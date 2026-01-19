Proč je zrovna tohle bestseller? Volkswagen ví, že T‑Roc je pro něj zlaté vejce

Volkswagen T‑Roc druhé generace ukazuje, že i kompaktní SUV může být praktické, komfortní a moderní. A to je i příčinou, proč je T-Roc nejprodávanější SUV od Volkswagenu v Evropě, na což chce novinka samozřejmě navázat. Větší rozměry, prostornější interiér a zavazadlový prostor přes 475 litrů z něj mají udělat ještě většího univerzála.
Navázat na úspěchy není jednoduché, nesmíte zkazit reputaci a zklamat očekávání. Volkswagen T‑Roc je už několik let nejprodávanějším SUV značky v Evropě a jedním z nejžádanějších kompaktních SUV na evropském trhu vůbec.
K takovému titulu si pomohl kombinací kompaktních rozměrů, praktičnosti a vyvážené dynamiky. Druhá generace tak musí na tuto popularitu mezi zákazníky navázat.
VW se tak snaží nabídnout ještě více prostoru, modernější technologie a vyspělejší jízdní vlastnosti, aniž by se ztratil charakter, který z T‑Rocu udělal bestseller.
Přitom na první pohled na zákazníky nečeká žádný super wow dojem, zvlášť proto, že teď je vizuálně sladěnější s konzervativním Passatem, ale i SUV modely Tiguan a Tayron.
Nelze mu však upřít, že T‑Roc druhé generace působí vyzrále. Je patrné, že auto narostlo – karoserie je delší, širší a rozvor kol se zvětšil, což se projevuje především větším prostorem v kabině.
Zadní sedadla už nejsou stísněná, dospělí mají dostatek místa pro nohy i hlavu a pocit vzdušnosti uvnitř působí opravdu příjemně. Zavazadlový prostor narostl o 30 litrů a teď dosahuje hodnoty 475 litrů. Sklopením zadních sedadel lze získat přes 1 200 litrů, což je hodnota, která dává T‑Rocu praktickou všestrannost i pro rodiny nebo víkendové výlety. Vhod přijde dvojité dno, kdy lze vytvořit rovnou ložnou plochu.
Motorizace jsou na začátku prodeje k dispozici zatím jen dvě verze čtyřválcové patnáctistovky eTSI, slabší má 85 a silnější 110 kW, ale v polovině roku dorazí ještě full hybrid a také 2.0 TSI 4Motion a T.Roc R.
My jsme však otestovali zmíněný 1,5litrový čtyřválec eTSI s mild‑hybridní technologií 48V s výkonem 110 kW (150 k) a 250 Nm, přičemž mild‑hybridní systém podporuje motor při rozjezdu a krátkodobém zrychlení. Dokáže také rekuperovat energii při brzdění a dle výrobce přispívá k mírnému snížení spotřeby paliva.
Spotřeba se v testu držela kolem sedmi litrů na sto kilometrů, což je na SUV této velikosti slušný výsledek.
Sedmistupňová dvouspojková převodovka DSG je standard, ostatně manuál už ani není k dispozici. Pohonné ústrojí nemá žádné slabiny, výkonově naprosto dostačuje ve všech běžných řidičských situacích a reakce převodovky jsou přesné, hladké a převodové poměry dobře volené.
Podvozek je založený na platformě MQB evo, zajímavé je ale zjištění, že podvozek je naladěný poměrně měkce. Při přejetí velké boule, nebo naopak projetí většího výmolu, tlumiče propruží na poměry volkswagenů nečekaně víc a déle a do kabiny se tak občas proniknou i nepříjemné hlukové rány. Při klidnějším tempu a na kvalitnějším asfaltu je však T-Roc příjemně poddajný.
Interiér je moderní a ergonomický. Digitální přístrojový štít nabízí možnost přizpůsobení zobrazení, infotainment je dotykový a propojený s mobilními službami, ovládání klimatizace je však pouze před displej. Otočné tlačítko na středovém displeji má dvě ovládací funkce - lze měnit hlasitost infotainmentu, anebo měnit jízdní režimy.
Značnou část místa zabírá plocha na mobil s bezdrátovou nabíječkou, kvůli tomu je zde de facto jen jeden držák na nápoj, což je však škoda.
Nové generaci T-Rocu však pomohlo, že použité materiály působí kvalitně, sedadla jsou pohodlná, včetně boční podpory, a detaily jako decentní ambientní osvětlení přispívají k pocitu propracovanosti.
Novinkou jsou vnitřní kliky dveří zabudované v bočním panelu na dveřích. Když naberete do vozu někoho, kdo není instruovaný, kliku chvíli hledá a plete si ji s otevíráním oken.
Volkswagen T-Roc 1,5 eTSI 110 kW
Motor: benzinový 4válec, 1 498 cm3, pohon předních kol
Výkon: 110 kW / 150 koní
Točivý moment: 250 Nm
Nejvyšší rychlost: 212 km/h
Zrychlení 0–100 km/h: 8,9 s
Spotřeba: 5,6 l/100 km
Rozměry (d/š/v): 4373/1828/1559 mm
Rozvor náprav: 2629 mm
Objem zavazadlového prostoru: 475 l
Cena modelu od: 699 000 Kč
Cena testované motorizace od: 844 900 Kč
Cena testované verze: 873 700 Kč
Technika vozu zahrnuje i adaptivní tempomat ACC s funkcí Stop & Go, asistenta jízdy v pruhu, systém sledování mrtvého úhlu, automatické nouzové brzdění s detekcí chodců a cyklistů, parkovací asistenty vpředu i vzadu a elektronickou regulaci trakce s různými jízdními režimy.
Výbavy jsou k dispozici čtyři, Trend, Life, Style a R-Line, kdy testovaná Life se jeví jako ideální kompromis mezi cenou a komfortem. Základní sice startuje na částce 699 tisíc, Life je o 95 tisíc dražší a ve výkonnější variantě patnáctistovky začíná na 845 tisících korun, nabízí však LED světlomety s podsvícenou lištou, bezklíčové odemykání, moderní infotainment a digitální budíky, parkovací asistenty plus většinu základních asistenčních systémů.
Proto má testované auto za příplatek už jen modrou metalízu (+17 600 Kč) a 17" litá kola Lima za 11 200.
Life totiž není luxusní výbava plná prémiových prvků, chybí například navigace, ale současně zahrnuje vše, co je pro běžnou rodinu nebo denní použití skutečně praktické.
T-Roc tak neohromuje žádnými nejmodernějšími výstřelky, praktičnost vozu je však jednou z jeho nejsilnějších stránek. Velký kufr, pohodlná zadní sedadla a třeba i nízký nakládací práh znamenají, že se hodí na všechno - zvládne nákup, sportovní vybavení i víkendový rodinný výlet. Přitom si zachovává relativně kompaktní rozměry, což usnadňuje parkování ve městě a manévrování v úzkých ulicích.
Celkově nový T‑Roc tak působí jako univerzální a vyzrálé SUV, kdy mu pomohlo kvalitnější zpracování, moderní technologie a v důsledku i celkem rozumně nastavené výbavové prvky.
