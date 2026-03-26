Státní inspekce odhalila nebezpečnou kojeneckou výživu

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) odhalila při mimořádné kontrolní akci nebezpečnou kojeneckou výživu, obsahovala toxin cereulid. Jde o výrobek s názvem Nutrilon PRO futura DUO BIOTIK 1, zemí původu je Nizozemsko. O výsledku kontroly informoval v tiskové zprávě mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.
Laboratorní rozbor hodnocené šarže potraviny prokázal přítomnost toxinu cereulid v koncentraci 0,5 mikrogramu na kilogram potraviny, což odpovídá množství 0,018 mikrogramu na kilogram tělesné hmotnosti novorozence. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (ESFA) však označil za bezpečné množství 0,014 mikrogramu na kilogram tělesné hmotnosti.
Šarži prodávala společnost Česká Lékárna Holding, a.s., která provozuje v České republice síť lékáren Dr. Max. SZPI nařídila neprodlené pozastavení prodeje.
Mimořádná kontrolní akce SZPI zaměřená na sušené kojenecké výživy je reakcí na to, že někteří výrobci začali preventivě stahovat své výrobky kvůli tomu, že se v některých objevil toxin cereulid produkovaný bakteriemi Bacillus cereus. Dosud inspekce hodnotila 126 vzorků těchto výživ, z nichž jeden vyhodnotili jako nevyhovující. Šlo o výrobek s názvem Happy Mimi 1 počáteční mléko, který prodávala Teta drogerie a pochází z Estonska.
Přehled všech již vyhodnocených šarží kojeneckých výživ, vyhovujících i nevyhovujících, SZPI průběžně zveřejňuje na portálu Potraviny na Pranýři a na webu SZPI.
