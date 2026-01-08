Přeskočit na obsah
Benative
8. 1. Čestmír
Nové automobily

ID.3 za cenu Golfu. Pro levný bateriový Volkswagen se teď vyplatí zajet do Německa

Jakub Stehlík

Speciální cenová akce na elektrické modely ID. platí u našich západních sousedů do konce března, její pokračování ale není vyloučeno. Navíc je bez dalších podmínek.

Volkswagen ID.3
Volkswagen ID.3
Úderem novoroční půlnoci zvýšil Volkswagen na německém trhu takzvanou nákupní prémii na pořízení některého z elektrických modelů. U většiny z nich jde o navýšení na čtyři tisíce eur, u největšího ID.7 (ve verzi liftback i kombi) odečte zákazníkovi automobilka z konečné ceny dokonce pět tisíc eur.

Sleva tentokrát neplatí jen na skladová auta, jak to ve výprodeji starých zásob začátkem roku obvykle bývá, ale dostanou ji i zájemci, kteří si svůj vůz poskládají přes internetové stránky. Slevu však nelze uplatnit přímo v samotném konfigurátoru, ale jen přes webový odkaz, kde je zájemce o vůz vyzván k vyplnění krátkého formuláře. Kromě typu a výbavy auta se například musí rozhodnout, jakým způsobem si auto chce vyzvednout.

Dodání vozu z výroby totiž není započítáno v ceně vozu, ale je účtováno zvlášť. Kdo se rozhodne auto odebrat u některého z oficiálních dealerů Volkswagenu v Německu, zaplatí navíc 1238 eur. Vyzvednutí auta přímo v zákaznickém centru automobilky ve Wolfsburgu stojí 1000 eur, na stejné peníze vyjde i odebrání vozu ve Skleněné manufaktuře v Drážďanech.

V případě drážďanské volby jde dost možná o jednu z posledních šancí vidět slavnou továrnu z éry Ferdinanda Piëcha v původním stavu. Výroba aut zde totiž v polovině prosince skončila a do budoucna se má budova proměnit v „centrum inovací“, zatím ovšem bez konkrétních představ, kdo by se na nich měl podílet.

Momentálně nejlevnějším elektromobilem z nabídky Volkswagenu je model ID.3 v základní výbavě Pure s baterií o využitelné kapacitě 52 kWh a pohonem zadních kol, nad jejichž nápravou sedí elektromotor o výkonu 170 koní. Normovaný dojezd vozu je 388 kilometrů a maximum nabíjecího výkonu dosahuje 145 kW.

Po započtení nákupní prémie vyjde ID.3 Pure bez dalších příplatků na 29 330 eur, což je podle aktuálního kurzu v přepočtu 709 640 tisíc Kč (včetně německé DPH ve výši 19 procent). Díky aktuálnímu zvýhodnění se bateriový ID.3 dostává cenově lehce pod úroveň základního Golfu, který se v Německu prodává od 29 395 eur.

V aktuálním českém ceníku je Golf o něco levnější, koupit se dá už za 677 900 Kč. Zato ID.3 vyjde dráž než u našich sousedů, jeho ceny v Česku začínají na 799 900 korunách.

