ID.3 za cenu Golfu. Pro levný bateriový Volkswagen se teď vyplatí zajet do Německa

Speciální cenová akce na elektrické modely ID. platí u našich západních sousedů do konce března, její pokračování ale není vyloučeno. Navíc je bez dalších podmínek.
Úderem novoroční půlnoci zvýšil Volkswagen na německém trhu takzvanou nákupní prémii na pořízení některého z elektrických modelů. U většiny z nich jde o navýšení na čtyři tisíce eur, u největšího ID.7 (ve verzi liftback i kombi) odečte zákazníkovi automobilka z konečné ceny dokonce pět tisíc eur.
Sleva tentokrát neplatí jen na skladová auta, jak to ve výprodeji starých zásob začátkem roku obvykle bývá, ale dostanou ji i zájemci, kteří si svůj vůz poskládají přes internetové stránky. Slevu však nelze uplatnit přímo v samotném konfigurátoru, ale jen přes webový odkaz, kde je zájemce o vůz vyzván k vyplnění krátkého formuláře. Kromě typu a výbavy auta se například musí rozhodnout, jakým způsobem si auto chce vyzvednout.
Dodání vozu z výroby totiž není započítáno v ceně vozu, ale je účtováno zvlášť. Kdo se rozhodne auto odebrat u některého z oficiálních dealerů Volkswagenu v Německu, zaplatí navíc 1238 eur. Vyzvednutí auta přímo v zákaznickém centru automobilky ve Wolfsburgu stojí 1000 eur, na stejné peníze vyjde i odebrání vozu ve Skleněné manufaktuře v Drážďanech.
V případě drážďanské volby jde dost možná o jednu z posledních šancí vidět slavnou továrnu z éry Ferdinanda Piëcha v původním stavu. Výroba aut zde totiž v polovině prosince skončila a do budoucna se má budova proměnit v „centrum inovací“, zatím ovšem bez konkrétních představ, kdo by se na nich měl podílet.
Momentálně nejlevnějším elektromobilem z nabídky Volkswagenu je model ID.3 v základní výbavě Pure s baterií o využitelné kapacitě 52 kWh a pohonem zadních kol, nad jejichž nápravou sedí elektromotor o výkonu 170 koní. Normovaný dojezd vozu je 388 kilometrů a maximum nabíjecího výkonu dosahuje 145 kW.
Po započtení nákupní prémie vyjde ID.3 Pure bez dalších příplatků na 29 330 eur, což je podle aktuálního kurzu v přepočtu 709 640 tisíc Kč (včetně německé DPH ve výši 19 procent). Díky aktuálnímu zvýhodnění se bateriový ID.3 dostává cenově lehce pod úroveň základního Golfu, který se v Německu prodává od 29 395 eur.
V aktuálním českém ceníku je Golf o něco levnější, koupit se dá už za 677 900 Kč. Zato ID.3 vyjde dráž než u našich sousedů, jeho ceny v Česku začínají na 799 900 korunách.
