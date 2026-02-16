Přeskočit na obsah
Benative
16. 2. Ljuba
Nové automobily

Neuvěříte, jaká prehistorická auta se dodnes vyrábí. Na některá jste určitě zapomněli

Jan Matoušek
Toyota před několika týdny omladila svůj užitkový model Hiace, který se vyrábí od roku 2004. Dlouhověkost auta nabízeného v Japonsku leckoho překvapila, v automobilovém světě ale vlastně není ničím neobvyklým. Dokonce jsme našli hned několik výrazně starších modelů, které se pořád vyrábějí. A často v téměř nezměněné podobě. Na výběr „automobilových dinosaurů“, se podívejte do galerie.

Toyota Hiace - 2004

Toyota Hiace
Toyota HiaceFoto: Toyota

Pod jménem Hiace se různě po světě nabízí řada lehkých užitkových modelů japonské Toyoty. A protože dodávky, respektive z nich odvozené osobní verze, mají mnohem delší život než běžná osobní auta, může se v Japonsku nadále prodávat Hiace původně z roku 2004. Jedná se o pátou generaci tohoto modelu, přičemž zájemce dostane možnost volit z několika karosářských verzí a dokonce i pohonu všech kol. Auto dostalo nedávno rozsáhlou modernizaci s novým interiérem nebo větším množstvím bezpečnostních prvků. Mazda nabízí pod jménem Bongo Brawny v Japonsku vlastní verzi tohoto automobilu.

