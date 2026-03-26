"51,90 za naftu? Nehorázná cena." Babiš vyzval distributory, ať okamžitě zlevní

Premiér Andrej Babiš po návštěvě Karlovarského kraje vyzval hlavní distributory pohonných hmot k okamžitému snížení cen paliv. Kritizoval firmy za vysoké ceny nafty a podle něj nepřiměřené marže.
„Chtěl bych vyzvat dvě hlavní sítě čerpacích stanic, to znamená Orlen a MOL, aby nezneužívaly stávající situaci v zásobování pohonnými hmotami z titulu vzniklé íránské krize. Cena za naftu 51,90 je nehorázná. Máte podle mého odhadu 10 korun hrubou marži," řekl Babiš ve videu.
Premiér upozornil také na výrazné rozdíly cen mezi čerpacími stanicemi na dálnicích a mimo ně a vyzval antimonopolní úřad k prověření možného kartelového jednání.
V posledních týdnech došlo k výraznému zdražení benzinu Natural 95 i nafty. Ceny se oproti konci února zvýšily o několik korun na litr a dosahují nejvyšších hodnot za posledních několik let. I přes zdražování zůstává Česko mezi levnějšími zeměmi Evropské unie. Nejnižší ceny pohonných hmot jsou aktuálně například na Maltě, v Bulharsku a Slovinsku, zatímco nejdražší jsou v Nizozemsku a Dánsku.
Nejprodávanější benzin Natural 95 za poslední týden zdražil u tuzemských pump o 2,40 koruny na průměrných 41,44 Kč za litr a nafta o 4,75 koruny v průměru na 47,90 Kč za litr. Proti konci února je průměrná cena benzinu o téměř osm korun vyšší a dieselu skoro o 15 korun, plyne z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. U některých čerpacích stanic už cena nafty překročila 50 korun za litr.
Růst cen pohonných hmot se promítá i do dalších oblastí ekonomiky. Pekaři například očekávají zvýšení cen velikonočního pečiva kvůli vyšším nákladům na energie a dopravu, které souvisejí s mezinárodní situací. Odborníci varují, že pokud ceny paliv zůstanou vysoké, mohou se postupně promítnout do cen většiny základních služeb a zboží.
Opoziční ODS v souvislosti s růstem cen pohonných hmot i kvůli riziku podobného vývoje u hnojiv vyzvala vládu, aby hledala opatření, která by rozumným způsobem zmírnila dopady konfliktu na Blízkém východě. Předseda strany Martin Kupka na tiskové konferenci po zasedání stínového kabinetu ODS řekl, že vláda by měla do legislativního procesu pustit návrh na snížení spotřební daně, jak ho občanští demokraté načetli do sněmovního systému.
