala několika různými karosářskými verzemi. Z tohoto období pochází zelené kupé 763. „Zajímavostí jsou povrchové panely vyrobené z laminátu,“ podotýká Velebný.
Možná vůbec největším exotem je z tří desítek vystavených aut hnědé kupé 748. Někdo by si ho snad mohl splést s bratislavskou Locustou, realita ale nemůže být vzdálenější. „S blížícím se koncem výroby 110 R hledala Škoda základ pro nástupce soutěžní 130 RS. Na bázi řady 743, tedy Garde a Rapid, vznikly v letech 1979 a 1980 tři prototypy s technikou 130 RS a označením 748,“ popisuje Michal Velebný.
Auta prošla jízdními zkouškami, ale (opět) politicky přišlo rozhodnutí, že nový závodní speciál by měl propagovat existující sedany. Tak přišla řada na 130 LR. „Vystavený je poslední vyrobený prototyp z roku 1985, který vznikl v Kvasinách,“ dodává Velebný. Osud třech původních prototypů prý není moc veselý a dnes existuje jako celek už jen tento jediný.
Druhá polovina 80. let byla zároveň labutí písní pohonu zadních kol, protože do výroby se pomalu chystal Favorit. Známý hatchback, kombi Forman či pick-up mohlo doplnit více variant. Třeba sedan, kupé nebo osobní dodávka známá jako „Savana“. Takový předchůdce dnešního berlinga nebo kangoo. Žádný z této trojice do výroby nedorazil, stejně jako Favorit s prodlouženým rozvorem náprav třeba pro sanitku.
„Všimněte si však linky kolem bočních oken u kupé,“ nabádá Velebný. Bertone totiž něco podobného použil později u několika sériových citroënů. „Fun měl na autosalonech zaujmout návštěvníky,“ říká zase u žlutého pick-upu s chladničkou na korbě Michal Velebný. To se povedlo, na základě tohoto modelu vznikla o pár let později velmi excentrická Felicia Fun.
Zatímco socialistické prototypy jsou stále mnohdy opředené jistou aurou tajemství, moderní prototypy jako Tudor, Roomster nebo mladistvý Joyster jsou notoricky známé. O prototypech řady Vision od roku 2011 předznamenávající sériové škodovky nemluvě.
Přesto dvě auta z řady trochu vyčnívají. Jedná se o pick-upy na bázi první generace Fabie a SUV Yeti. „Žlutá Fabia ještě do loňského roku vozila v rámci automobilky součástky,“ říká Michal Velebný. Tato konkrétní je hybridem mezi Fabií, z níž je přední část auta, Roomsterem, z něhož je zadní náprava, a Felicií. Z ní má zadní světla, nárazník nebo víko ložné plochy. Vždyť Felicia se jako pick-up sériově vyráběla.
Na Fabií by se v podobné verzi možná stály fronty, několik jich ale vzniklo jen interně pro potřeby Škody. Schovaný má automobilka ještě jeden kus, tentokrát s bílou nástavbou. A Yeti? Ten vznikl jako cvičení v roce 2012 a k přední části standardního SUV přidal zadní část na základě VW Caddy Maxi. Nechybí ani pohon všech kol.
Depozitář Odtajněné koncepty bude veřejnosti přístupný jen v doprovodu průvodce, podobně jako depozitář Spící krása. Je proto potřeba si rezervovat prohlídku předem. Vstupenka do obou stojí 200 korun nad rámec ceny běžného vstupu do muzea.
A původní depozitář prototypů a sportovních vozů? Ten se podle Velebného bude specializovat už jen výhradně na závodní speciály. Těch má přitom Škoda Auto ve svých sbírkách také požehnaně.
