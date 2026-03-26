Státní inspekce odhalila nebezpečnou kojeneckou výživu

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) odhalila při mimořádné kontrolní akci nebezpečnou kojeneckou výživu, obsahovala toxin cereulid. Jde o výrobek s názvem Nutrilon PRO futura DUO BIOTIK 1, zemí původu je Nizozemsko. O výsledku kontroly informoval v tiskové zprávě mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.

Ilustrační foto.Foto: Freepik
Laboratorní rozbor hodnocené šarže potraviny prokázal přítomnost toxinu cereulid v koncentraci 0,5 mikrogramu na kilogram potraviny, což odpovídá množství 0,018 mikrogramu na kilogram tělesné hmotnosti novorozence. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (ESFA) však označil za bezpečné množství 0,014 mikrogramu na kilogram tělesné hmotnosti.

Šarži prodávala společnost Česká Lékárna Holding, a.s., která provozuje v České republice síť lékáren Dr. Max. SZPI nařídila neprodlené pozastavení prodeje.

Mimořádná kontrolní akce SZPI zaměřená na sušené kojenecké výživy je reakcí na to, že někteří výrobci začali preventivě stahovat své výrobky kvůli tomu, že se v některých objevil toxin cereulid produkovaný bakteriemi Bacillus cereus. Dosud inspekce hodnotila 126 vzorků těchto výživ, z nichž jeden vyhodnotili jako nevyhovující. Šlo o výrobek s názvem Happy Mimi 1 počáteční mléko, který prodávala Teta drogerie a pochází z Estonska.

Přehled všech již vyhodnocených šarží kojeneckých výživ, vyhovujících i nevyhovujících, SZPI průběžně zveřejňuje na portálu Potraviny na Pranýři a na webu SZPI.

U.S. President Donald Trump addresses House Republicans at the Kennedy Center in Washington

ŽIVĚ Írán hledá cestu k ukončení války, naznačil Trumpův emisar

Americký prezident Donald Trump si není jistý, zda jsou Spojené státy ochotny uzavřít dohodu s Íránem. Šéf Bílého domu to ve čtvrtek podle agentur prohlásil na zasedání kabinetu ve Washingtonu. Íránce označil za skvělé vyjednavače, Teherán podle něj žádá o dohodu s USA. Trumpův emisar naopak uvedl, že Írán hledá cestu k ukončení války.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS)

ŽIVĚ Postoj vlády je krátkozraký a nestatečný, vzkázal Senát kvůli půjčce Ukrajině

Za projev politické krátkozrakosti, nestatečnosti a schizofrenie ve středu označil Senát rozhodnutí vlády neručit za půjčku, kterou se rozhodla většina zemí EU poskytnout Ukrajině pro obranu před ruskou agresí. Důsledkem může do budoucna být snížení konkurenceschopnosti a obranyschopnosti Česka nejen v rámci EU. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) vyzval vládu k přehodnocení jejího postoje.

FILE PHOTO: Maduro appears in US court to face narco-terrorism charges

Soudce v USA odmítl zrušit obvinění proti Madurovi kvůli sporu o právní poplatky

Americký soudce ve čtvrtek odmítl zrušit obvinění z drogové trestné činnosti proti sesazenému venezuelskému prezidentovi Nicolási Madurovi a jeho ženě Cilii Floresové kvůli sporu o právní poplatky, píší agentury. Obhájci zamítnutí případu požadovali s odůvodněním, že americká vláda dvojici znemožňuje využít peníze venezuelské vlády na obhajobu.

